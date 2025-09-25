পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রিকেট সমর্থকেরা এমনই এক শিরোনাম দেখার আশায় আছে। এশিয়া কাপে অলিখিত সেমিফাইনালে যে আজ দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এর আগে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলেও দেখা গেল বাংলাদেশ-পাকিস্তান লড়াই। পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশ গোলদুটি পায় প্রথম চার মিনিটেই। প্রথম গোলটি অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল ও দ্বিতীয় গোলটি আসে অপু রহমানের পা থেকে। দুটিতেই অবশ্য পাকিস্তানি গোলরক্ষক সামার রাজ্জাককে কৃতিত্ব দিতে হবে। তাঁর ভুলের কারণে জাল কাঁপানোর কাজটা সহজ হয়েছে বাংলাদেশের জন্য।
তৃতীয় মিনিটে গোলকিপার সামার রাজ্জাকের বাড়ানো বল বক্সের সামনে পেয়ে যান অপু। তিনি বাঁ পাশে পাস দেন ফয়সালের কাছে। পাকিস্তানি গোলরক্ষক তা এগিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেননি। ডান পায়ের প্লেসিং শটে ফাঁকা পোস্টে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন ফয়সাল।
চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অপু। মোহাম্মদ আরিফের বাড়ানো বলে বল পেয়ে যান তিনি। তাঁর বাঁ পায়ের শট দুই ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে আশ্রয় নেয় জালে।
১০ মিনিটে কর্নার থেকে পাকিন্তানের মুহাম্মদ আবদুল্লাহর হেড পোস্ট ঘেঁষে চলে যায় সাইডলাইনের বাইরে। ১৩ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেই ফেলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ফয়সাল গোলের উদ্যাপন করার আগেই অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। এরপর আব্দুল্লাহর গোলও বাতিল হয় অফসাইডে থাকায়।
৪৯ মিনিটে রিফাত কাজীর দারুণ শট কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন পাকিস্তানের গোলরক্ষক। ৫৩ মিনিটে শট অল্পের জন্য বল জালে ফেলতে পারেন পারেননি ফয়সাল।
গোলের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠা পাকিস্তান বেশ আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মেলে ধরতে পারেনি। বাংলাদেশের অফসাইডের ফাঁদ পেরিয়ে বক্সে ঢোকা কঠিনই ছিল তাদের ফরোয়ার্ডদের জন্য। দিন শেষে তাই জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ঘণ্টাখানেক পর নেপালের মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচে জয়ী দল ২৭ সেপ্টেম্বর ফাইনালে লড়বে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
ক্রিকেট সমর্থকেরা এমনই এক শিরোনাম দেখার আশায় আছে। এশিয়া কাপে অলিখিত সেমিফাইনালে যে আজ দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এর আগে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলেও দেখা গেল বাংলাদেশ-পাকিস্তান লড়াই। পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশ গোলদুটি পায় প্রথম চার মিনিটেই। প্রথম গোলটি অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল ও দ্বিতীয় গোলটি আসে অপু রহমানের পা থেকে। দুটিতেই অবশ্য পাকিস্তানি গোলরক্ষক সামার রাজ্জাককে কৃতিত্ব দিতে হবে। তাঁর ভুলের কারণে জাল কাঁপানোর কাজটা সহজ হয়েছে বাংলাদেশের জন্য।
তৃতীয় মিনিটে গোলকিপার সামার রাজ্জাকের বাড়ানো বল বক্সের সামনে পেয়ে যান অপু। তিনি বাঁ পাশে পাস দেন ফয়সালের কাছে। পাকিস্তানি গোলরক্ষক তা এগিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেননি। ডান পায়ের প্লেসিং শটে ফাঁকা পোস্টে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন ফয়সাল।
চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অপু। মোহাম্মদ আরিফের বাড়ানো বলে বল পেয়ে যান তিনি। তাঁর বাঁ পায়ের শট দুই ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে আশ্রয় নেয় জালে।
১০ মিনিটে কর্নার থেকে পাকিন্তানের মুহাম্মদ আবদুল্লাহর হেড পোস্ট ঘেঁষে চলে যায় সাইডলাইনের বাইরে। ১৩ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেই ফেলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ফয়সাল গোলের উদ্যাপন করার আগেই অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। এরপর আব্দুল্লাহর গোলও বাতিল হয় অফসাইডে থাকায়।
৪৯ মিনিটে রিফাত কাজীর দারুণ শট কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন পাকিস্তানের গোলরক্ষক। ৫৩ মিনিটে শট অল্পের জন্য বল জালে ফেলতে পারেন পারেননি ফয়সাল।
গোলের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠা পাকিস্তান বেশ আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মেলে ধরতে পারেনি। বাংলাদেশের অফসাইডের ফাঁদ পেরিয়ে বক্সে ঢোকা কঠিনই ছিল তাদের ফরোয়ার্ডদের জন্য। দিন শেষে তাই জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ঘণ্টাখানেক পর নেপালের মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচে জয়ী দল ২৭ সেপ্টেম্বর ফাইনালে লড়বে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
আগামী মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সাদা পোশাকের সিরিজটির জন্য যথারীতি শুবমান গিলকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সহ-অধিনায়ক হিসেবে রাখা হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকে।১ ঘণ্টা আগে
ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে এ কথাটিরই বাস্তব প্রমাণ দেখা গেল। ম্যাচের আগে আকাশ চোপড়া বাংলাদেশকে ইতিহাস বলানোর অনুপ্রেরণা দিলেও সেটা তেমন কাজে আসেনি। আগে যেখানে ১৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারত, এবার সেটাকে তারা ১৭-১ বানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
লিটন দাস খেলবেন কি খেলবেন না—ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগেই এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় বাংলাদেশ। পাঁজরের চোটে ভোগা লিটনকে ছাড়াই ভারতের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। নিয়মিত অধিনায়ক ছাড়া খেলে বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরেছে ৪১ রানে।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন সাইফ হাসান। অনুমিতভাবেই এই ওপেনারের প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেছে সবার। পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচেও ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন শোয়েব মালিক, হার্শা ভোগলেরা।২ ঘণ্টা আগে