তাহলে এই কারণে বিশ্বকাপে ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন না ইয়ামাল

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে চলমান বিশ্বকাপে ১০ নম্বর নয়, বরং ১৯ নম্বর জার্সিই পরবেন লামিনে ইয়ামাল। মূলত স্পেন জাতীয় দলে জার্সি নম্বর বণ্টনের নিয়মের কারণেই এই জার্সি পরে মাঠ মাতাতে দেখা যাবে বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ উইঙ্গারকে।
স্পেন দলের নিয়ম অনুযায়ী, জার্সি নম্বর বণ্টনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই ইয়ামাল এই মুহূর্তে জাতীয় দলের সবচেয়ে আলোচিত নাম হলেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর জার্সি পেয়েছেন মিডফিল্ডার দানি ওলমো। স্পেনের হয়ে এখন পর্যন্ত ৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০২৩ সালে অভিষেক হওয়া ইয়ামাল খেলেছেন ২৫ ম্যাচ।
ইয়ামাল অবশ্য ক্লাব পর্যায়ে বার্সার ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেন। মেসির বিদায়ের পর ২০২১ সালে এই নম্বর প্রথমে দেওয়া হয়েছিল আনসু ফাতিকে। চোট ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারায় পরবর্তী সময়ে ইয়ামাল সেই জার্সি পান এবং অসাধারণ পারফরম্যান্সে কাতালানদের মধ্যমণি বনে যান।
এবারের বিশ্বকাপে নিজের ১৯ নম্বর জার্সি প্রকাশের সময় সামাজিক মাধ্যমে লিওনেল মেসির প্রতি একটি বিশেষ ইঙ্গিত দেন ইয়ামাল। একটি বিভক্ত ছবি শেয়ার করেন এই তরুণ ফুটবলার, যার এক পাশে ছিল ২০০৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির অভিষেক জার্সি, অন্য পাশে ছিল তাঁর নিজের বিশ্বকাপ জার্সি।
বিশ্বকাপে ইয়ামালের ১০ নম্বর জার্সি না পাওয়া নিয়ে অবশ্য স্পেন দলে কোনো বিতর্ক নেই। দলের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ইয়ামাল দলের নিয়মকে সম্মান দেখিয়েছেন এবং সতীর্থ ওলমোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দারুণ। বিষয়টি নিয়ে স্পেনের কোচিং স্টাফের অবস্থানও স্পষ্ট—অভিজ্ঞতা ও দলে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতেই জার্সি বণ্টন করা হবে। বড় তারকা হলেও তাই ইয়ামালকে আপাতত ১০ নম্বর জার্সির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।
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