পিএসএলে আজ মোস্তাফিজ-ইমনদের প্রতিপক্ষ কারা

প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ। ছবি: সংগৃহীত

হায়দরাবাদ কিংসমেনকে হারিয়ে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে লাহোর কালান্দার্সের। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মোস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমনদের প্রতিপক্ষ করাচি কিংস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের যত খেলা।

ক্রিকেট

পিএসএল

হায়দরাবাদ-কোয়েটা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

লাহোর-করাচি

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

মুম্বাই-কলকাতা

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

ফুটবল

প্রীতি ম্যাচ

লিথুয়ানিয়া-জর্জিয়া

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

সনি স্পোর্টস ৫

আর্মেনিয়া-বেলারুশ

রাত ৮টা, সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২

