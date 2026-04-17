বাজে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াবে রিয়াল, কথা দিলেন এমবাপ্পে

নিজেদের ঘাড়েই দায় নিচ্ছেন এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। টানা হার এবং ড্রয়ে বিপর্যস্ত মাদ্রিদের ক্লাবটি। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। এমন বাজে সময়ে আশার কথা শোনালেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তারকা ফরোয়ার্ডের বিশ্বাস—খুব শিগগিরই ঘুরে দাঁড়াবে রিয়াল।

মৌসুমের শুরুতেই বার্সেলোনার কাছে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা হাতছাড়া করেছে রিয়াল। কোপা দেল রেতে লস ব্লাঙ্কোসদের যাত্রা থেমেছে শেষ ষোলতে। লা লিগার শিরোপার লড়াই থেকেও একরকম ছিটকে গেছে। ৩১ রাউন্ড শেষে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। শীর্ষে আছে বার্সা। কাতালানদের সংগ্রহ ৭৯ পয়েন্ট। নাটকীয় কিছু না হলে টানা দ্বিতীয়বারের মতো লা লিগার শিরোপা ঘরে তুলবে বার্সা।

শেষ ভরসা হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে আশা বেঁচে ছিল রিয়ালের। কিন্তু ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের পথচলা থেমেছে কোয়ার্টার ফাইনালে; বায়ার্ন মিউনিখের কাছে দুই লেগেই হেরে গেছে রিয়াল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২-১ গোলের হারের পর আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি। ৪-৩ গোলের হার নিয়ে ফিরেছে আলভারো আরবেলোয়ার দল।

টানা ব্যর্থতার জন্য নিজেদের ঘাড়েই দায় চাপাচ্ছেন এমবাপ্পে। তবে অতীতে নিয়ে পড়ে না থেকে সামনে তাকাতে চান তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া বার্তায় এমবাপ্পে লিখেছেন, ‘আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছি, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়া অবশ্যই হতাশাজনক, তবে এখন আমাদের সামনে তাকাতে হবে। ভবিষ্যতে যেন এমন হতাশার মুখে না পড়তে হয়, সে জন্য নিজেদের কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা কখনোই হাল ছাড়ব না। মাদ্রিদে ব্যর্থতা কখনোই গ্রহণযোগ্য ছিল না, কখনোই হবেও না। তবে আমি একটা কথা দিচ্ছি—আমরা খুব শিগগিরই আবার জয়ের ধারায় ফিরব।’

পলিসি গ্রুপের বৈঠক: নিয়ম বদলে ৪ হাজার এসআই নিয়োগের চিন্তা

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

রাজধানীর শনির আখড়ায় মাদ্রাসাছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

টানা ৩০ দিন শর্করা কম খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

সম্পর্কিত

‘পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে রাজনীতি না থাকলে আইপিএলে তাদের নিয়ে ভাবতাম’

‘পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে রাজনীতি না থাকলে আইপিএলে তাদের নিয়ে ভাবতাম’

ফিফটির পরই উইকেট ছুড়ে এলেন সাইফ, গেলেন লিটনও

ফিফটির পরই উইকেট ছুড়ে এলেন সাইফ, গেলেন লিটনও

বাজে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াবে রিয়াল, কথা দিলেন এমবাপ্পে

বাজে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াবে রিয়াল, কথা দিলেন এমবাপ্পে

রোহিতের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে, দাবি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের

রোহিতের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে, দাবি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের