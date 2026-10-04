ইংল্যান্ডের কাছে ৭ গোল হজম করে লজ্জার ইতিহাস গড়ল ক্রোয়েশিয়া

বাজে একটি রাত পার করল ক্রোয়েশিয়া। নেশনস লিগের স্বাগতিকদের ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ক্রোয়াটদের ফুটবল ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় হার। তাদের বিধ্বস্ত করার পথে জোড়া গোল করেছেন হ্যারি কেইন ও বুকায়ো সাকা। এ ছাড়া জুড বেলিংহাম, অ্যান্থনি গর্ডন ও মরগান রজার্স একবার করে জালের দেখা পান।
এত দিন ক্রোয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় হার ছিল স্পেনের বিপক্ষে; ২০১৮ সালে ক্রোয়েশিয়াকে ৬-০ গোলে হারিয়েছিল স্প্যানিশরা। এবার ক্রোয়েশিয়াকে নতুন লজ্জা দিল ইংল্যান্ড। নেশনস লিগে এটা তাদের সবচেয়ে বড় জয়।
ম্যাচের প্রথমার্ধেই চার গোল করে হজম করে ক্রোয়েশিয়া। বিরতির পর আরও তিনবার গোল উৎসব করে ইংল্যান্ড। ম্যাচে ইংলিশদের আক্রমণভাগের সামনে ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণভাগ পুরোপুরি অসহায় ছিল। কেইন ও সাকা জোড়া গোল করলেও বেলিংহামের পারফরম্যান্স ছিল আলাদা করে নজরকাড়া। একটি গোলের পাশাপাশি তিনটি গোলে সহায়তা করেন রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা মিডফিল্ডার।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমে একটি মাইলফলকের কাছে পৌঁছে গেছেন কেইন। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি ইংল্যান্ডের হয়ে তাঁর ১২৪তম। ১২৫ ম্যাচ খেলে সবার ওপরে আছেন পিটার শিলটন। আর মাত্র একটি ম্যাচে মাঠে নামলে কিংবদন্তি ফুটবলারের পাশে বসবেন কেইন।
এই জয়ে নেশনস লিগের ‘সি’ গ্রুপে তিন ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। টেবিলের দুইয়ে আছে টমাস টুখেলের দল। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে স্পেন। আগামী ৭ অক্টোবর নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড।
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