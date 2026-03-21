ফুটবল

গুয়াতেমালা ম্যাচ বাতিলের পর নতুন দুই প্রতিপক্ষের নাম জানাল আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
মৌরিতানিয়া এবং জাম্বিয়ার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। ছবি: সংগৃহীত

ফিফার অনুমোদন না পাওয়ায় গুয়াতেমালার বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না আর্জেন্টিনার। তাই বলে বসে থাকছে না তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনা।

চলতি মাসের শেষ দিকে মৌরিতানিয়া এবং জাম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। আজ এক বিবৃতিতে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দুটি ম্যাচই হবে ল্যাটিন আমেরিকান দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের আগে যা হবে নিজেদের দেশে লিওনেল মেসির দলের শেষ ম্যাচ।

আগামী ২৭ মার্চ মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ৩১ মার্চ তাদের প্রতিপক্ষ জাম্বিয়ার। দুটি ম্যাচই হবে বুয়েনস এইরেসে অবস্থিত বোকা জুনিয়র্সের মাঠ লা বোমবোনেরা স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের মাঠে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিতেই প্রীতি ম্যাচ দুটি আয়োজন করছে এএফএ।

এএফএর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখতে দেশ ছাড়ার আগে সমর্থকদের বিদায় জানাতে মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে জাতীয় দল।’ আরেকটি বিবৃতিতে জাম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা।

এর আগে স্পেনের বিপক্ষে ফিনালিসিমা এবং কাতারের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে ম্যাচ দুটি বাতিল করা হয়। ফাঁকা সময়টাতে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচ নির্ধারণ করেছিল এএফএ। দুই দলের ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ৩১ মার্চ। তার আগে ২৮ মার্চ ইতালির মাঠে আলজেরিয়ার বিপক্ষে খেলবে গুয়াতেমালা। একই আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি মহাদেশে খেলার নিয়ম না থাকায় ম্যাচটি আর আলোর মুখ দেখছে না।

আফ্রিকান দলের বিপক্ষে টানা তিনটি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। এর আগে গত নভেম্বরে অ্যাঙ্গোলাকে আতিথেয়তা দিয়েছিল লা আলবিসেলেস্তেরা। সে ম্যাচে ২-০ গোলের জয় তুলে নেয় আর্জেন্টিনা। মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরু হবে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে ১৬ জুন; প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। গ্রুপ ‘জে’-তে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া ও জর্ডান।

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ গুটিয়ে আনার সময়সীমা বললেন ট্রাম্প

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড না করলেও আয়ারল্যান্ডকে পাশে পাচ্ছে আফগানরা

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড না করলেও আয়ারল্যান্ডকে পাশে পাচ্ছে আফগানরা

ছেলে ৩০ রোজা রাখায় গর্বিত তাসকিন

ছেলে ৩০ রোজা রাখায় গর্বিত তাসকিন

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ