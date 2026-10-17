বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ টিভিতে দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ টিভিতে দেখবেন কোথায়
আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ। ত্রিদেশীয় সিরিজের এই ওয়ানডে সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আবাহনী-চট্টগ্রাম সিটি
বেলা ২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-চেলসি
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-ইপসউইচ
রাত ৮টা
সরাসরি
নিউক্যাসল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-লিভারপুল
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া-আথলেতিক বিলবাও
রাত ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস