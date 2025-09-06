Ajker Patrika
নিজেকে অযাচিত চাপে ফেলছেন কি ফাহামিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইয়েমেন অধিনায়কের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত ফাহামিদুল। ছবি: বাফুফে
বদলি হয়ে মাঠ থেকে উঠে যাওয়ার সময় বোতল ছুড়ে সজোরে ঘুষি মারলেন ডাগআউটে। কোচের সিদ্ধান্তে নাখোশ ছিলেন বলেই হয়তো। তিনি না থাকায় বাংলাদেশের খেলায় প্রভাবও পড়ে কিছুটা। কিন্তু এভাবে ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে কি নিজের ওপরই অযাচিত চাপ বয়ে আনছেন ফাহামিদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ ফুটবলে ফাহামিদুলের আবির্ভাবটা হঠাৎ ধুমকেতুর মতো। গত ফেব্রুয়ারিতে ইতালি প্রবাসী এই উইঙ্গারকে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। সৌদি আরবে ক্যাম্পের পর জানা গেল মার্চে ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলবেন না তিনি। গুঞ্জন আছে মেজাজ হারানোর ফলেই তাঁকে চূড়ান্ত দলে রাখেননি কাবরেরা।

ফাহামিদুলের বাদ পড়া অবশ্য ভালো চোখে নিতে পারেনি সমর্থকেরা। বাফুফে ভবন থেকে শুরু করে টিম হোটেলও ঘেরাও করে দাবি জানায় ফাহামিদুলকে ফেরানোর। ভারতের বিপক্ষে না হলেও কাবরেরা ঠিকই তাঁকে দলে রাখেন গত জুনে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ভুটান ও সিঙ্গাপুর ম্যাচে।

ভুটানের বিপক্ষে প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর সুযোগ হয় তাঁর। শুরুর একাদশে ছিলেন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেও। কিন্তু ম্যাচের ২৩ মিনিটে অযথা মেজাজ গরম করে সিঙ্গাপুরের এক ফুটবলারের জার্সি টেনে ধরলে হলুদ কার্ড দেখতে হয় তাঁকে। বাকি ৩৫ মিনিট তাই খেলতে হয় দ্বিতীয় হলুদ কার্ডের শঙ্কা নিয়ে। যদিও ম্যাচের ৫৮ মিনিটে বদলি হন তিনি।

একই সময়ে জাতীয় দলের খেলা থাকলেও ফাহামিদুলকে এবার রাখা হয় অনূর্ধ্ব-২৩ দলে। শুধু ফাহামিদুল কেন জাতীয় দলের অনেকেই আছেন এখানে। বাফুফের স্বপ্নও তাই প্রথমবার অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেওয়ার। কিন্তু প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে ২-০ হারের পর আজ ইয়েমেনের বিপক্ষে ১-০ গোলের হার পানি ঢেলে দিয়েছে আশায়।

দেরিতে দলে যোগ দেওয়ায় ফাহামিদুলকে প্রথম ম্যাচে খেলানো হয়নি। আজ ছিলেন শুরুর একাদশেই। ম্যাচের ১৩ মিনিটে ইয়েমেন অধিনায়ক ইমাদ হামুদ ট্যাকল করতে এলে তাঁকে দুহাত দিয়ে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলেন ফাহামিদুল। পরে তর্কাতর্কিও করেন। রেফারি অবশ্য পরিস্থিতি শান্ত করে দুজনের বিষয়টি সমঝোতা করতে বলেন। পরে আরও এক ফুটবলারের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধে তাঁর। বদলি হওয়ায় সেই ক্ষোভও ঝারেন খোলাখুলি।

বয়স কেবল ১৯! হয়তো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরও পরিণত করবেন ফাহামিদুল। সেটা খেলায় হোক বা আচরণে।

