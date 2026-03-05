Ajker Patrika
ফুটবল

হেরেই চলেছে আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ১২: ১৫
হেরেই চলেছে আর্জেন্টিনা
কলম্বিয়ার কাছে গত রাতে ১-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

জয় যেন অধরা হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা দলের কাছে। যুক্তরাষ্ট্রে চলমান শিবিলিভস কাপে দুই ম্যাচের দুটিতে হেরেছে আকাশী-নীলরা। এমনকি টুর্নামেন্টে কোনো গোলও করতে পারেননি আর্জেন্টিনার মেয়েরা।

ন্যাশভিলের গিওদিস পার্কে ১ মার্চ রাতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। মাঝে দুই দিন বিরতির পর গত রাতে একই মাঠে খেলতে নেমেছে আকাশী-নীলরা। এবার কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের একমাত্র গোল ৬৪ মিনিটে করেছেন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড লিন্ডা কাইসেদো। চার দলের এই টুর্নামেন্টে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে অবস্থান করছে আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দলটি ৩ গোল হজম করেছে।

সাধারণত ফেব্রুয়ারির শেষে অথবা মার্চের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক শহরে শিবিলিভস কাপ। ২০১৬ সাল থেকে চলছে মেয়েদের এই টুর্নামেন্ট। চারটি দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হয় এই টুর্নামেন্ট। জিতলে ৩ পয়েন্ট, ড্রতে ১ পয়েন্ট পাবে দলগুলো। হারলে কোনো পয়েন্ট নেই। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। পয়েন্ট সমান হলে গোল ব্যবধান, কত গোল করেছে, মুখোমুখি ম্যাচের ফলাফল দেখে জয়ী দল নির্বাচিত করা হয়।

এখন পর্যন্ত দশবার আয়োজিত হয়েছে শিবিলিভস কাপ। যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত মেয়েদের এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রই। একবার করে শিরোপা জিতেছে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জাপান। এবার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে হচ্ছে শিবিলিভস কাপ। পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। দুই ও তিনে থাকা কানাডা, কলম্বিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ৩। শুধু গোল ব্যবধানই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

শনিবার শিবিলিভস কাপের লিগ পর্বের শেষ দিনে রয়েছে দুই ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-কানাডা। সেদিন মধ্যরাতে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র খেলতে নামবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

সম্পর্কিত

‘বাংলাদেশ সিরিজে এমন আজেবাজে সিদ্ধান্ত পাকিস্তান বোর্ড কীভাবে নিল’

‘বাংলাদেশ সিরিজে এমন আজেবাজে সিদ্ধান্ত পাকিস্তান বোর্ড কীভাবে নিল’

হেরেই চলেছে আর্জেন্টিনা

হেরেই চলেছে আর্জেন্টিনা

ইংল্যান্ডকে ‘বিপজ্জনক’ দল হিসেবেই দেখছে ভারত

ইংল্যান্ডকে ‘বিপজ্জনক’ দল হিসেবেই দেখছে ভারত

রেকর্ড সেঞ্চুরি গড়া নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ে হতভম্ব শচীন

রেকর্ড সেঞ্চুরি গড়া নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ে হতভম্ব শচীন