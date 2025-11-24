Ajker Patrika
ফুটবল

নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করা যাবে না খেলোয়াড়দের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৮
গত নির্বাচনে খেলোয়াড়দের দেখা যায় নির্বাচনী প্রচারণায়। ফাইল ছবি
গত নির্বাচনে খেলোয়াড়দের দেখা যায় নির্বাচনী প্রচারণায়। ফাইল ছবি

আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগে খেলোয়াড়দের নিয়ে সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারের রীতি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। অনেক খেলোয়াড় নিজ থেকেও ছুটে যান নানা উদ্দেশ্যে। এবার অবশ্য এই দৃশ্য দেখা যাবে না। খেলোয়াড়দের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।

আজ উপসচিব আমিনুল এহসানের স্বাক্ষর করা এক বিবৃতিতে ক্রীড়া পরিষদ জানায়, জাতীয় দলের কোনো খেলোয়াড়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বা কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে ব্যবহার করা যাবে না; খেলোয়াড়দের কোনো নির্বাচনী সভার মঞ্চে বা প্রচারণামূলক কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে; সব খেলোয়াড়কে তাঁদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের মাধ্যমে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

ক্রীড়া পরিষদ আরও জানায়, উপরিউক্ত নির্দেশনাসমূহের যেকোনো ব্যত্যয় দেশে চলমান সুস্থ ধারার ক্রীড়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করতে পারে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। তাই দেশের সার্বিক কল্যাণে নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

ফুটবল

বিতর্কের পর বদলে গেল বাফুফের পৃষ্ঠপোষক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৩
গতকাল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল পেট্রোনাসের নাম, আজ সেটির বদলে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে। ছবি: বাফুফে
গতকাল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল পেট্রোনাসের নাম, আজ সেটির বদলে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে। ছবি: বাফুফে

বাফুফে গতকাল বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করার পর মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান এক বিবৃতিতে জানায়, পেট্রোনাস বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সঙ্গে কোনো ধরনের স্পনসরশিপ চুক্তিতে যায়নি। বিতর্কে পড়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন পৃষ্ঠপোষকের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুটবল লিগ চলতি মৌসুমে শুরু হয়েছিল কোনো টাইটেল স্পনসর ছাড়া। দুই রাউন্ড শেষে গতকাল শুরু হয়েছে তৃতীয় রাউন্ড। খেলা শুরুর আগের দিনই বাফুফে ঘোষণা করে যে তারা লিগের জন্য স্পনসর পেয়েছে এবং নতুন লোগোও উন্মোচন করেছে। শুরুতে লোগো নকল করার অভিযোগে জেরবার বাফুফে। এরপর পেট্রোনাস জানায়, বাংলাদেশের লিগে তাদের নাম বা ব্র্যান্ড ব্যবহারের কোনো অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আর বাফুফে জানিয়েছে, পেট্রোনাস একটি বিবৃতিতে জানায় যে তারা এই মৌসুমে টাইটেল স্পনসর হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

কেন এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়নি বাফুফে। পেট্রোনাসের বাংলাদেশি ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছে ইউনাইটেড গ্রুপ। মূলত বাফুফের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাদেরই। দিনভর বিতর্ক, বিভ্রান্তি এবং সমালোচনার পর অবশেষে সন্ধ্যায় নতুন স্পনসর ঘোষণা করে বাফুফে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের নতুন স্পনসর এখন ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার। আপাতত লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটির সমাপ্তি হলেও এটি বাফুফের পেশাদারি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এতে বাফুফের ও লিগের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে দাবি অনেকের।

ক্রিকেট

মুগ্ধর ১০০ উইকেটের ম্যাচে রাজশাহীকে উড়িয়ে দিল রংপুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেট পেয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। ছবি: বিসিবি
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেট পেয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। ছবি: বিসিবি

প্রথম ইনিংসের ১৪৫ রানের লিডই সিলেটকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে আশানুরূপ স্কোর করতে পারেনি। তবু ৩৫২ রানের যে লক্ষ্য সিলেট ছুঁড়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের সামনে, সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট পেয়েছে ১৪৭ রানের জয়।

প্রথম ইনিংসের ১৪৫ রানের লিডই সিলেটকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে আশানুরূপ স্কোর করতে পারেনি। তবু ৩৫২ রানের যে লক্ষ্য সিলেট ছুঁড়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের সামনে, সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট পেয়েছে ১৪৭ রানের জয়।

সিলেট-চট্টগ্রাম ম্যাচের মতো তিন দিনে ফল এসেছে রংপুর-রাজশাহীর ম্যাচেও। রাজশাহীকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। রাজশাহীর বিপক্ষে ৮ উইকেট নেওয়ায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর উইকেট এখন ১০১।

এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খুলনা-ময়মন সিংহ ম্যাচে হচ্ছে রানের বন্যা। সৌম্য সরকারের ক্যারিয়ারসেরা ১৮৬ রানের ইনিংসে প্রথম ইনিংসে ৩৮৭ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। ময়মনসিংহের এখনো প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়নি। চতুর্থ দিনে ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ঢাকা-বরিশাল ম্যাচেরও দিকে।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৯৩ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে সিলেট। কিন্তু ১৪ রানে শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রানে গুটিয়ে যায় জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন জাকির। উইকেটরক্ষক অমিত হাসান করেন ৮৮ রান।

১৪৫ রানের লিডসহ সিলেটের স্কোর হয়েছে ৩৫২ রান। ৩৫৩ রানের লক্ষ্যে নেমে চট্টগ্রাম গুটিয়ে গেছে ২০৫ রানে। অধিনায়ক শাহাদাত হোসেন দীপুর ৬২ রান ছাড়া বলার মতো কিছু নেই। ১১৬ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সিলেটের আবু জায়েদ রাহী। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ১২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে রাজশাহী। তবে রংপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায় রাজশাহী। দুই অঙ্ক পেরিয়েছেন চার ব্যাটার। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন অধিনায়ক সাব্বির হোসেন। আরেক ওপেনার নাঈম আহমেদ করেন ৩২ রান। সাঞ্জামুল ইসলাম ও সাব্বির রহমান করেছেন ২০ ও ১৩ রান। রংপুরের মেহেদী হাসান নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন মুগ্ধ ও রবিউল হক।

মাত্র ১০ রানের লিড পাওয়ায় রাজশাহীর রান হয়েছে ১২৯ রান। ১৩০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রংপুর হারিয়েছে ৫ উইকেট। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুগ্ধ। এই ম্যাচে ৭১ রানে নিয়েছেন ৮ উইকেট। যার মধ্যে ৫ উইকেট পেয়েছেন প্রথম ইনিংসে। এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে কোনো রান লিড না নিয়েই তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। খুলনার ৩৮৭ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ময়মনসিংহ ৭ উইকেটে ৩৮৭ রান করেছে। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেছেন আজিজুল হাকিম তামিম। নাঈম শেখ, আবদুল মাজিদ দুজনেই করেছেন ৫৭ রান। ৬২ ও ৫৯ রানে অপরাজিত মোহাম্মদ আল আমিন জুনিয়র ও আরিফ আহমেদ।

বরিশালের বিপক্ষে ঢাকা ৫৬ রানের লিড নিলেও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। কক্সবাজারে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১২৪ রান করেছে ঢাকা। আশিকুর রহমান শিবলি ও সুমন খান ২৫ ও ১৫ রানে আগামীকাল শেষ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন। এর আগে ঢাকা তাদের প্রথম ইনিংসে ২৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। বরিশাল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৪১ রানে অলআউট হয়েছে।

ক্রিকেট

ইয়ানসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বিধ্বস্ত ভারত, রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো
৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন ৭ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে তাঁকে বোল্ড করে সেঞ্চুরিবঞ্চিত করেছেন কুলদীপ যাদব। তবে সেঞ্চুরি মিস করলেও বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইয়ানসেন। বিধ্বস্ত ভারতের বিপক্ষে এখন রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতে ভারত এবার নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। কিন্তু তাদের বড় পরাজয়ের চোখ রাঙানি দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে প্রোটিয়ারা। লিডসহ সফরকারীদের রান এখন ৩১৪। ১৩ ও ১২ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন রায়ান রিকেলটন ও এইডেন মার্করাম।

প্রথম ইনিংসে ৬.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৯ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ বলে ৬৫ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ২২তম ওভারের তৃতীয় বলে রাহুলকে (২২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কেশব মহারাজ। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর ৬৫ বলে ৩০ রানের জুটি গড়েন সাই সুদর্শন ও জয়সওয়াল। ফিফটি করা জয়সওয়ালকে (৫৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সায়মন হারমার।

ভারতের ইনিংসেও ধস নামে এখান থেকেই। ৩২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৫ রান থেকে মুহূর্তেই ৪৩.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। এরপর ধস মেরামতের দায়িত্ব নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব। অষ্টম উইকেটে ২০৮ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ওয়াশিংটন-কুলদীপ)। এই জুটি ভাঙার পর ৭ রান যোগ করতে শেষ উইকেটও হারায় ভারত। ৮৪তম ওভারের পঞ্চম বলে জসপ্রীত বুমরাকে (৫) ফিরিয়ে স্বাগতিকদের ইনিংসের ইতি টানেন ইয়ানসেন।

৮৩.৫ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন ওয়াশিংটন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়ানসেন ১৯.৫ ওভারে ৪৮ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে চারবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। হারমার ও মহারাজ ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। ২৮৮ রানের লিডের পরও ভারতকে ফলোঅন না করিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে। এর আগে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৮৯ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৯ রান করেন সেনুরান মুথুসামি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৩ রান করেন ইয়ানসেন।

ফুটবল

৫ গোলের রোমাঞ্চে আবাহনীকে হারাল মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান।ছবি: সংগৃহীত
আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান।ছবি: সংগৃহীত

৩ গোলে এগিয়ে থেকেও স্বস্তিতে থাকার সুযোগ ছিল না মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রতিপক্ষের নাম যে আবাহনী লিমিটেড। মোহামেডানের দুর্গে শেষ দিকে কাঁপন ছড়াল আকাশি-নীলরা৷ দুই গোল শোধও দিয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাচে আর ফিরতে পারল না।

কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মৌসুমের প্রথম ঢাকা ডার্বিতে আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান। মৌসুমে সাদা-কালোদের প্রথম জয়।

ম্যাচের শুরুর ১০ মিনিট একের পর এক শাণিত আক্রমণ করতে থাকে আবাহনী। ব্রাজিলিয়ান ব্রুনো মাতোস পায়ের কারিকুরিতে মুগ্ধ করেন সমর্থকদের। তৃতীয় মিনিটে হাসান মুরাদের দূরপাল্লার শট উঁচু কর্নার দিয়ে জালে পড়ার উপক্রম। তবে মোহামেডান গোলরক্ষক লাফিয়ে উঠে ঠেকিয়ে দেন তা।

২০ মিনিটে আবাহনীর রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে যায় মোহামেডান। ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ওঠা স্যামুয়েল বোয়াটেংকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা। তিনি কোনো চ্যালেঞ্জ জানানোর আগে কাটব্যাক করেন বোয়াটেং। যদিও তা গিয়ে পড়ে ইয়াসিন খানের পায়ে। তাতে আবাহনীর বিপদ কেটে গেছে বলেই ধরা হচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ডের মতো ইয়াসিনের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেন রহিম উদ্দিন।এরপর ফাঁকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে কোনো ভুল করেননি তিনি।

৩১ মিনিটে মুজাফফর মুজাফফরভের কর্নারে পা ছুঁইয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এলি কেকে এমানুয়েল। ৪২ মিনিটে ব্রুনো মাতোসের ফ্রি কিক সহজেই ঠেকান সুজন।বিরতির পর ৫৮ মিনিটে জাহিদ হাসান শান্তর ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। এরপর ম্যাচের ফেরার তাগিদ পায় আবাহনী। ৭২ মিনিটে কাজেম শাহের পাসে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করেন পাপন সিংহ। ৭৮ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে ব্যবধান আরও কমান মোরসালিন। পরে আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও সমতায় ফিরতে পারেনি আবাহনী। ৩ ম্যাচ শেষে তাই জয়শূন্য থাকল তারা।

