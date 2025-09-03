‘মেসির এখনো আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলার সময় আসেনি’

ক্রীড়া ডেস্ক
৩৮ বছর বয়সেও লিওনেল মেসি আছেন দারুণ ছন্দে। চোটে পড়ে ম্যাচ মিস করেন ঠিকই। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের গল্পটাও দারুণভাবে লিখতে পারেন তিনি। এদিকে গত কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের গুঞ্জন। তবে ফ্রাঙ্কো আরমানির মতে মেসির এখনো অবসরের সময় আসেনি।
মেসির বিদায়ের প্রসঙ্গটা আসছে মূলত ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বের ম্যাচ নিয়ে। পরশু বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় এস্তাদিও মাস মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচ। শোনা যাচ্ছে এটাই হতে পারে মেসির বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ। আরও স্পষ্ট করে বললে আর্জেন্টিনার মাঠে শেষ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন মেসি। তবে এমনটা হোক, সেটা চান না আর্জেন্টিনার সাবেক গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানি। স্বয়ং আরমানি ৩৮ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট ক্লাবের হয়ে খেলছেন। গতকাল রিভার প্লেট ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে আরমানি বলেছেন, ‘মেসি এখনই কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে করছি না। আরও একটু চিন্তাভাবনা করে দেখুক। কেউই তাঁর বিদায় দেখতে প্রস্তুত নয়। বৃহস্পতিবারের পর যাতে আরও গভীরভাবে এটা নিয়ে সে চিন্তা করে।’
ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে গত ২৮ আগস্ট লিগস কাপের সেমিফাইনাল জয়ের পর ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ দুই ম্যাচ নিয়ে কথা বলেছেন। তখনই তিনি ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। লিগস কাপের সেমিফাইনাল শেষ বলেছিলেন, ‘আমার জন্য এই ম্যাচটা (আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা) খুব বিশেষ। কারণ, বাছাইপর্বে আমার শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে এটা।’ ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষের এক সপ্তাহ পরই আর্জেন্টিনাকে খেলতে হবে ইকুয়েডরের মাঠে। ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর বাছাইপর্বের ম্যাচ। এই ম্যাচটাকেও মেসি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ নিয়ে মেসি বলেন, ‘ম্যাচটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন—সবাই থাকবেন এই ম্যাচে। কিন্তু এরপর কী হবে, সেটা জানি না।’
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইতে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। এবার আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। এই বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির অবসরের কথা শোনা যাচ্ছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ ও তাদের ফুটবলের সংস্কৃতির সঙ্গে দুই বছরে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। তখন থেকেই মেসিকে নিয়ে আলাদা উন্মাদনা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৪ কোপা আমেরিকা মেসি জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যে ভেন্যুতে খেলেছেন, তাঁর নামাঙ্কিত জার্সি পরে গ্যালারিতে ভক্ত-সমর্থকদের দেখা গেছে।
মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপ শেষে পরবর্তী ফুটবল বিশ্বকাপ হবে ২০৩০ সালে। ২৪তম ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২০২৭ সালে বাছাইপর্ব শুরু হবে। ২০২৭ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ৪০ বছর পার করে ফেলবেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চোট তাঁকে বেশ ভোগাচ্ছে। এখন ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ শেষে মেসি কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। এদিকে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে তৃতীয় শিরোপা জয়ের কাছাকাছি মেসি চলে এলেও সেটা সম্ভব হয়নি। লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে গত পরশু সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে হারে মায়ামি। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির হয়ে এই দুটি শিরোপা মেসি জিতেছেন।
