ট্রাম্প ইস্যুতে ফিফাকে তদন্ত করতে বলল নরওয়ে

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের আগে বাকি নেই দুই সপ্তাহও। মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। দরজায় যখন কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ, এই মুহূর্তে ফিফার কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্যুতে তদন্তের আওয়াজ তুলল নরওয়ে।
নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশনের (এনএফএফ) তদন্তের দাবি মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পুরস্কার নিয়ে। কীভাবে তিনি শান্তি পুরস্কার পেলেন, সেটা জানতে ফিফার নৈতিকতা কমিটির কাছে আবেদন করেছে নরওয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়ার আগে আজ এনএফএফের সভাপতি লিস ক্লেভনেস বলেন, ‘ফিফার নৈতিকতা কমিটির কাছে আবেদন করার ক্ষেত্রে আমরা একাই উদ্যোগ নিয়েছি। আমার মতে অন্য ফেডারেশনগুলো এটা জানত। তারা চাইলে এখানে স্বাক্ষর করতে পারত। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কাউকে চাপ দেওয়া অর্থহীন। এতে শুধু অপ্রয়োজনীয় বিরোধ সৃষ্টি হতো।’
২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ড্র অনুষ্ঠানে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো শান্তি পুরস্কার দিয়েছিলেন ট্রাম্পের হাতে। সে মাসেই (গত বছরের ডিসেম্বর) মানবাধিকার সংগঠন ফেয়ারস্কয়ার ফিফার নৈতিকতা কমিটির কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল। তাদের দাবি ছিল, ট্রাম্পকে সমর্থন করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন ইনফান্তিনো। কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছিল শান্তি পুরস্কার, ফিফা অবশ্য এখনো ব্যাখ্যা দেয়নি।
এ বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার প্রভাব পড়ে বিশ্বকাপের ওপরও। বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে নানা অনিশ্চয়তা ছিল। ইনফান্তিনো-ট্রাম্প এই নিয়ে (ইরানের বিশ্বকাপে খেলা) একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপে খেলবে ইরান। গতকাল এশিয়ার দলটি বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ।
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