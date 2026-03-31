সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ফিরলেন মোরসালিন, গোলকিপিংয়ে পরিবর্তন

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে সন্ধ্যা ৬টায় সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। মূলপর্বে দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গেলেও শেষটা সুন্দর করতে চায় হাভিয়ের কাবরেরার দল।
তাই শুরুর একাদশে রাখা হয়েছে দুটি পরিবর্তন। সর্বশেষ ২৬ মার্চ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ৩–০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের শুরুর একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন গোলকিপার মেহেদী হাসান শ্রাবণ ও ফরোয়ার্ড মিরাজুল ইসলাম। তাদের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে মিতুল মারমা ও শেখ মোরসালিন।
গত বছরের জুনে প্রথম লেগে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ২–১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে গোল করা রাকিব হোসেন এই ম্যাচে নেই কার্ডখরার কারণে।
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের একাদশ: মিতুল মারমা (গোলকিপার), শাকিল আহাদ তপু, শেখ মোরসালিন, হামজা চৌধুরী, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, তারিক কাজী, ফাহমিদুল ইসলাম, সোহেল রানা (অধিনায়ক), জায়ান আহমেদ, সাদ উদ্দিন, শমিত সোম
