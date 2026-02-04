আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা রীতিমতো উড়ছে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সবশেষ ১৭ ম্যাচের ১৬টিতেই জিতেছে কাতালানরা। উড়তে থাকা বার্সার সামনে এখন আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার হাতছানি। স্প্যানিশ সুপার কাপের পর আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে ১১ জানুয়ারি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছিল বার্সেলোনা। এক মাস পর আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সা। কোপা দেল রের কোয়ার্টার ফাইনালে গত রাতে আলবেসেতের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে বার্সেলোনা।
কোপা দেল রের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা বার্সেলোনার সামনে এখন এই টুর্নামেন্টের ৪৪তম ফাইনাল খেলার হাতছানি। দ্বিতীয় বিভাগের দল আলবেসেতের বিপক্ষে ৩৯ ও ৫৬ মিনিটে বার্সেলোনার গোল দুটি করেছেন লামিনে ইয়ামাল ও রোনালড আরাউহো। যেখানে ইয়ামালের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং আর আরাউহোকে গোল করতে সহায়তা করেছেন রাশফোর্ড। শেষের দিকে (৮৭ মিনিটে) আলবেসেতে ডিফেন্ডার গোল করে শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সেমি নিশ্চিতের পর বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক বলেন, ‘সেমিফাইনালে উঠেছি। তাতে আমরা ভীষণ খুশি। এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।’
এর আগে ৪৩ বার কোপা দেল রের ফাইনালে উঠে ৩২ বার শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমের কোপা দেল রের শিরোপা বার্সা জিতেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে। আর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে গত রাতে ইএফএল কাপের দ্বিতীয় লেগে চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হ্যাভার্টজ। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলের জয়ে ইএফএল কাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্সেনাল। তাতে ৯ বার ইএফএল কাপের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। এর আগের আটবারের মধ্যে মাত্র দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গানার্সরা।
বুলাওয়েতে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ২৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আজকের জয়ী দল ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি১ ঘণ্টা আগে
লেস্টার সিটির মেডিকেল রুম এখন কার্যত খেলোয়াড়দের ভিড়ে ঠাসা। অন্তর্বর্তী কোচ অ্যান্ডি কিং যখন দলকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই বড় ধাক্কা হয়ে এল সহ-অধিনায়ক হামজা চৌধুরীর চোট। গত শনিবার চার্লটন অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে তাঁকে ক্রাচে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়, যা ফক্স সমর্থক তো বটেই;২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের পাইপলাইন কতটা শক্তিশালী, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রায়ই। ঘরোয়া-বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে বেশির ভাগ ক্রিকেটার মুখ থুবড়ে পড়েন। দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।২ ঘণ্টা আগে
স্কটল্যান্ডের কাছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা যেন ‘কোটি টাকার লটারির টিকিট’ জেতার চেয়েও বড় কিছু। বাছাইপর্বের বাধা টপকাতে না পারায় প্রথমে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি স্কটিশরা। তবে বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সুযোগ মিলেছে স্কটল্যান্ড। জানুয়ারি মাস যে কী একটা৩ ঘণ্টা আগে