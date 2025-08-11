Ajker Patrika
‘মেয়েরা পাঙাশ মাছ খেয়ে খেলে না’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
বাফুফে ভবনের চার তলায় থাকেন নারী ফুটবলাররা। ক্যাম্পের খাবার নিয়ে প্রায়ই সমালোচনা করতে দেখা যায় কোচ পিটার বাটলার। ফুটবলারদের মধ্যে সঠিক পুষ্টির অভাবও দেখতে পান তিনি। বাটলার কথার সঙ্গে খুব একটা একমত নন বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ।

আজ সংবাদমাধ্যমকে কিরণ বলেন, ‘পুষ্টিহীনতার কথায় আমি একমত হব না। বাফুফের ডর্মেটরিতে যে খাবার দেওয়া হয়, সেটা পুষ্টিবিদ দিয়ে ডায়েট চার্ট করা। অনেকেই বলেন যে, আমরা এখানে পাঙাশ মাছ খাই। একদিনও পাঙাশ মাছ খাওয়ানো হয় না। মেয়েরা যদি ঠিকমত খেতেই না পারে তাহলে তো শক্তি থাকবে না। ৯০ মিনিট খেলতেই পারবে না।’

কিরণ আরও বলেন, ‘ওরা তো ৯০ মিনিট একই ছন্দে খেলে। না খেয়ে খেলে? পাঙাশ মাছ খেয়ে খেলে? না, তাদের পুষ্টি আমরা নিশ্চিত করি। ছোটবেলা থেকে তাদের যে সমস্যা ছিল, সেটা তো আমরা কাটাতে পারব না।’

জাতীয় দলের পর এবার অনূর্ধ্ব-২০ দলও এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। দুই দলকে একসঙ্গে প্রস্তুতির জন্য জাপান পাঠাতে চায় বাফুফে, ‘জাপান ফুটবল ফেডারেশনের কাছে আজ আমি আবার মেইল করেছি। আমরা সিনিয়র জুনিয়র দুই দলকে নিয়ে একসঙ্গে ক্যাম্প করতে চাচ্ছি। সেখানে এক মাসের ক্যাম্প হবে।’

জাপানে ক্যাম্প করা নিয়ে দুশ্চিন্তার নাম আবহাওয়া। কারণ সেখানে ঠান্ডা অনেক বেশি। আর মার্চে এশিয়ান কাপের সময় অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া থাকবে গরম। কিরণ বলেন, ‘আবহাওয়া নিয়েও চিন্তা করছি। আমরা যদি জানুয়ারিতে যাই। ডিসেম্বর থেকেই সেখানে (জাপানে) অনেক ঠান্ডা পড়ে। আমি সিনিয়র টিম নিয়ে যা ভাবছি অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়েও তা ভাবছি।’

এশিয়ান কাপের আগে জাতীয় দলকে ফিলিপাইন-ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলাতে চায় বাফুফে। কিরণ বলেন, ‘অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বরের ফিফা উইন্ডের জন্য থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের সঙ্গে কথা বলছি। আমি আশা করছি সেটাও হয়ে যাবে। আমি কাজ করেছি সিনিয়র দলের জন্য। এখন অনূর্ধ-২০ দলের জন্য প্র্যাকটিস ম্যাচ, প্রস্তুতি ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।’

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
