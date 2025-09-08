১৬৮ দিন পর অবশেষে জিতল জার্মানি, স্পেন-বেলজিয়ামের ছয়

ক্রীড়া ডেস্ক
জয় যেন ‘সোনার হরিণ’ হয়ে গিয়েছিল জার্মানির কাছে। এ বছরের ২৩ মার্চ ইতালির বিপক্ষে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল জার্মানি। অবশেষে গত রাতে ১৬৮ দিন পর জয়ের দেখা পেল জার্মানরা।
রেইন এনার্জি স্টেডিয়ামে গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মুখোমুখি হয়েছে জার্মানি-নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। গ্রুপ ‘এ’র এই ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ১৬৮ দিন পর জার্মানদের জয়ের রাতে গোলবন্যা বইয়ে দিয়েছে স্পেন-বেলজিয়াম। কাজাখস্তানকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়াম। একই ব্যবধানে তুরস্ককে হারিয়েছে স্পেন। স্প্যানিশরা এই বড় ব্যবধানে (৬-০ গোল) জয় পেয়েছে তুরস্কের মাঠে গিয়ে।
জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান রেইন এনার্জি স্টেডিয়ামে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একাদশে ৫ পরিবর্তন এনেছেন। সুফলও নাগলসমান পেয়েছেন হাতেনাতে। ৭ মিনিটে জার্মানদের এগিয়ে দেন দলটির মিডফিল্ডার সার্জিও ন্যাব্রি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে সমতায় ফেরে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। ৩৪ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মিডফিল্ডার আইজ্যাক প্রাইস। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে সমতায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে। ৬৯ ও ৭২ মিনিটে জার্মানির অপর দুই গোল করেছেন নাদিয়েম আমিরি ও ফ্লোরিয়ান উইর্টজ।
৩-০ গোলে জিতে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার তিনে জার্মানি। গ্রুপে সবার ওপরে থাকা স্লোভাকিয়ার পয়েন্ট ৬। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডেরও পয়েন্ট ৩। কিন্তু গোল ব্যবধানের কারণে দলটি দুইয়ে। চারে থাকা লুক্সেমবার্গ এখনো কোনো পয়েন্ট পায়নি। ‘এ’ গ্রুপের চার দলের প্রত্যেকেই দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। জার্মানি এর আগে নেশনস লিগে পর্তুগাল, ফ্রান্সের কাছে হেরেছে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে স্লোভাকিয়ার কাছেও হেরেছিল জার্মানরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গত রাতে তুরকু অ্যারেনাতে স্পেন দাপট দেখিয়ে খেলেছে তুরস্কের বিপক্ষে। ৬-০ গোলের জয়ে গোল করেছেন তিন স্প্যানিশ ফুটবলার। যার মধ্যে হ্যাটট্রিক করেছেন মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো। ২২ মিনিট, প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে (৪৫ মিনিটের পর ১ মিনিটে) এবং ৫৭ মিনিটে এই গোল তিনটি করেছেন মেরিনো। পেদ্রি করেছেন জোড়া গোল। অপর গোল করেছেন ফেরান তোরেস।
এদিকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৬-০ গোলে জেতা একরকম অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে বেলজিয়াম। ৪ সেপ্টেম্বর লিখটেনস্টেইনের মাঠে তাদের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জিতেছিল বেলজিয়ানরা। গত রাতে বেলজিয়াম দাপুটে জয় পেয়েছে নিজেদের মাঠে। লোটো পার্কে কাজাখস্তানের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জিতেছে বেলজিয়াম। জোড়া গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা ও জেরেমি ডোকু। একটি করে গোল করেছেন নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের। বিশাল জয়ে ‘জে’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে বেলজিয়ানরা। ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। গ্রুপে পাঁচ দলের মধ্যে সবার ওপরে থাকা নর্থ মেসিডোনিয়ার পয়েন্ট ১১। তিন, চার ও পাঁচে থাকা ওয়েলস, কাজাখস্তান ও লিখস্টেইনের পয়েন্ট ১০, ৩ ও ০।
জয় যেন ‘সোনার হরিণ’ হয়ে গিয়েছিল জার্মানির কাছে। এ বছরের ২৩ মার্চ ইতালির বিপক্ষে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল জার্মানি। অবশেষে গত রাতে ১৬৮ দিন পর জয়ের দেখা পেল জার্মানরা।
রেইন এনার্জি স্টেডিয়ামে গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মুখোমুখি হয়েছে জার্মানি-নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। গ্রুপ ‘এ’র এই ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ১৬৮ দিন পর জার্মানদের জয়ের রাতে গোলবন্যা বইয়ে দিয়েছে স্পেন-বেলজিয়াম। কাজাখস্তানকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়াম। একই ব্যবধানে তুরস্ককে হারিয়েছে স্পেন। স্প্যানিশরা এই বড় ব্যবধানে (৬-০ গোল) জয় পেয়েছে তুরস্কের মাঠে গিয়ে।
জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান রেইন এনার্জি স্টেডিয়ামে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একাদশে ৫ পরিবর্তন এনেছেন। সুফলও নাগলসমান পেয়েছেন হাতেনাতে। ৭ মিনিটে জার্মানদের এগিয়ে দেন দলটির মিডফিল্ডার সার্জিও ন্যাব্রি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে সমতায় ফেরে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। ৩৪ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মিডফিল্ডার আইজ্যাক প্রাইস। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে সমতায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে। ৬৯ ও ৭২ মিনিটে জার্মানির অপর দুই গোল করেছেন নাদিয়েম আমিরি ও ফ্লোরিয়ান উইর্টজ।
৩-০ গোলে জিতে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার তিনে জার্মানি। গ্রুপে সবার ওপরে থাকা স্লোভাকিয়ার পয়েন্ট ৬। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডেরও পয়েন্ট ৩। কিন্তু গোল ব্যবধানের কারণে দলটি দুইয়ে। চারে থাকা লুক্সেমবার্গ এখনো কোনো পয়েন্ট পায়নি। ‘এ’ গ্রুপের চার দলের প্রত্যেকেই দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। জার্মানি এর আগে নেশনস লিগে পর্তুগাল, ফ্রান্সের কাছে হেরেছে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে স্লোভাকিয়ার কাছেও হেরেছিল জার্মানরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গত রাতে তুরকু অ্যারেনাতে স্পেন দাপট দেখিয়ে খেলেছে তুরস্কের বিপক্ষে। ৬-০ গোলের জয়ে গোল করেছেন তিন স্প্যানিশ ফুটবলার। যার মধ্যে হ্যাটট্রিক করেছেন মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো। ২২ মিনিট, প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে (৪৫ মিনিটের পর ১ মিনিটে) এবং ৫৭ মিনিটে এই গোল তিনটি করেছেন মেরিনো। পেদ্রি করেছেন জোড়া গোল। অপর গোল করেছেন ফেরান তোরেস।
এদিকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৬-০ গোলে জেতা একরকম অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে বেলজিয়াম। ৪ সেপ্টেম্বর লিখটেনস্টেইনের মাঠে তাদের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জিতেছিল বেলজিয়ানরা। গত রাতে বেলজিয়াম দাপুটে জয় পেয়েছে নিজেদের মাঠে। লোটো পার্কে কাজাখস্তানের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জিতেছে বেলজিয়াম। জোড়া গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা ও জেরেমি ডোকু। একটি করে গোল করেছেন নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের। বিশাল জয়ে ‘জে’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে বেলজিয়ানরা। ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। গ্রুপে পাঁচ দলের মধ্যে সবার ওপরে থাকা নর্থ মেসিডোনিয়ার পয়েন্ট ১১। তিন, চার ও পাঁচে থাকা ওয়েলস, কাজাখস্তান ও লিখস্টেইনের পয়েন্ট ১০, ৩ ও ০।
টেনিসের শীর্ষ দুই তারকা ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজের মধ্যে জমজমাট লড়াইয়ের প্রত্যাশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু গত রাতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেনের ফাইনালটা হয়েছে একতরফা। সিনারকে হারিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার তো আলকারাজ করেছেনই। পাশাপাশি আলকারাজের নেওয়া হয়ে গেল প্রতিশোধও।১৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গঠনতন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ১৯(ক) অনুসারে বোর্ড নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের দায়িত্ব হবে নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, শিডিউল ঘোষণা এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। অক্টোবরের প্রথম২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানে জয়ের রেকর্ডটা ৩২ মাস ধরে ভারতেরই ছিল। ২০২৩-এর জানুয়ারিতে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে ৩১৭ রানে হারিয়েছিল ভারত। তিরুবনন্তপুরম থেকে সাড়ে ৮ হাজার কিলোমিটার দূরে সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড গতকাল ভেঙে দিল ভারতের এই রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ শুরুর আগে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কী হতে পারত! যে সংযুক্ত আরব আমিরাতেই হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপ, সেখানে তাঁরা আফগানিস্তানকে বিধ্বস্ত করে জিতল ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পাকিস্তান অধিনায়ক উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের নাম।৩ ঘণ্টা আগে