তীব্র বিরোধিতার মুখে পিছু হটলেন ফিফা সভাপতি

তীব্র সমালোচনার মুখে বিশ্বকাপে বেসরকারি মালিকানা আনার পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়িয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফার ভেতর থেকে শুরু করে উয়েফাসহ বিভিন্ন মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থার তীব্র বিরোধিতা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর বয়কটের হুমকির পর বিতর্কিত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন তিনি।
মঙ্গলবার ইনফান্তিনো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ পরিচালনার জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের একটি কোম্পানি গঠন করা হবে, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা অংশীদার হবে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছিল কুশনার পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। তবে প্রস্তাব ঘোষণার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়তে থাকে।
শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে ইনফান্তিনো জানান, পরিকল্পনাটি আর বাস্তবায়ন করা হবে না।
ইনফান্তিনো বলেন, ‘সব পক্ষের মতামত মনোযোগ দিয়ে শোনার পর স্পষ্ট হয়েছে যে এই প্রকল্প এমন বিভাজনের সৃষ্টি করেছে, যা সমর্থনের মাত্রা যাই হোক না কেন, শুরুতে যে লক্ষ্য সামনে রেখে এটি নেওয়া হয়েছিল, তার স্বার্থে আর উপযোগী নয়।’
একই বিবৃতিতে ইনফান্তিনো আরও বলেন, ‘এখন আমার লক্ষ্য হলো আগামী দিন ও সপ্তাহগুলোতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আবারও একত্র করা, আমাদের সবার অভিন্ন স্বার্থ—ফুটবলকে সামনে রেখে। বিশেষ করে যেসব দেশের সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রয়োজন, সেখানে ফুটবলের উন্নয়ন অব্যাহত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।’
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