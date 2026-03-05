এবার কি তবে ইংল্যান্ডের প্রতিশোধ

এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। এরপর গায়ানায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে ৬৮ রানে জিতে ইংল্যান্ডকে হারায় ভারত। আজ ইংলিশদের প্রতিশোধের পালা। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ভারত-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
নারী এশিয়ান কাপ
ফিলিপাইন-দক্ষিণ কোরিয়া
সকাল ৯টা
সরাসরি
ইরান-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ২টা
সরাসরি
টফি
পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে সমালোচনা যেন সহজে শেষ হবার নয়। একের পর এক ইস্যু সামনে চলে আসে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থ পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ সিরিজের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত, তখন আবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) দিকে ধেয়ে গেল সমালোচনার তির। পিসিবি এমন সিদ্ধান্ত কী করে নিল, তা বুঝতেই পারছেন না১ ঘণ্টা আগে
জয় যেন অধরা হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা দলের কাছে। যুক্তরাষ্ট্রে চলমান শিবিলিভস কাপে দুই ম্যাচের দুটিতে হেরেছে আকাশী-নীলরা। এমনকি টুর্নামেন্টে কোনো গোলও করতে পারেননি আর্জেন্টিনার মেয়েরা।২ ঘণ্টা আগে
আজকের সেমিফাইনালটি যেন দুই সেয়ানের লড়াই! হতে পারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু জয়ের তরিকা খুঁজেই সেমিফাইনালে উঠে এসেছে তারা। ফিরেছে ছন্দে। তাই সেমিফাইনালে ‘ফেবারিট’ ভারতকে সত্যিকারের বিপদে ফেলতে পারে ইংল্যান্ডই।২ ঘণ্টা আগে
সাইক্লোন, ঝড়, সুনামি—গত রাতে ফিন অ্যালেনের ব্যাটিংকে বিশ্লেষণ করতে এই শব্দগুলোও যেন কম হয়ে যায়। ভিডিও গেমসের মতো একের পর এক বাউন্ডারি মারছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা গড়ে ফেললেন সেমিফাইনালেই। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক তো বটেই, কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে তাঁর ব৩ ঘণ্টা আগে