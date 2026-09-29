মেসির বিদায়সহ তিন ম্যাচের সময় জানাল আর্জেন্টিনা

আন্তর্জাতিক বিরতিতে তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। বলিভিয়া, বুরকিনা ফাসো ও বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচগুলোর সময়সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।
পরশু বলিভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। লিওনেল স্কালোনির দল। কর্ডোবার মারিও আলবার্তো কেম্পেস স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায়।
এরপর ৪ অক্টোবর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বুরকিনা ফাসোকে আতিথেয়তা দেবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচটিও শুরু হবে ভোর ৬টায়।
শেষ ম্যাচটিকে ঘিরেই থাকছে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। ৭ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে ভোর ৫টায়। এটাই হবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ।
আগস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মেসি। পরে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে বিদায়ী ম্যাচ খেলার জন্য দলে ফেরায়। এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া বলেছিলেন, মেসিকে প্রাপ্য বিদায় দেওয়ার জন্যই তাঁকে আর্জেন্টিনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটি জাতীয় দলের হয়ে মেসির ২০৮তম। আর্জেন্টিনার হয়ে এখন পর্যন্ত ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন।
মেসির বিদায়কে সামনে রেখে মনুমেন্টালে ম্যাচটির জন্য ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বলিভিয়া ও বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে ম্যাচ দুটি শেষ করে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আর্জেন্টিনা অধিনায়কের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানার প্রস্তুতি চলছে।
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