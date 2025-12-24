Ajker Patrika
ফুটবল

১১৬ কোটি টাকায় সৌদি দ্বীপে রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সৌদি আরবের দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা কিনেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি
সৌদি আরবের দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা কিনেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি

২০২৩ সাল থেকে আল নাসরের জার্সিতে খেলছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা ফুটবলারের কাছে গত আড়াই বছরে সৌদি আরব হয়ে গেছে নিজের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে এবার বিলাসবহুল দুটি ভিলা কিনেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ তারকার খরচ হয়েছে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সানের’ গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে রোনালদোর দুটি বিলাসবহুল ভিলার কথা। এই দুই ভিলা কিনতে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ফরোয়ার্ড ৭০ লাখ পাউন্ড খরচ করেছেন ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১১৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। দু্টি ভিলারই দাম পড়েছে সাড়ে তিন লাখ পাউন্ড করে। নুজুমা নামে লোহিত সাগরের নির্জন দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা দুটি কিনেছেন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে ৮০০ মাইল (১২৮৭ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত এই নুজুমা দ্বীপ।

রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা দুটি ভিলা ‘লোহিত সাগর আন্তর্জাতিক প্রকল্পে’র অংশ। ব্যক্তিগত দ্বীপে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভিলাগুলো। এগুলোর নকশা করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি লর্ড নরমান ফস্টার। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে। সাদা বালুতে ঘেরা এই দ্বীপে ১৯ আল্ট্রা-প্রাইভেট ভিলা রয়েছে। চারপাশে স্বচ্ছ নীল জলে প্রকৃতি যেন দুহাত ভরে সাজিয়েছে এই দ্বীপ। নৌকা, সি-প্লেন ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে নুজুমা দ্বীপে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

২০২৩ সালে প্রথম রিসোর্ট চালু হওয়ার পরই রোনালদো ও তাঁর সঙ্গীনী জর্জিনা রদ্রিগেজ একাধিকবার রেড সিতে গিয়েছেন। এই দ্বীপের অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই মূলত ভিলা কিনতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যখন আমরা প্রথম এখানে (লোহিত সাগরের দ্বীপে) এসেছিলাম, জর্জিনা আর আমি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি। এখানে আমরা শান্তি খুঁজে পাই। এখন যেহেতু নিজেদের বাড়ি হয়েছে, চাইলে পরিবারকে নিয়ে দারুণ সময় কাটাতে পারব। সত্যিই অসাধারণ এক জায়গা এটা।’

বিশ্বের অন্যতম দ্বীপভিত্তিক বিলাবহুল আবাসন প্রকল্পগুলোর একটি হলো ‘দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস’। রোনালদোর নুজুমা দ্বীপের দুই ভিলা এই প্রকল্পের অংশ। দ্য রেড সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী জন পাগানো বলেন, ‘রোনালদো-জর্জিনাকে দ্য রেড সি রেসিডেন্সেসে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দিত। যারা প্রশান্তি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য সত্যি অসাধারণ এক জায়গা এটা। আমরা দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস প্রকল্পের অধীনে আরও নতুন কিছু করতে উন্মুখ হয়ে আছি।’

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
ক্রিকেট

ভারত সিরিজের দলে নিউজিল্যান্ডের একগাদা চমক, নেই উইলিয়ামসন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ১৯
ভারত সিরিজের দলে নেই কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত সিরিজের দলে নেই কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে ২০২৫ সালের ব্যস্ততা শেষ নিউজিল্যান্ডের। কিউইরা নতুন বছর শুরু করবে ভারত সিরিজ দিয়ে। একগাদা চমক নিয়ে ভারত সিরিজের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। ভারত সফরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটই খেলবে কিউইরা।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ভারত সফরের ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজেরই দল ঘোষণা করেছে। দুই সিরিজের দলই ১৫ সদস্যের। যাঁদের মধ্যে ডেভন কনওয়ে, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসন, জাকারি ফুকস, মাইকেল ব্রেসওয়েল—এই ছয় ক্রিকেটার দুই সিরিজের দলেই আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জেডেন লেনক্স, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক এই দুই কিউই ক্রিকেটার আছেন ওয়ানডে সিরিজের দলে। মাইকেল রে শুধু ওয়ানডে খেলবেন ভারত সিরিজে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে কেবল দুটি টেস্টই খেলেছেন রে। তবে জানুয়ারিতে হতে যাওয়া ভারত সফরে খেলছেন না কেইন উইলিয়ামসন।

ভারত সফরে নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। চোটে পড়ায় মিচেল স্যান্টনার ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারছেন না বলেই সাদা বলের এই সংস্করণে কিউইদের অধিনায়ক ব্রেসওয়েল। তবে টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন স্যান্টনার। এ বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা উইলিয়ামসন স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে। খেলবেন না ওয়ানডে সিরিজও। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ-টোয়েন্টিতে ডারবানের সুপারজায়ান্টসের হয়ে খেলবেন এই তারকা ব্যাটার।

চোট সেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন বেভন জ্যাকবস, টিম রবিনসন, মার্ক চ্যাপম্যান ও ম্যাট হেনরি। তবে হেনরি খেলছেন না ওয়ানডে সিরিজ। খেলবেন না। এছাড়া নাথান স্মিথ, উইলিয়াম ও’রুর্ক, ব্লেয়ার টিকনারকে চোটের কারণে ভারত সিরিজের দলে নেওয়া হয়নি। স্মিথ, টিকনার ভুগছেন পিঠের চোটে। কাঁধের চোটে পড়েছেন ও’রুর্ক। তৃতীয় সন্তানের জন্ম হবে বলে ছুটি নিয়েছেন টম লাথাম। রাচিন রবীন্দ্র, জ্যাকব ডাফিকে ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন আদিত্য অশোক। ২ বছর পর ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই লেগস্পিনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই ওয়ানডে ও এক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এই তিনটি ম্যাচই খেলেছেন ২০২৩ সালে। একই বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের পর অশোককে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি। ১১, ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিন ওয়ানডে। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ২১, ২৩, ২৫, ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাঁচ ম্যাচ।

ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে দল

মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), আদিত্য অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে, জাকারি ফুকস, মিচ হে (উইকেটরক্ষক), কাইল জেমিসন, নিক কেলি, জেডেন লেনক্স, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রে, উইল ইয়াং।

ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক),মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটকিপার), জ্যাকব ডাফি, জাকারি ফুকস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, বেভন জ্যাকবস, ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন, ইশ সোধি।

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেট
ক্রিকেট

এক ম্যাচ আগেই প্লে-অফে সাকিবরা, তাসকিন-মোস্তাফিজদের কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ০৯
২ ওভার বোলিং করে ১০ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি সাকিব আল হাসান।ছবি: ক্রিকইনফো
২ ওভার বোলিং করে ১০ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি সাকিব আল হাসান।ছবি: ক্রিকইনফো

লিগ পর্বের শেষ পর্যায়ে এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টি। ছয় দলের মধ্যে সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে ডেজার্ট ভাইপার্স। গতকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট কাটল সাকিব আল হাসানের এমআই এমিরেটস। গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে সহজ জয়েই মূলত সেরা চারে থাকাটা নিশ্চিত করল এমিরেটস।

১৩৫ রানের লক্ষ্য বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন কী! যেখানে আগে ব্যাটিং করে ২০০, ২৫০ রান করেও জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার কোনো উপায় নেই। তবে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা অনুমান করা মুশকিল। গত রাতে তাসকিন আহমেদের শারজা ওয়ারিয়র্সের এমন মামুলি লক্ষ্য তাড়া করে জিততে শেষ বল পর্যন্ত খেলতে হয়েছে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স। ৪ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে এখন শারজা ওয়ারিয়র্সের পয়েন্ট ৬। ৮ ম্যাচ খেলে তাসকিনের দল ৩ ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে ৫ ম্যাচ। শারজা ওয়ারিয়র্সের মতো আবুধাবি নাইট রাইডার্স, গালফ জায়ান্টসেরও পয়েন্ট ৬। তবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচে পয়েন্ট টেবিলে তাসকিনের দল অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। শারজার নেট রানরেট -০.৯১০। চার ও পাঁচ নম্বরে থাকা গালফ জায়ান্টস ও আবুধাবি নাইট রাইডার্সের নেট রানরেট ‍+০.০১৮ ও -০.৮০৫।

৯ ম্যাচে ৭ জয় ও ২ চারে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ডেজার্ট ভাইপার্স। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সাকিবের এমআই এমিরেটস। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত এমিরেটস খেলেছে ৯ ম্যাচ। তিনে অবস্থান করছে মোস্তাফিজুর রহমানের দুবাই ক্যাপিটালস। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮। চার থেকে ছয় নম্বরে অবস্থান করা গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, শারজা ওয়ারিয়র্স—এই তিন দলেরই পয়েন্ট ৬। যাদের মধ্যে গালফ জায়ান্টসের নেট রানরেট -০.১৬১। পাঁচ ও ছয় নম্বরে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও শারজা ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট ‍-০.৮০৫ ও -০.৯১০। বাংলাদেশের আরেক তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ খেলছেন শারজার হয়েই।

গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স খেলেছে ৯টি করে ম্যাচ। আটটি করে ম্যাচ খেলেছে দুবাই ক্যাপিটালস ও শারজা ওয়ারিয়র্স। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে-অফে। শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। তখন ৮ পয়েন্ট অর্জন করা শারজা খেলবে ছন্দে থাকা ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে। শারজায় শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শারজা-ডেজার্ট ম্যাচ। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শারজাকে এখন দুবাই, ডেজার্টকে অবশ্যই হারাতে হবে।

মোস্তাফিজদের হারিয়ে তাসকিনরা যদি হেরে যান ডেজার্টের কাছে, তখন তাসকিনদের তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের দিকে। দুবাইয়ে ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে গালফ-আবুধাবি ম্যাচ। এই ম্যাচে যেকোনো এক দল তো আট পয়েন্ট অর্জন করবেই। নেট রানরেটের সমীকরণে তখন পড়ে যাবে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান করে গালফ জায়ান্টস। সাকিব ২ ওভারে ১০ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। জবাবে ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৪২ রান করে ফেলে এমআই এমিরেটস। যেখানে ২ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে সাকিবের দল। জনি বেয়ারস্টো, টম ব্যান্টন দুই টপ অর্ডার ব্যাটার রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৮৯ বলে ১৪০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন নিকোলাস পুরান-মোহাম্মদ ওয়াসিম। ৪২ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৫৯ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়াসিম। পুরান ৪৯ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থেকেছেন। ৬ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার। পুরান-ওয়াসিমের তাণ্ডবে সাকিবের আর ব্যাটিংয়ে নামারই প্রয়োজন পড়েনি।

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ, কী বলছে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
নতুন করে তোপের মুখে পড়েছে ইংলিশরা। ছবি: সংগৃহীত
নতুন করে তোপের মুখে পড়েছে ইংলিশরা। ছবি: সংগৃহীত

অ্যাশেজ হেরে এমনিতেই বেশ তোপের মুখে ইংল্যান্ড। তার ওপর নতুন বিতর্কের মুখে পড়েছেন বেন স্টোকসরা। তাদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।

পার্থে দুই দিনের পর ব্রিসবেনে চার দিনেই হেরে যায় ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে ১০ দিন সময় পায় সফরকারীরা। সেই সুযোগে কুইন্সল্যান্ডের নুসা সমুদ্র সৈকতে ৪ রাত কাটান ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। সেখানেই তাদের মদ্যপান করতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রিয় ইংলিশ সংবাদমাধ্যম বিসিবি। একই খবর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বেশকিছু সংবাদমাধ্যম।

বিষয়টি নিয়ে হেলাফেলা না করে সঠিক তথ্যের জন্য তদন্ত শুরু করবে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিসিবি স্পোর্টে রব কি বলেন, ‘মদ্যপান বা এই ধরনের বিষয় থাকলে অনেক সময় খবরের শিরোনাম বিব্রবতকর হতে পারে। খেলোয়াড়দের মদপান করার খবর ছড়িয়েছে। এমন কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিংবা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, তার বিপরীতে আসল সত্যটা কী সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।’

এই ঘটনায় আসল তথ্য সামনে আনতে চান রব কি, ‘এমন ছবি যখন দেখা যায় যে, পাঁচ-ছয়জন বসে খাবার খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুয়েকজন মদপান করছে, এখানে আসলে কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা দরকার।’

অভিযোগের সত্যতা পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে ইসিবি। রব কি আরও বলেন, ‘এটা যদি সত্যিই কোনো ব্যাচেলর পার্টির মতো কিছু হয়ে থাকে এবং ছেলেরা পুরোটা সময় অতিরিক্ত মদ্যপান করে থাকে, তাহলে এমন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মদ্যপানের সংস্কৃতি সমর্থন করি না। আমি এটা পছন্দ করি না।’

খেলাইংল্যান্ডক্রিকেট
ক্রিকেট

বিপিএলে দেখা যাবে বাবা-ছেলে জুটি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ২৪
এক ফ্রেমে নবী ও ইসাখিল। ছবি: নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ফেসবুক পেজ
এক ফ্রেমে নবী ও ইসাখিল। ছবি: নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ফেসবুক পেজ

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন পর্ব শুরু হতে বাকি আর মাত্র দুই দিন। টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে বড় ধরনের চমক উপহার দিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। মোহাম্মদ নবির পর তাঁর ছেলে হাসান ইসাখিলকেও দলে টেনেছে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এক বিবৃতিতে নোয়াখালী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে নবি ও ইসাখিলের ছবি পোস্ট করেছে নোয়াখালী। ক্যাপশনে আঞ্চলিক ভাষায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘বাপে-হোলায় নোয়াখালী চলি আইছেরে। হাসান ইসাখিলকে নোয়াখালী এক্সপ্রেসে স্বাগতম।’

এর আগেও জুটি বেঁধে খেলতে দেখা গেছে নবি ও ইসাখিলকে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে একই দলের জার্সিতে খেলেছেন তাঁরা দুজন। এবার এই জুটিকে বিপিএলে দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও কখনো আফগানদের জাতীয় দলে জায়গা পাননি ইসাখিল। বয়স কম হওয়ায় বাবার দেখানো পথে হেঁটে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর যথেষ্ট সময় আছে তাঁর হাতে।

টি–টোয়েন্টিতে ইসাখিলের পারফরম্যান্স আশা জাগানিয়া। এখন পর্যন্ত ৩০ ম্যাচে ১২৪.১৯ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৭৩৪ রান। ব্যাটিং গড় ২৭.১৮। ফিফটি করেছেন ছয়টি। ২০২৬ বিপিএল শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। প্রথম দিন চট্টগ্রামের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী।

একনজরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের স্কোয়াড: সৌম্য সরকার, জাকের আলী অনিক,  হাসান মাহমুদ, মোহাম্মদ নবি, হাসান ইসাখিল, কুশল মেন্ডিস,  জনসন চার্লস,  সেদিকউল্লাহ আতাল, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, হাবিবুর রহমান সোহান,  মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মাজ সাদাকাত, জহির খান, ইবরার আহমেদ ও বিলাল সামি।

খেলাক্রিকেটবিপিএল
