Ajker Patrika
ফুটবল

মরক্কোর বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ল ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ০৪: ৩৫
মরক্কোর বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ল ব্রাজিল

২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিল। নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গ্রুপ ‘সি’-র হাইভোল্টেজ ম্যাচে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন মরক্কোর বিপক্ষে প্রথমার্ধেই ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। ২১ মিনিটে মরক্কোকে এগিয়ে দেন পিএসভি তারকা ইসমায়েল সাইবারি।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা মরক্কোকে প্রথম ১৫ মিনিট সামলে নিয়ে ব্রাজিল যখন মাত্র নিজেদের ছন্দ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখনই ঘটে সেই বিপর্যয়। রক্ষণভাগ থেকে ইবানেসের বাড়ানো জোরালো পাসটি আক্রমণভাগে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন লুকাস পাকেতা। পজিশন হারিয়ে বসা ব্রাজিলের মাঝমাঠের ফায়দা তুলে দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাকে ওঠে মরক্কো।

নুসাইর মাজরাউইয়ের পাসের পর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ব্রাহিম দিয়াজ ব্রাজিলের ডিফেন্স লাইন চিরে এক চোখধাঁধানো থ্রু বল বাড়িয়ে দেন। সেই পাস ধরে নিজের গতিতে রক্ষণভাগকে পরাস্ত করে বক্সে ঢুকে পড়েন সাইবারি। এরপর সামনে এগিয়ে আসা গোলরক্ষক আলিসন বেকারের মাথার ওপর দিয়ে দারুণ এক চিপ শটে বল জালে জড়ান এই মরক্কো স্ট্রাইকার।

গ্যালারিতে বসা রোনালদো, কাকা ও রবার্তো কার্লোসদের মতো ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিদের সামনে এমন দুর্দান্ত গোল হজম করে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সেলেসাওরা। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ম্যাচ এখন পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে মরক্কো।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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