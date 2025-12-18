Ajker Patrika
ফুটবল

রোনালদোর রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে এমবাপ্পে, বেঁচে গেল রিয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক    
জোড়া গোল করে নতুন রেকর্ডের আরও কাছে কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি
জোড়া গোল করে নতুন রেকর্ডের আরও কাছে কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

সময়টা এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। কোচ জাবি আলোনসোর চাকরি ঝুলছে সুতোয়। এমন অবস্থায় আরও একটা বিপজ্জনক ঘটনা প্রায় ঘটেই গিয়েছিল রিয়ালের সঙ্গে। তবে কোপা দেল রের রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে তৃতীয় স্তরের দল তালাভেরার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে জিতেছে আলোনসোর দল।

কোপা দেল রের রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে গত রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দিয়েছে তালাভেরা। রিয়াল এই ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতে কেটেছে শেষ ষোলোর টিকিট। লস ব্লাঙ্কোসদের বাঁচিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। জোড়া গোল করে এমবাপ্পে এখন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এ বছর সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৮ গোল করেছেন এমবাপ্পে। আর দুই গোল করলেই ফরাসি ফরোয়ার্ড পেছনে ফেলবেন রোনালদোকে। রিয়ালের জার্সিতে এক বছরে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এখনো রোনালদোর। ২০১৩ সালে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন।

তালাভেরার বিপক্ষে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল উপহার পায় রিয়াল। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন তালাভেরা ডিফেন্ডার ম্যানুয়েল ফারান্দো স্তিপোভিচ। দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগে এসে খেলা জমে ওঠে। ৮০ মিনিটে নাহুয়েল আরোয়ো মাজোরার গোলে ব্যবধান কমায় তালাভেরা। ৮৮ মিনিটে এমবাপ্পের দ্বিতীয় গোলে রিয়াল ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়।

৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে তালাভেরার গঞ্জালো দি রেঞ্জো গোল করে ব্যবধান কমান। রিয়ালের গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিন দেয়াল হয়ে না দাঁড়ালে হয়তো ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াত। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পেকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আলোনসো।সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ বলেন, ‘এমবাপ্পের গোলটাই পার্থক্য করে দিয়েছে। গোলের প্রতি কিলিয়ানের যথেষ্ট তৃষ্ণা রয়েছে। তৃতীয় গোলটাই পার্থক্য করে দিয়েছে। সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একারণেই তাঁকে খেলাই আমরা।’

চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৩ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ২৮ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। এ বছর রিয়ালের একটা মাত্র ম্যাচ বাকি রয়েছে। সেভিয়ার বিপক্ষে লা লিগায় পরশু মুখোমুখি হবে রিয়াল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে লা লিগার রিয়াল মাদ্রিদ-সেভিয়া ম্যাচ। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে রিয়াল। সমান ম্যাচ খেলে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা। সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেই এমবাপ্পের রিয়ালের হয়ে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটা নিজের করে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোপর্তুগালফুটবল
ক্রিকেট

বৈরী আবহাওয়ায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ আয়োজন করে তোপের মুখে বিসিসিআই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৫০
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি আয়োজনের জন্য বারবার চেষ্টা করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি আয়োজনের জন্য বারবার চেষ্টা করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবিতে পরশু রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে ২০২৬ আইপিএল নিলামের পরের দিন ভারতের ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ এক ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আইপিএলে দল পাওয়া ক্রিকেটাররা কেমন করেন, সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে বল মাঠে গড়ানো তো দূরে থাক, টসই হয়নি।

বাংলাদেশ সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে বারবার ম্যাচের পর্যবেক্ষণের সময় বদলানো হয়। ম্যাচ কর্মকর্তারাও মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে খেলা চালানোর মতো অবস্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানসহ উপমহাদেশে এখন চলছে শীতকাল। ঘন কুয়াশা তাই বলে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু গতকাল লক্ষ্ণৌতে হার্দিক পান্ডিয়াসহ অনেক ক্রিকেটারকেই মাস্ক পরে ঘুরতে দেখা গেছে। একটা পর্যায়ে ভারতীয় দল ড্রেসিংরুমের ভেতরেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।

দূষিত পরিবেশের কারণেই মূলত লক্ষ্ণৌতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াতে পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩৭ মিনিটে ভারতের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শশী থারুর নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,‘ক্রিকেট ভক্তরা লক্ষ্ণৌতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শুরুর জন্য অকারণেই অপেক্ষা করছেন। ঘন কুয়াশা ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোতে এখন অনেক বেশি থাকে। বায়ুর গুণমান সূচক যখন ৪১১, তখন ম্যাচ আয়োজন করার সম্ভাবনা খুবই কম। তিরুবনন্তপুরমে ম্যাচটা আয়োজন করতে পারতেন তারা। এই শহরে বায়ুর গুণমান সূচক ৪৮।’ তিনি পোস্ট দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে ম্যাচ বাতিল করা হয়। ছয় দফা মাঠ পর্যবেক্ষণ করেও ইতিবাচক কিছু না পাওয়ায় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে না গড়ানোর কারণে সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকেরা ধুয়ে দিয়েছেন বিসিসিআইকে। নেটিজেনদের কাছ থেকে

‘নির্লজ্জ’ শব্দ শুনতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অনেকে আবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টির টিকিটের টাকা ফেরত চেয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বিসিসিআইকে ধুয়ে দেওয়া ভক্ত-সমর্থকদের বেশির ভাগই ভারতীয়। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সূচিতে তালগোল পাকিয়েছে খোদ বিসিসিআই। নিউ চন্ডীগড়, ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ, বিশাখাপত্তনম, কটক, আহমেদাবাদ, রাঁচি, রায়পুর, গুয়াহাটি, কলকাতা—সিরিজের ১০ ম্যাচের জন্য এই ১০ ভেন্যু ঠিক করে ভারতীয় বোর্ড। শীতকালে লক্ষ্ণৌ, ধর্মশালা, চন্ডীগড়ের মতো শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ভারত জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। টেস্টে স্বাগতিকদের ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

সতীর্থরাই ডোবালেন মোস্তাফিজকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ২১
দুর্দান্ত বোলিং করা মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে উচ্ছ্বাস করছেন মোহাম্মদ নবি। দিনশেষে তাঁদের এই হাসি মিলিয়ে গেছে দুবাই ক্যাপিটালসের ৭ রানের হারে। ছবি: ক্রিকইনফো
দুর্দান্ত বোলিং করা মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে উচ্ছ্বাস করছেন মোহাম্মদ নবি। দিনশেষে তাঁদের এই হাসি মিলিয়ে গেছে দুবাই ক্যাপিটালসের ৭ রানের হারে। ছবি: ক্রিকইনফো

আইপিএলে রেকর্ড দামে দল পাওয়ার পরদিনই দারুণভাবে জ্বলে উঠলেন মোস্তাফিজুর রহমান। দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে গত রাতে আইএল টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তবে সতীর্থদের ব্যর্থতায় রাতটা পুরোপুরি নিজের করে নিতে পারলেন না বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে এমআই এমিরেটসকে হারালেই পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে আসত দুবাই ক্যাপিটালস। সেই সম্ভাবনা দারুণ ছিল মোহাম্মদ নবি, মোস্তাফিজ, দাসুন শানাকাদের। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৭ রানে হেরে পয়েন্ট টেবিলের চারে এখন দুবাই ক্যাপিটালস। ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডেজার্ট ভাইপার্স। তারা এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। দুই ও তিনে থাকা গালফ জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস উভয়েরই পয়েন্ট ৬। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে চার, পাঁচ ও ছয়ে দুবাই ক্যাপিটালস, শারজা ওয়ারিয়র্স ও আবুধাবি নাইট রাইডার্স।

এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে গত রাতে ৪ ওভারে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। নিজের প্রথম ২ ওভারে ১৭ রান খরচ করে কোনো উইকেটের দেখা পাননি। ১৮তম ওভারেই বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার দেখান তাঁর জাদু। রশিদ খান, টম ব্যান্টন, মোহাম্মদ গজনফার—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট মোস্তাফিজ তুলে নিয়েছেন মাত্র ১ রান খরচ করে। তবে ইনিংসের শেষের ওভারে বোলিংয়ে এসে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার ১৬ রান খরচ করেছেন। তাতে দুবাই ক্যাপিটালসের বাজে ফিল্ডিংয়েরও দায় রয়েছে। মোস্তাফিজের বলে ক্যাচ উঠলেও শানাকা, জর্ডান কক্সরা সেগুলো তালুবন্দী করতে পারেননি।

মোস্তাফিজের শেষ ওভারে বাজে বোলিং সত্ত্বেও লক্ষ্যটা দুবাই ক্যাপিটালসের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া এমআই এমিরেটস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করে ১৩৭ রান। টি-টোয়েন্টিতে ২০০ বা তার বেশি রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ঘটনা যেখানে অহরহ হচ্ছে, ১৩৮ রানের লক্ষ্য আর এমন কী! কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২০ ওভার খেলে ১৩০ রানে গুটিয়ে যায় দুবাই ক্যাপিটালস। এমআই এমিরেটসের ৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রশিদ খান। ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে ২ উইকেট নিয়েছেন আফগান এই লেগস্পিনার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
ক্রিকেট

বিপিএলে থাকছে না উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিপিএলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাখেনি গভর্নিং কাউন্সিল। ছবি: সংগৃহীত
বিপিএলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাখেনি গভর্নিং কাউন্সিল। ছবি: সংগৃহীত

আগের বিপিএলে জাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেছিল গভর্নিং কাউন্সিল। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে আনা হয়েছিল উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রাহাত ফাতেহ আলী খানসহ আরও বেশ কয়েকজন তারকাকে।

সেদিক থেকে ব্যতিক্রম ২০২৬ বিপিএল। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টের পর্বের আগে কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে না। আজ এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, জনসমাগম বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল বড় জনসমাগম সংশ্লিষ্ট কোনো প্রি-ইভেন্ট অনুষ্ঠান বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন ২৫ ডিসেম্বর। ঠিক ওই সময়ে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের যে ঝক্কি, সেটি নিতে চাইছে না বিসিবি। একই সময়ে সরকারের নির্দেশনাও মানতে হচ্ছে তাদের। ২০২৬ বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, সিলেটে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
ক্রিকেট

আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পরদিনই মোস্তাফিজের দুর্দান্ত বোলিং

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৫২
৩ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশি পেসার। ছবি: সংগৃহীত
৩ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশি পেসার। ছবি: সংগৃহীত

রেকর্ড গড়ে গতকাল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম থেকে দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে এই পেসারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যেটা বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২০২৬ আইপিএল নিলামে আকাশচুম্বী দামে বিক্রি হওয়ার পর দিনই বল হাতে আগুন ঝরালেন মোস্তাফিজ। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে আজ দুর্দান্ত বোলিংয়ে তুলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আইপিএল নিলামে বিশাল অঙ্কে বিক্রি হওয়াটাই যেন তাতিয়ে দিল কাটার মাস্টারকে।

৩ উইকেট নেওয়ার পথে ৪ ওভার বল করে ৩৪ রান দেন মোস্তাফিজ। প্রথম ২ ওভারে দিয়েছিলেন ১৭ রান। কোনো উইকেটের দেখা পাননি। ১৮তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করতে আসেন এই পেসার। সে ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে তুলে নেন রশিদ খান, টম ব্যান্টন ও আল্লাহ গজনফারের উইকেট। ২০তম ওভারে আবার বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। এই ওভারে ২ ছক্কায় দেন ১৬ রান।

শেষ ওভারে মোস্তাফিজ খরুচে হওয়ার পেছনে দায়ী ফিল্ডাররা। তারকা পেসারের এই ওভারে দুটি ক্যাচ উঠলেও তালুবন্দী করতে পারেননি ফিল্ডাররা। নতুন জীবন পেয়ে রান বাড়িয়ে নিয়েছেন এমিরেটসের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলেছে তারা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমান
