মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি

ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসি যখন ছন্দে থাকেন, তাঁকে থামাতে প্রতিপক্ষ দলের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। নিজের সবশেষ দুই ম্যাচে মেসি করেছেন ৩ গোল ও ২ অ্যাসিস্ট। তাঁর এমন অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে চেজ স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-ডিসি ইউনাইটেড। ম্যাচে যেন লড়াইটা হয়ে ওঠে মেসির সঙ্গে ডিসি ইউনাইটেডের। এমএলএসের এই ম্যাচে ৩-২ গোলের জয় পায় ইন্টার মায়ামি। মেসি দুই গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। অসাধারণ এই পারফরম্যান্সে প্লে অফের আরও কাছে মায়ামি। ২৮ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে তারা। প্রত্যেক কনফারেন্স থেকে ৯টি করে দল উঠবে প্লে অফে।
বৃষ্টিভেজা চেজ স্টেডিয়ামে ৩৫ মিনিটে আজ এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। মেসির থ্রু-পাস রিসিভ করে গোল করেন তাদিও আলেন্দে। ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৭ মিনিট পর সমতায় ফিরেছে ডিসি ইউনাইটেড। ৫২ মিনিটে ডিসির স্ট্রাইকার ক্রিশ্চিয়ান বেন্টেকে করেন সমতাসূচক গোল।
এগিয়ে যেতে মায়ামির সময় লেগেছে ১৪ মিনিট। ৬৬ মিনিটে জর্দি আলবার পাস থেকে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি। ৬ মিনিট পর মায়ামি ৩-১ গোলে এগিয়ে যেতে পারত। ৭২ মিনিটে মায়ামি যে পেনাল্টি পায়, সেই শট নিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মাতেও সিলভেত্তি। তবে সিলভেত্তির শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
৭৮ মিনিটে সমতায় ফেরার সুযোগ এসেছিল ডিসি ইউনাইটেডের কাছে। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে পর্যালোচনা করে ডিসি যে পেনাল্টি পেয়েছিল, সেটা বাতিল করা হয়। মেসি এরপর ৮৫ মিনিটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গোল করেছেন সার্জিও বুসকেতসের অ্যাসিস্টে। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে ডিসির জেকব মারেল গোল করলেও সেটা শুধু হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে।
৩-২ গোলের জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে অবস্থান করছে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৬০। তারা খেলেছে ৩১ ম্যাচ। দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, শার্লট ও ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৮, ৫৩ ও ৫৩। পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারে থাকা চারটি দলই ৩১টি করে ম্যাচ খেলেছে। আজই অবশ্য প্লে-অফ নিশ্চিত করতে পারতেন মেসিরা। তাতে মন্ট্রিয়েলের বিপক্ষে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে হারতে হতো। কিন্তু নিউইয়র্ক রেডবুলস ২-০ ব্যবধানে জেতায় অপেক্ষা বাড়ল মেসিদের।
ফর্মে যে তাওহিদ হৃদয় একেবারেই নেই, তা নয়। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সুলভ যে ইনিংস দরকার, সেটা তিনি খেলতে পারছিলেন না অনেক দিন ধরে। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে করলেন বিস্ফোরক ফিফটি। ম্যাচ শেষে হৃদয় জানিয়েছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও ভাগ্য সব সময় পক্ষে থাকে না।১০ মিনিট আগে
সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপের ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সামনে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। সেরা দুইয়ে থেকে ফাইনালে উঠতে হলে প্রত্যেকটা ম্যাচই এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গায় সুযোগ পেয়ে ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েও বড় ইনিংস খেলা হয়নি সাইফ হাসানের। তবে তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে সে ম্যাচে দারুণ শুরু এনে দেন, যেটা পরে ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়।১০ ঘণ্টা আগে
ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ ছাড়লেন। এর মধ্যে অবশ্য একটিকে ‘অপরাধ’ হিসেবে ধরা যাবে না। কারণ ক্যাচ ছাড়ার পরপরই তাঁর দারুণ এক থ্রোয়ে চারিত আসালাঙ্কাকে রানআউট করেন লিটন দাস। ফিল্ডিংয়ের হতাশা হৃদয় পরে ভুলিয়ে দিলেন ব্যাটিং দিয়ে। তাঁর প্রশংসায় তাই পঞ্চমুখ ভারতীয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে।১০ ঘণ্টা আগে