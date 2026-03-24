ফুটবল

বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফিফার বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই)। ছবি: সংগৃহীত

ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদা বরাবরই বেশি। এবারও ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম শুধু দামে—সব টিকিটেরই চড়া দাম। টিকিটের এই চড়া দামের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই)। টিকিটের ‘অত্যধিক দাম’ নির্ধারণের অভিযোগে সংস্থাটি ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কমিশনের কাছে মামলা করেছে।

এক বিবৃতিতে এফএসই এই মামলার কথা জানিয়েছে, ‘ইউরোকনজিউমার্স এবং ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কমিশনে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে ইউরোপীয় ভক্তদের ওপর টিকিটের মাত্রাতিরিক্ত দাম এবং অস্বচ্ছ ও অন্যায্য ক্রয় শর্ত চাপিয়ে দিয়ে ফিফা তাদের একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।’

এফএসইর দাবি, বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির পুরো নিয়ন্ত্রণ ফিফার হাতে থাকায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতো কোনো ভারসাম্য নেই। ফলে এমন শর্ত আর দাম নির্ধারণ করা হচ্ছে, যা স্বাভাবিক বাজারে গ্রহণযোগ্য হতো না।

বিশেষ করে ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালের টিকিটের দাম নিয়ে ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি। এফএসই জানিয়েছে, বর্তমানে ফাইনালের সবচেয়ে কম দামের টিকিটই শুরু হচ্ছে ৪ হাজার ১৮৫ ডলার থেকে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এটা ৫ লাখ ১৩ হাজার ৬৫০ টাকা। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় সাত গুণের বেশি। এটা যে মাত্রাতিরিক্ত বেশি, সেটি ২০২৪ ইউরো টিকিটের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরো ফাইনালের টিকিটের দাম ছিল মাত্র ৯৫ ইউরো (১৩৫১০ টাকা)।

ফিফার নিজস্ব বিড ডকুমেন্টে গড় টিকিটের দাম ১ হাজার ৪০৮ ডলার ধরা হলেও বাস্তবে তা অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে বলে অভিযোগ ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপের। ফিফার তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজিত ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রায় ৭০ লাখ টিকিট বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। একজন দর্শক প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪টি এবং পুরো টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৪০টি টিকিট কিনতে পারবেন।

৪৮ দলের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো ১০৪ ম্যাচের এই বর্ধিত বিশ্বকাপে জনপ্রিয় ম্যাচগুলোর টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। যদিও প্রাথমিকভাবে উত্তর আমেরিকার বিডে ২১ ডলার থেকে টিকিট পাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, বাস্তবে সর্বনিম্ন দাম (ক্যালিফোর্নিয়ার লেভিস স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়া-জর্ডান ম্যাচ) দেখা গেছে ৬০ ডলার।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো, ফাইনালের কিছু টিকিট ফিফার অফিশিয়াল রিসেল সাইটে অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি হচ্ছে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালের একটি ক্যাটাগরি-৩ আসনের টিকিটের দাম উঠেছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭৫০ ডলার, যা মূল দামের ৪১ গুণের বেশি!

তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

সম্পর্কিত

‘সবাই মেসি-রোনালদোর খেলাই দেখেন, কিন্তু নেপথ্যের মানুষদেরও অবদান অনেক’

‘সবাই মেসি-রোনালদোর খেলাই দেখেন, কিন্তু নেপথ্যের মানুষদেরও অবদান অনেক’

‘অর্ধেক ফিট নেইমারকেও বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত’

‘অর্ধেক ফিট নেইমারকেও বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত’

ভিয়েতনামে পৌঁছেই হামজা বললেন, ‘আমি রেডি’

ভিয়েতনামে পৌঁছেই হামজা বললেন, ‘আমি রেডি’

বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা

বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা