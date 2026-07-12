সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে মদ খেয়ে গাড়ি চালাবেন না: আর্জেন্টিনা কোচ

আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকদের দিন কাটছে আনন্দেই। লিওনেল মেসি-এমিলিয়ানো মার্তিনেসরা একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছেন। এবার আর্জেন্টিনা ষষ্ঠবারের মতো উঠে গেল সেমিফাইনালে। তবে আনন্দের আতিশয্যে কেউ যেন নিজেদের বিপদ ডেকে না আনেন, সে ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শ কোচ লিওনেল স্কালোনির।
কানসাসে আজ বিশ্বকাপের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। অতিরিক্ত সময়ে নিষ্পত্তি হওয়া ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজার পর মেসিদের আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে। সেমিফাইনাল নিশ্চিতের পর সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন, তাঁরা যেন সাবধানে থাকে। আর যদি কেউ মদ্যপান করেন, তবে যেন গাড়ি না চালান। তাঁরা যেন আনন্দ করেন। আমরা সেমিফাইনালে উঠেছি। যা কিছু ঘটেছে, সেটা দেখার পর মনে হচ্ছে এটি একটি অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব।’
সুইজারল্যান্ডকে হারানোর আগেই আর্জেন্টিনা জেনে গেছে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ। মায়ামিতে নরওয়েকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইংল্যান্ড উঠেছে সেমিফাইনালে। ১৫ জুলাই আটলান্টায় সেমিতে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড। তবে প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, তা নিয়ে চিন্তিত নন স্কালোনি। সুইসদের ৩-১ গোলে হারানোর পর আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড হোক বা নরওয়ে—তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা এমন একটি দলের মুখোমুখি হব, যারা খুব ভালো ফুটবল খেলে এবং তাদের একজন অসাধারণ কোচ আছেন।’
নরওয়ের বিপক্ষে আজ পিছিয়ে থেকে ২-১ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের দুটি গোলই করেছেন জুড বেলিংহাম। এর আগে শেষ বত্রিশে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে যখন ইংল্যান্ডের বিদায়ঘণ্টা বেজে যাওয়ার মতো অবস্থা, তখন ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন হ্যারি কেইন। ৭৫ থেকে ৮৬—এই ১১ মিনিটের মাথায় আটলান্টায় গত ১ জুলাই জোড়া গোল করেছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। সেই ম্যাচে পিছিয়ে থাকার পর ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল ফুটবলারদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ইংলিশরা জিতেছিল ২-১ গোলে।
টুখেলকে সেরা কোচ মানলেও মাঠের লড়াইয়ে হার মানতে নারাজ স্কালোনি। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর সুইজারল্যান্ড কোচ বলেন, ‘এটা একটি ফুটবল ম্যাচ। বার্তাও থাকবে সেরকমই। এর বাইরে অন্য কিছু খোঁজার দরকার নেই। তাদের একজন অসাধারণ কোচ (টমাস টুখেল) আছেন। তাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা শুধু একটি ফুটবল ম্যাচ। এর বেশি কিছু নয়।’
সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা জেতায় বিশ্বকাপ ফুটবলে ঘটল এক ইতিহাস। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের প্রথম চারে থাকা দলগুলো এবারই প্রথমবারের মতো খেলছে সেমিফাইনালে। ১৪ জুলাই ডালাসে প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-স্পেন। বর্তমান র্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স ও স্পেন অবস্থান করছে ১ ও ৩ নম্বরে। আর আটলান্টায় ১৫ জুলাই হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের অবস্থান ২ ও ৪ নম্বরে। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর যখন বিশ্বকাপের সূচি যখন ঠিক করা হয়েছিল, তখনো র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ চার দল ছিল আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ড।
২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে ৩-২ গোলে জয়—আটলান্টায় গত ৭ জুলাই মিসরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা যেভাবে জিতেছে, তা অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। খাদের কিনারা থেকে ম্যাচ জেতা আলবিসেলেস্তেরা আজ ৩-১ গোলে জিতেছে ঠিকই। তবে কানসাসে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের নিষ্পত্তি হয়েছে অতিরিক্ত সময়ে। লাউতারো মার্তিন৩৭ মিনিট আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ এসে পড়েছে শেষভাগে। তবে নকআউট পর্বের ম্যাচগুলোতে বিতর্কিত রেফারিংয়ের ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে। যেখানে মায়ামিতে গত রাতে ইংল্যান্ড-নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রেফারির এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। নরওয়ের কোচ স্তালে সোলবাকেন ক্ষোভ ঝেড়েছেন ফিফার ওপর।২ ঘণ্টা আগে
উড়তে থাকা আর্জেন্টিনার কাছে যেন ‘স্কাই ইজ দ্য লিমিট’। কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের কাছে হারের পর আলবিসেলেস্তেরা টানা ১২ ম্যাচ জিতেছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’।শিরোপা ধরে রাখতে তাদের জিততে হবে কেবল দুই ম্যাচ। অতীত ইতিহাসও বলছে, সেমিতে উঠলে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেই ছাড়ে।২ ঘণ্টা আগে
রেকর্ড গড়া যেন আর্জেন্টিনার কাছে সবচেয়ে সহজ কাজ। ছন্দে থাকা আর্জেন্টিনা মুড়ি-মুড়কির মতো গোল করছে। লিওনেল স্কালোনির দল ভেঙেচুরে দিচ্ছে একের পর এক রেকর্ড। আজ কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো সেমিফাইনালে উঠল আলবিসেলেস্তেরা।৩ ঘণ্টা আগে