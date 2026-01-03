পারিশ্রমিক না পেয়ে ৪ মাসেই বসুন্ধরা ছাড়লেন কিউবা মিচেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ হবে আজ। এর আগেই বোমা ফাটালেন কিউবা মিচেল। পারিশ্রমিক না পাওয়ার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংস ছেড়েছেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার।
গত জুলাইয়ে তিন বছরের চুক্তিতে বসুন্ধরা কিংসে নাম লেখান কিউবা। এমন সিদ্ধান্ত বেশ অবাকই করে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের। ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের একাডেমিতে বেড়ে ওঠা এই ফুটবলার কথা এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন তা নিয়ে ছিল সংশয়। শেষ পর্যন্ত পারলেনই না।
ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় কিউবা লেখেন, ‘আজ আমি বসুন্ধরা কিংসের সাথে আমার চুক্তির সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বকেয়া বেতন পরিশোধ না করাই আমার এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ। দীর্ঘদিন ধরে সমাধান না হওয়া এসব সমস্যার মধ্যে খেলা চালিয়ে যাওয়া মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। যদিও এখানে আমার সময়টা ছিল সংক্ষিপ্ত, তবুও তা ছিল প্রভাবশালী। আসার পর থেকেই আমি এখানকার জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং মানুষকে আপন করে নিয়েছিলাম। আমি কিছু সত্যিকারের ভালো সতীর্থ এবং সমর্থকদের দেখা পেয়েছি যারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই খেলাটাকে আমি কেন ভালোবাসি তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।’
গত আগস্টে আসার পর বসুন্ধরা কিংসের হয়ে ৮ ম্যাচ খেললেও কখনো শুরুর একাদশে সুযোগ পাননি কিউবা। যা বেশ সংশয় জাগায়। যদিও গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। কিন্তু ক্লাব তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করেনি।
কিউবা আরও লেখেন, ‘এখানে থাকাকালীন পুরো সময়টাতেই আমি সম্পূর্ণ পেশাদারিত্ব বজায় রেখেছি। ক্লাবের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি নিয়মিত অনুশীলন করেছি এবং মাঠে লড়াই করেছি। ফুটবলাররা কেবল মাঠের পারফরম্যান্সই দেয় না; আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি, শৃঙ্খলা এবং বিশ্বাস ঢেলে দিই। বিনিময়ে, ক্লাবের পক্ষ থেকে মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করা জরুরি।’
স্থানীয় ফুটবলারদের জন্য আরও উন্নত কাঠামো চান কিউবা, ‘বাংলাদেশের ফুটবল আরও ভালো কিছু পাওয়ার দাবি রাখে। যে খেলোয়াড়েরা প্রতিদিন ফুটবলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাদের জন্য আরও উন্নত কাঠামো এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন। এখানে ফুটবল নিয়ে অনস্বীকার্য আবেগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে, যা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।’
শুরু কিউবা একাই নন, পারিশ্রমিক সংকটে ভুগছেন অন্যান্য ফুটবলাররাও। লিগের শুরুর দিকে বসুন্ধরা কিংস ছাড়ার ঘোষণা দেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তারিক কাজীও। তবে অনেকেই এনিয়ে মুখ খুলতে চান না। কিউবা সেই সত্য তুলে ধরলেন, ‘আমি আরও আশা করি যে সব খেলোয়াড় একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন—বিশেষ করে যারা বকেয়া বেতন বা ভাঙা প্রতিশ্রুতির কারণে নীরবে কষ্ট পাচ্ছেন—তারা যেন নিজেদের কথা বলার সাহস পান। ন্যায্য ও পেশাদার আচরণের দাবি জানানোর জন্য কোনো খেলোয়াড়েরই নিজেকে অসহায় মনে করা উচিত নয়। আমি এখন স্বচ্ছতা এবং নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে সামনের দিনগুলোর দিকে পা বাড়াচ্ছি।’
