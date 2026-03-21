এবারও প্রতিশোধ নেওয়া হলো না অস্ট্রেলিয়ার, চ্যাম্পিয়ন জাপান

আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১৩
১-০ গোলে জিতেছে জাপান। ছবি: এএফপি

এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেলেই যেন তেঁতে ওঠে জাপান। এর আগেও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে দুবার মাতিলদাসদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল জাপানিজরা। আরও একবার তেমন কিছুরই পুনরাবৃত্তি করল তারা।

নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতল জাপান। প্রতিযোগিতায় এটা তাদের তৃতীয় শিরোপা। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি। প্রতিবারই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। টানা দুটি ফাইনালে হারার পর এবার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ছিল আয়োজদের সামনে। কিন্তু প্রতিশোধ তো নিতেই পারেনি— উল্টো ফের জাপানের কাছে ফাইনালে হেরে নিজেদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা।

জাপান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল অস্ট্রেলিয়ার জন্য। আয়োজক হওয়ায় মাঠ এবং দর্শক তাদের পক্ষে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালের আগে ফেভারিট মনে করা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়াকে। সিডনির অস্ট্রেলিয়া স্টেডিয়ামে মাঠের খেলাতেও দাপট দেখিয়েছে তারা। বল দখল, আক্রমণ, পাসিং, প্লেসিং— সব সূচকেই এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। কেবল কাজের কাজ গোলটাই করতেই পারেনি।

