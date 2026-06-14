কারা আছেন ব্রাজিলের শুরুর একাদশে

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের ২০২৬ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে আজ। গ্রুপ ‘সি’-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সেলেসাওদের প্রতিপক্ষ আফ্রিকার পরাশক্তি মরক্কো। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে ভোর ৪ টায়।
তবে ম্যাচ ছাপিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলোচনা—নেইমার কি আজ মাঠে নামবেন? ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে দেখা যাবে না নেইমারকে। তিনি দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে ফেরার খুব কাছাকাছি আছেন এবং কোচিং স্টাফ আশা করছে আগামী সপ্তাহেই এই স্ট্রাইকারকে স্কোয়াডে পাওয়া যাবে।
মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে নেইমার অফিশিয়াল স্কোয়াডের বাইরে থাকবেন। তবে দলের আবহ চাঙ্গা রাখতে তিনি ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সতীর্থদের সঙ্গে স্টেডিয়ামে আসবেন এবং সাইডবেঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। আজ সকালে তিনি মেডিকেল টিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবল ফিজিওথেরাপি সম্পন্ন করেছেন।
কোচ কার্লো আনচেলত্তি জোর দিয়ে বলেছেন, মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি নেইমারের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারের ড্রেসিংরুম ও বেঞ্চে উপস্থিতি বিশ্বকাপের শুরুতে পুরো দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দেবে। কোচিং স্টাফের বিশ্বাস, বড় টুর্নামেন্টে নেইমারের অভিজ্ঞতা পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই দলকে পথ দেখাবে।
ম্যাচের জন্য দুই দলের শুরুর একাদশ ঘোষণা করা হয়েছে। আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস ও রাফিনিয়ার সঙ্গে থাকছেন ইগর থিয়াগো। অন্যদিকে মরক্কোকে নেতৃত্ব দেবেন আশরাফ হাকিমি।
দুই দলের শুরুর একাদশ:
ব্রাজিল: আলিসন (গোলরক্ষক), দগলাস সান্তোস, মার্কিনিওস (অধিনায়ক), গাব্রিয়েল মাগালাইস, ইবানেস, কাসেমিরো, ব্রুনো গিমারেস, লুকাস পাকেতা, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ইগর থিয়াগো ও রাফিনিয়া।
মরক্কো: ইয়াসিন বুনু (গোলরক্ষক), নুসাইর মাজরাউই, আশরাফ হাকিমি (অধিনায়ক), ইসা দিওপ, শাদি রিয়াদ, এল আইনাউই, আইয়ুব বুয়াদ্দি, উনাহি, ব্রাহিম দিয়াজ, সাইবারি ও বিলাল এল খানুস।
ঘড়ির কাঁটায় তখন ৯৩ মিনিট। সান ফ্রান্সিসকোর গরমের চেয়েও ম্যাচের শেষ মুহূর্তের উত্তাপ যেন ছড়াল বেশি। গোটা স্টেডিয়াম যখন রেফারির শেষ বাঁশির অপেক্ষায়, ঠিক তখনই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সুইজারল্যান্ডের নিশ্চিত জয়ের সব হিসেব। একটি বুলেট হেড থেকে শুধু ড্র-ই নয়, বিশ্বকাপের খাতায় প্রথমবার পয়েন্ট জমা করল কাতার। তাই৪০ মিনিট আগে
এবারের বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার ঠিক পেছনে থেকে দ্বিতীয় হয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইকুয়েডর। ২০২৪ সালে দলটির প্রধান কোচ হিসেবে সেবাস্তিয়ান বেকাসেসে দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্রাজিলের কাছে প্রথম ম্যাচটি হারলেও, এরপর থেকে এখন পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছে তারা১ ঘণ্টা আগে
এতসব ক্লান্তি আর ঝামেলার পরও অবশ্য মাঠে নামতে তর সইছে না সেনেসির। শনিবারই টটেনহামের এই ডিফেন্ডার লিওনেল মেসির দলের সাথে তার প্রথম অনুশীলন সেশনে অংশ নিয়েছেন। কোচ লিওনেল স্কালোনির একাদশে জায়গা করে নিতে তিনি এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। ছুটিতে থাকার সময়ও সেনেসি নিয়মিত ব্যক্তিগত অনুশীলন চালিয়ে গেছেন, যেন শেষ২ ঘণ্টা আগে
নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের বিশাল মিডিয়া সেন্টারে শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টায় মরক্কোর কোচ মোহাম্মদ ওয়াহবি ও দলের বড় তারকা আশরাফ হাকিমি ধর্মীয় রীতি মেনে সংবাদ সম্মেলন শুরু করলেন সালাম দিয়ে। ‘আসসালামু আলাইকুম’ শব্দটা অবশ্য অনেকবারই শোনা গেল সংবাদ সম্মেলনে।৩ ঘণ্টা আগে