এবার কি তবে ইংল্যান্ডের প্রতিশোধ

ক্রীড়া ডেস্ক    
মুম্বাইয়ে আজ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নামবে ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। এরপর গায়ানায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে ৬৮ রানে জিতে ইংল্যান্ডকে হারায় ভারত। আজ ইংলিশদের প্রতিশোধের পালা। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

ভারত-ইংল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

নারী এশিয়ান কাপ

ফিলিপাইন-দক্ষিণ কোরিয়া

সকাল ৯টা

সরাসরি

ইরান-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ৩টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ২টা

সরাসরি

টফি

