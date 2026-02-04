Ajker Patrika
ফুটবল

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা
আলবেসেতেকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোপা দেল রের সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে বার্সেলোনা। ছবি: এএফপি

বার্সেলোনা রীতিমতো উড়ছে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সবশেষ ১৭ ম্যাচের ১৬টিতেই জিতেছে কাতালানরা। উড়তে থাকা বার্সার সামনে এখন আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার হাতছানি। স্প্যানিশ সুপার কাপের পর আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে ১১ জানুয়ারি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছিল বার্সেলোনা। এক মাস পর আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সা। কোপা দেল রের কোয়ার্টার ফাইনালে গত রাতে আলবেসেতের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে বার্সেলোনা।

কোপা দেল রের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা বার্সেলোনার সামনে এখন এই টুর্নামেন্টের ৪৪তম ফাইনাল খেলার হাতছানি। দ্বিতীয় বিভাগের দল আলবেসেতের বিপক্ষে ৩৯ ও ৫৬ মিনিটে বার্সেলোনার গোল দুটি করেছেন লামিনে ইয়ামাল ও রোনালড আরাউহো। যেখানে ইয়ামালের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং আর আরাউহোকে গোল করতে সহায়তা করেছেন রাশফোর্ড। শেষের দিকে (৮৭ মিনিটে) আলবেসেতে ডিফেন্ডার গোল করে শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সেমি নিশ্চিতের পর বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক বলেন, ‘সেমিফাইনালে উঠেছি। তাতে আমরা ভীষণ খুশি। এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।’

এর আগে ৪৩ বার কোপা দেল রের ফাইনালে উঠে ৩২ বার শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমের কোপা দেল রের শিরোপা বার্সা জিতেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে। আর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে গত রাতে ইএফএল কাপের দ্বিতীয় লেগে চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হ্যাভার্টজ। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলের জয়ে ইএফএল কাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্সেনাল। তাতে ৯ বার ইএফএল কাপের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। এর আগের আটবারের মধ্যে মাত্র দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গানার্সরা।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

সম্পর্কিত

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির