সাফ খেলতে ঢাকায় ভুটান

সাফ খেলতে ঢাকায় ভুটান
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভুটান। সেই লড়াইয়ের তিন দিন আগে আজ ঢাকায় এসে পৌঁছেছে দলটি। তবে এসেই মাঠে নামছে না তারা। আগামীকাল থেকে অনুশীলন শুরু করার পরিকল্পনা ভুটানের।
৫ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভুটান। সেদিনই শুরু হচ্ছে ছয় দলের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। উদ্বোধনী ম্যাচে বিকেল সাড়ে তিনটায় খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। দুই দলই ঢাকায় আসবে আগামীকাল। নেপাল ফিফার নিষেধাজ্ঞায় থাকায় এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে না।
প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশ অবশ্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। আজ বিকেলে জাতীয় স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুশীলন করবে দল। আগামীকাল ওই মাঠে অনুশীলনের সুযোগ থাকছে না। সাফের ম্যাচ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে চলে যাবে স্টেডিয়ামটি। তাই বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করতে হবে বাংলাদেশকে।
ভুটানের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে জয়ের অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশের। গত বছরের ১০ জুন জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছিল স্বাগতিকেরা। সংস্কারের পর ওই ম্যাচ দিয়েই মাঠটিতে ফিরেছিল আন্তর্জাতিক ফুটবল। বাংলাদেশের হয়ে হামজা চৌধুরীর প্রথম গোলও এসেছিল সেদিন। এবার সেই ভুটানই বাংলাদেশের সাফ অভিযান শুরুর প্রতিপক্ষ। তবে হামজা থাকছেন আবার।