পুলিশের ধাক্কায় থামল কিংস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লিগের শুরুটা ড্র দিয়ে হলেও টানা ৫ ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থান সুসংহত করে ফেলে বসুন্ধরা কিংস। হারানো শ্রেষ্ঠত্ব ফেরানোর মিশনে বেশ ভালোভাবে নিজেদের গুছিয়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছিল। ঠিক তখনই উড়ন্ত ক্লাবটিকে এক ধাক্কায় মাটিতে নামিয়ে আনল পুলিশ এফসি। ৭ ম্যাচে তাই প্রথমবার হারের তেতো স্বাদ পেল মারিও গোমেসের দল।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভালো-খারাপের ভেতরই চলছে। আজ তাদের ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ। ফর্টিস এফসি তুলে নিয়েছে টানা দ্বিতীয় জয়। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে পুলিশের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে কিংস। চমক উপহার দিতে তিন মিনিট সময় নেয় পুলিশ। ওরগিয়েন শেরিংয়ের পাসে কোনাকুনি শটে গোলের খাতা খোলেন রাব্বি হোসেন রাহুল। ৩২ মিনিটে কিংসকে সমতায় ফেরান ছন্দে থাকা ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। ইমানুয়েল সানডের বাড়ানো বলে বক্সের ভেতর প্লেসিং শটে জাল খুঁজে নেন তিনি। এনিয়ে লিগে তাঁর গোলসংখ্যা ৫।
দ্বিতীয়ার্ধে শেষ দিকে কিংসের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে পুলিশ। একের পর এক আক্রমণে গোলের খুব কাছ থেকে ফেরে তারা। তবে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এনে দেন শাফিক কাগিমু। আমিরুল ইসলামের সহায়তায় জয়সূচক গোলটি করেন তিনি। এই হারের পরও এই পরাজয়ের পরও সপ্তম রাউন্ড শেষে লিগের শীর্ষে আছে বসুন্ধরা কিংস। তাদের পয়েন্ট ১৬। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে পুলিশ।
কুমিল্লায় ম্যাচের ২৬ মিনিটে মেহেদী হাসান মিঠুর গোলে এগিয়ে যায় মোহামেডান। সেই সুখ অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেনি। ৩৮ মিনিটে মোহামেডানের এক ডিফেন্ডারের চার্জে বল চলে যায় আমির হাকিম বাপ্পীর পায়ে। কিছুটা জায়গা করে নিয়ে বাঁ পায়ের জোরাল শটে মোহামেডানের জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি।
দুই ডিফেন্ডারের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আরামবাগের এক খেলোয়াড়, তবে মোহামেডানের এক ডিফেন্ডারের চার্জে বল চলে যায় আমির হাকিম বাপ্পীর পায়ে। ৭৬তম মিনিটে সতীর্থের থ্রু পাস নিয়ন্ত্রণে নিতে ছুটেছিলেন মোহামেডানের মোহাম্মদ জুয়েল, একই সময় পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন গোলকিপার আজাদ হোসেন, বল গ্রিুপে নিয়ে নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। তবে জুয়েলের সংঘর্ষে ব্যথা পেয়ে মাঠে পড়ে থাকেন কিছুক্ষণ। চিকিৎসা নিয়ে বাকিটা সময় পোস্ট আগলে রেখে মূল্যবান ১ পয়েন্ট এনে দেন তিনি। এই পয়েন্টের সুবাদেই লিগ টেবিলে তলানি থেকে একধাপ উপরে উঠে এসেছে আরামবাগ। ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে মোহামেডান।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিসকে ৮ মিনিটে এগিয়ে দেন পা ওমর বাবু। ১৯ মিনিটে বাবুর সহায়তায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়াজ সাগর। ৫৪ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান বাবু। এই জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে ফর্টিস।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাজতে শুরু করেছে বিপিএলের দামামা। ২৬ ডিসেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টের ১২ তম আসর। কাল বিকেল ৪টা থেকে পাওয়া যাবে সিলেট পর্বের টিকিট।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য রাখা হয়েছে ২০০ টাকা। এই মূল্যে শহীদ তুরাব স্ট্যান্ড ও গ্রিন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা যাবে। শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড গ্যালারির মূল্য রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা। ক্লাব হাউজ (জিরো ওয়েস্ট জোন) ৬০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ (আপার) ৫০০ টাকা। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখতে হলে খরচ করতে হবে ২ হাজার টাকা।
টিকিটের জন্য ভিজিট করতে হবে www.gobcbticket.com.bd ওয়েবসাইটে। অফলাইনে কোনো টিকিট বিক্রি করা হবে না। আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে সিলেট পর্ব।
ক্রীড়া ডেস্ক
ফাস্ট বোলার রিচার্ড এনগারাভাকে জিম্বাবুয়ের নতুন টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার ডিসেম্বর) হারারেতে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের (জেডসি) চতুর্থ প্রান্তিক সভার পর নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়। দুই সংস্করণেই এনগারাভার ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন ২২ বছর বয়সী ব্রায়ান বেনেট। অভিজ্ঞ ক্রেইগ আরভিন অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পরই জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে এই পরিবর্তন।
২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষিক্ত এনগারাভা বর্তমানে ব্লেসিং মুজারাবানির সঙ্গে জিম্বাবুয়ের বোলিং আক্রমণের মূল ভরসা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়া প্রথম জিম্বাবুইয়ান বোলার তিনি। টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১৫০টিরও বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর।
নতুন অধিনায়ক হিসেবে এনগারাভার নাম ঘোষণা করে জেডসি চেয়ারম্যান তাভেঙ্গা মুকুহলানি বলেন, ‘বছরের পর বছর এনগারাভা খেলোয়াড় ও নেতা হিসেবে অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছে। ড্রেসিংরুমে তার প্রতি সবার সম্মান রয়েছে এবং সব সংস্করণেই সে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, দলের নতুন অধ্যায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘সহ অধিনায়ক হিসেবে ব্রায়ানের নিয়োগ তার ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা, পরিপক্বতা ও দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্বগুণের প্রতি আমাদের আস্থার প্রতিফলন।’
ক্রীড়া ডেস্ক
দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ওসমান হাদির স্মরণে জার্সি উৎসর্গ করেছে বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল রাজশাহী ওযারিয়র্স। আজ নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গত ১২ ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হাদি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাদিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার শেষে রাতেই তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গত সোমবার দুপুরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
হাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে জার্সি উৎসর্গ করেছে রাজশাহী। পাশাপাশি জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিপিএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ফেসবুক পেজে জার্সি উন্মোচন করবে তারা।
হাদির ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে রাজশাহী লিখেছে, ‘ক্ষণজন্মা ওয়ারিয়র্স শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নামে জার্সি উৎসর্গ করে, জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে ভক্ত সমর্থকদের প্রত্যাশাকে সম্মান জানিয়ে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ আমাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলসমূহে জার্সিটি আনভেল করা হবে।’
আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএলের পরবর্তী পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে নামবে রাজশাহী। তাদের প্রতিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স। নিলাম থেকে বেশকিছু তারকা ক্রিকেটারকে ভিড়িয়েছে রাজশাহী। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে মাঠ মাতাতে দেখা যাবে মুশফিকুর রহিম, নাজমুল হোসেন, তানজিদ হাসান, আকবর আলী, মোহাম্মদ নওয়াজ, সন্দীপ লামিচেনেদের।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটির হয়ে খেলার সুবাদে ফুটবল অঙ্গনে হামজা চৌধুরীর বেশ পরিচিত আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি ভক্তদের কাছে তো তিনি এখন সবচেয়ে বড় নাম। তাঁর আগমনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে এদেশের ফুটবলে। ফুটবল ঘিরে যার পেশা এবং নেশা সেই হামজা চৌধুরী এবার নেমে পড়লেন ব্যাট-বলের খেলায়।
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে লেস্টার। তার আগে দলীয় অনুশীলনে ক্রিকেটে মেতে উঠতে দেখা গেল হামজাকে। সতীর্থদের সঙ্গে ব্যাট-বল হাতে কিছুক্ষণের জন্য ক্রীড়াঙ্গনের আরেক জগতে হারিয়ে যান এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।
হামজার ক্রিকেট খেলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, এক সতীর্থ তাঁকে পাঁচটি বল করেন। প্রথম বলে উড়িয়ে মারতে চাইলেও ঠিকঠাক টাইমিং করতে পারেননি হামজা। দ্বিতীয় বল দারুণ টাইমিং করেন। উড়িয়ে বেশ দূরে বল পাঠান তিনি।
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ব্যাটে লাগাতে পারেননি হামজা। টানা তিন বলে হতাশ হয়ে সতীর্থদের মতো এই ফুটবলারও হেসে দেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দলীয় অনুশীলনে বোলিং করতেও দেখা গেছে তাঁকে। ফুটবলের বাইরে গিয়ে মনে রাখার মতো একটি অনুশীলন সেশনই যেন কাটালেন হামজা।
এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত মার্চে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় হামজার। এরপর একে একে লাল-সবুজ জার্সিতে সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ফিরতি লেগে গত মাসে জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে ১-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। মে ম্যাচেও দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন হামজা। আগামী মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। বাছাইপর্ব থেকে বাদ পড়লেও সে ম্যাচেও মাঠে নামার কথা রয়েছে হামজার।
