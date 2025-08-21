তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের

ক্রীড়া ডেস্ক
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোয় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে মাঠে নেমে ১ হাজার ৩৯১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন ফ্যাবিও। তিনি ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার শিলটনের ১৩৯০ ম্যাচের রেকর্ড। পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী শিলটন।
রেকর্ডটিকে ‘দুর্দান্ত সাফল্য’ আখ্যা দিয়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক এই গোলরক্ষক নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ফ্যাবিও দেইভসন লোপেস মাচিয়েলকে আমার রেকর্ড ভাঙার জন্য অভিনন্দন। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার যে রেকর্ড আমি ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল আমার দখলে। রেকর্ড গোলরক্ষকদের পরিবারে থেকে যাওয়াটা দারুণ একটা ব্যাপার। অসাধারণ সাফল্য ফ্যাবিও।’
ফ্যাবিওর রেকর্ড গড়ার ম্যাচে তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স জেতে ২-০ গোলে।
১৯৯৭ সালে যে বছর ক্যারিয়ার শুরু করেন ফ্যাবিও, সে বছরই ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন শিলটন। অবশ্য শিলটনের মতো ফ্যাবিও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি।
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোয় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে মাঠে নেমে ১ হাজার ৩৯১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন ফ্যাবিও। তিনি ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার শিলটনের ১৩৯০ ম্যাচের রেকর্ড। পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী শিলটন।
রেকর্ডটিকে ‘দুর্দান্ত সাফল্য’ আখ্যা দিয়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক এই গোলরক্ষক নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ফ্যাবিও দেইভসন লোপেস মাচিয়েলকে আমার রেকর্ড ভাঙার জন্য অভিনন্দন। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার যে রেকর্ড আমি ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল আমার দখলে। রেকর্ড গোলরক্ষকদের পরিবারে থেকে যাওয়াটা দারুণ একটা ব্যাপার। অসাধারণ সাফল্য ফ্যাবিও।’
ফ্যাবিওর রেকর্ড গড়ার ম্যাচে তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স জেতে ২-০ গোলে।
১৯৯৭ সালে যে বছর ক্যারিয়ার শুরু করেন ফ্যাবিও, সে বছরই ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন শিলটন। অবশ্য শিলটনের মতো ফ্যাবিও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি।
সিলেটে নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দল। এর মধ্যেই দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে খবর—বাংলাদেশ দলের ওপেনার তানজিদ তামিম বাগদান সেরেছেন। তার নামে খোলা একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এমন পোস্ট আসায় বেশ কিছু গণমাধ্যমও উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করে।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে গত মাসে ওয়ানডে সিরিজে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হাসারাঙ্গা নিয়েছিলেন ৯ উইকেট। এক মাস পর এবার জিম্বাবুয়ে সিরিজে তাঁকে পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা।৪৪ মিনিট আগে
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু হচ্ছে আগামীকাল। প্রায় ৫০০ অ্যাথলেট ও কোচ অংশ নিতে যাচ্ছেন এই টুর্নামেন্টে। সামার অ্যাথলেটিকসের মূল ইভেন্ট হবে পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে।২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে অভিষেকটা প্রেনেলান সুব্রায়েনের জন্য ছিল মনে রাখার মতো। কেয়ার্নসে পরশু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিনি পেয়েছেন ১ উইকেট। প্রোটিয়ারাও জিতেছে ৯৮ রানের বিশাল ব্যবধানে। তবে এই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাঁকে দিল দুঃসংবাদ।২ ঘণ্টা আগে