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বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ টিভিতে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ টিভিতে দেখবেন কোথায়
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ। ত্রিদেশীয় সিরিজের এই ওয়ানডে সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। বাংলাদেশ ফুটবল লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

আবাহনী-চট্টগ্রাম সিটি

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-চেলসি

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-ইপসউইচ

রাত ৮টা

সরাসরি

নিউক্যাসল-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড-লিভারপুল

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

ভ্যালেন্সিয়া-আথলেতিক বিলবাও

রাত ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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