সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে সেট পিস নিয়ে চিন্তায় বাংলাদেশ

ভিয়েতনামের বিপক্ষে হারের তিক্ত স্মৃতি পেছনে ফেলে এবার সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়াইয়ের আগে মূল দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণভাগের ভুল এবং সেট পিস। তবে প্রধান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা আত্মবিশ্বাসী, আগের ম্যাচের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়বে দল।
৩১ মার্চ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে গত পরশু সিঙ্গাপুর পৌঁছেছে বাংলাদেশ। কন্ডিশন নিয়ে আলাদা কোনো উদ্বেগের কারণ দেখছেন না ফুটবলাররা। গতকাল প্রথম দিন অনুশীলন করে দল। সাংবাদিকদের শেখ মোরসালিন বলেন, ‘আবহাওয়া আমাদের বাংলাদেশের মতোই, তো এটা নিয়ে মানিয়ে নেওয়ার মতো কিছু নেই। সবকিছু ঠিকঠাক আছে।’
ভিয়েতনামের কাছে বাংলাদেশ হারলেও তিনটি গোলই হজম করেছে প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ভিয়েতনামকে আটকে রেখেছে ঠিকই। সেই পারফরম্যান্স থেকে আত্মবিশ্বাস খুঁজছে দল। মোরসালিন বলেন, ‘ভিয়েতনামে আমাদের প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু আমরা সেকেন্ড হাফটা খুবই ভালো করেছি। এখন আমরা চেষ্টা করব ওই ম্যাচ থেকে যে ভুলত্রুটিগুলো ছিল, ওগুলো শিখে এই ম্যাচে কাজে লাগানোর।’
তিন গোলের দুটিই বাংলাদেশ হজম করেছে সেট পিস থেকে। যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাবরেরার জন্য। জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামতে তা শোধরানোর বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য সব সময় জয়। তবে ছোটখাটো ভুলগুলো কমিয়ে আনতে হবে—বিশেষ করে সেট পিসগুলোতে আমাদের কিছু সমস্যা ছিল, যা আপনারা প্রথম ম্যাচে দেখেছেন।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। যদিও তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছড়িয়েছে বেশ। এবারও তেমন কিছু দেখাতে চান কাবরেরা। তবে সেটা ফল পক্ষে নিয়েই, ‘আমার মনে হয় আমরা প্রস্তুত। এখানে আসার আগে আমরা একটি কঠিন পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলাম—একটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ, আর সেটি ছিল ভিয়েতনাম। ফলাফল অবশ্যই হতাশাজনক ছিল, তবে আমার মনে হয় এখান থেকে অনেক ইতিবাচক কিছু নেওয়ার আছে; র্যাঙ্কিংয়ের উঁচু একটি দলের বিপক্ষে খেলা দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই ম্যাচের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।’
সিঙ্গাপুরে প্রবাসী দর্শকদের উন্মাদনাকেও বড় অনুপ্রেরণা মানছে দল। দর্শকদের নিরাশ করতে চান না মোরসালিন, ‘তাঁরা অনেক কষ্ট করে আসবেন, টিকিটও নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্ট করে তাঁরা টিকিট কেটেছেন। আমাদের চেষ্টা থাকবে—আমরা তো এখানে অবশ্যই জেতার জন্য এসেছি।’
