Ajker Patrika
En
ফুটবল

চাঁদে যাবে ফুটবল, যদি...

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ১১: ০০
চাঁদে যাবে ফুটবল, যদি...
যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন হলে চাঁদে যেতে পারে ফুটবল। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ জিতলে মিলবে ট্রফি। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলারদের জন্য ট্রফির সঙ্গে থাকবে বাড়তি কিছু। সেটি কী? ফুটবল পাঠানো হবে চাঁদে! যুক্তরাষ্ট্র দলকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

নাসার প্রধান জ্যারেড আইজ্যাকম্যান চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিশ্রুতি দেন। মার্কিন ফুটবলারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, ‘চ্যালেঞ্জটা তোমাদের জন্য। বিশ্বকাপ জেতো। বাকিটা আমরা দেখছি।’

বিশ্বকাপ উপলক্ষে নাসা এরই মধ্যে একটি ফিফার অফিশিয়াল ফুটবল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পাঠিয়েছে। তবে আইজ্যাকম্যান বলছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে সেই ফুটবল আরও অনেক দূর—চাঁদে নিয়ে যাওয়া হবে।’

এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেন ১৯৭১ সালের অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের মহাকাশচারী অ্যালান শেপার্ডকে। চাঁদের মাটিতে গলফ ক্লাব দিয়ে কয়েকটি শট মেরে ইতিহাস গড়েছিলেন শেপার্ড। নাসাপ্রধানের ভাষায়, ‘আমরা অ্যালান শেপার্ডকেও ছাড়িয়ে যেতে চাই। আমরা চাঁদে একটি ফুটবল নিয়ে যাব।’

অবশ্য সেটি শুধু প্রতীকী সফরই হবে না। নাসার পরিকল্পিত চাঁদের ঘাঁটির জন্য যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাঠানো হবে, ফুটবলটিও সেই পেলোডের অংশ হিসেবেই যাবে।

শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে এখনো পাড়ি দিতে হবে বহু দূর। সান ফ্রান্সিসকোতে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে অনুষ্ঠিত শেষ বত্রিশের ম্যাচে বসনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ৪৫ ও ৮২ মিনিটে গোল করেছেন ফোলারিন বালোগান ও মালিক টিলমান। বালোগান অবশ্য ৬৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখেছেন। তবে ঠিকই জয় তুলে শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সিয়াটলে শেষ ষোলোতে তারা খেলবে বেলজিয়ামের বিপক্ষে। ৭ জুলাই বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলযুক্তরাষ্ট্রফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত