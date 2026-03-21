এবারও প্রতিশোধ নেওয়া হলো না অস্ট্রেলিয়ার, চ্যাম্পিয়ন জাপান

এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেলেই যেন তেঁতে ওঠে জাপান। এর আগেও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে দুবার মাতিলদাসদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল জাপানিজরা। আরও একবার তেমন কিছুরই পুনরাবৃত্তি করল তারা।
নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতল জাপান। প্রতিযোগিতায় এটা তাদের তৃতীয় শিরোপা। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি। প্রতিবারই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। টানা দুটি ফাইনালে হারার পর এবার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ছিল আয়োজদের সামনে। কিন্তু প্রতিশোধ তো নিতেই পারেনি— উল্টো ফের জাপানের কাছে ফাইনালে হেরে নিজেদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা।
জাপান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল অস্ট্রেলিয়ার জন্য। আয়োজক হওয়ায় মাঠ এবং দর্শক তাদের পক্ষে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালের আগে ফেভারিট মনে করা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়াকে। সিডনির অস্ট্রেলিয়া স্টেডিয়ামে মাঠের খেলাতেও দাপট দেখিয়েছে তারা। বল দখল, আক্রমণ, পাসিং, প্লেসিং— সব সূচকেই এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। কেবল কাজের কাজ গোলটাই করতেই পারেনি।
ফিফার অনুমোদন না পাওয়ায় গুয়াতেমালার বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না আর্জেন্টিনার। তাই বলে বসে থাকছে না তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনা।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট বিশ্বে অন্যতম এক সমীহ জাগানিয়া দলে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তানকে হারিয়ে ‘জায়ান্ট কিলার’ তকমা আফগানরা পেয়ে গেছে আগেই। কিন্তু টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও তুলনামূলক শক্তিশালী দলের বিপক্ষে আফগানরা দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার সুযোগ তেমন১ ঘণ্টা আগে
দেশে আজ উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। এক মাস সিয়াম সাধনার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদের দিন একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন। এবার তাসকিন আহমেদের ছেলে তাশফিন আহমেদ রিয়ান ৩০ রোজা রেখেছে। বাবা হিসেবে গর্ব অনুভব করছেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।৩ ঘণ্টা আগে
ঈদের ছুটি শুরু হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু দেশের ফুটবলারদের ঝাড়া হাত-পা হওয়ার যে সুযোগই ছিল না। জাতীয় দল, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ দল এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২০ দল—এই তিন দল পার করেছে ব্যস্ত সময়। তবে মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় জিনিসটা মানতে পারেননি কোচ পিটার বাটলার।৪ ঘণ্টা আগে