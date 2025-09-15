ম্যানইউ কোচের জেদ নাকি নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

ক্রীড়া ডেস্ক
মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বিতে পাত্তা পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাদের ৩–০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে এভাবে হেরেও নিজের দর্শন পরিবর্তন করতে চান না ম্যান ইউনাইটেডের কোচ রুবেন আমোরিম। এমনকি চাকরি হারালেও নিজের কোচিং দর্শন থেকে সরে আসার ইচ্ছা নেই তার।
লিগে প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে সমান পয়েন্ট নিয়ে ম্যান ইউনাইটেডের অবস্থান টেবিলের ১৪ নম্বরে। ২ হারের বিপরীতে একটি করে জয় ও ড্র তাদের সঙ্গী। এভাবে মৌসুম শুরুর পর যেকোনো কোচই চাকরি হারানোর শঙ্কায় থাকেন। সেটা জেনে বুঝেও নিজের অবস্থানে অটল আমোরিম। এই কোচের এমন কথার পর অনুমিতভাবেই দুটি বিষয় সামনে চলে এসেছে। কৌশল কাজ না করার পরও আমোরিমের বর্তমান অবস্থান জেদের সামিল। নয়তো সেটা আমোরিমের নিজের প্রতি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে আমোরিমের মনে যেটাই কাজ করুক; বর্তমানে ম্যান ইউনাইটেডে তার চাকরি যে নড়বড়ে সেটা অনায়াসেই বলে দেওযা যায়।
ম্যানসিটির কাছে হারের পর আমোরিম বলেন, ‘আমি আমার দর্শন পরিবর্তন করব না। ক্লাব যদি তারা পরিবর্তন আনতে চায় তাহলে নতুন কোচ আনুক। যতক্ষণ না আমি পরিবর্তন করতে চাই ততক্ষণ আমি আমার মতো করে দলকে খেলাবো। আমি বুঝতে পারছি এবং স্বীকার করছি যে এটি ম্যান ইউনাইটেডে এমন বিতর্ক থাকা উচিত নয়। কিন্তু গত কয়েক মাসে এমন অনেক কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা নেই।’
দলের এমন অবস্থায় অনুমিতভাবেই মন খারাপ ভক্তদের। আমোরিম জানালেন, ভক্তদের চাইতেও বেশি মন খারাপ হচ্ছে তার, ‘আমি সবকিছু বুঝতে পারছি। ভক্তরা আমাদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাচ্ছে। এই মুহূর্তে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভালো করছি না এটা মেনে নিতে পারব না। আমরা ভালো করছি। সমস্যা হলো ফলাফল আমাদের হয়ে কথা বলছে না। আমি বুঝতে পারছি রেকর্ড সবকিছু বলে। আমার বার্তা হলো আমি দলের জন্য সবকিছু করব। আমি আমার সেরাটা দেব। আমি ভক্তদের চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছি।’
