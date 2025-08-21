Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের

ক্রীড়া ডেস্ক    
তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের

সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোয় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে মাঠে নেমে ১ হাজার ৩৯১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন ফ্যাবিও। তিনি ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার শিলটনের ১৩৯০ ম্যাচের রেকর্ড। পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী শিলটন।

রেকর্ডটিকে ‘দুর্দান্ত সাফল্য’ আখ্যা দিয়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক এই গোলরক্ষক নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ফ্যাবিও দেইভসন লোপেস মাচিয়েলকে আমার রেকর্ড ভাঙার জন্য অভিনন্দন। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার যে রেকর্ড আমি ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিল আমার দখলে। রেকর্ড গোলরক্ষকদের পরিবারে থেকে যাওয়াটা দারুণ একটা ব্যাপার। অসাধারণ সাফল্য ফ্যাবিও।’

ফ্যাবিওর রেকর্ড গড়ার ম্যাচে তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স জেতে ২-০ গোলে।

১৯৯৭ সালে যে বছর ক্যারিয়ার শুরু করেন ফ্যাবিও, সে বছরই ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন শিলটন। অবশ্য শিলটনের মতো ফ্যাবিও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

চাকরি না ছেড়েই বিদেশে পাড়ি, ৪৮ শিক্ষক বরখাস্ত

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

নিজের বিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করলেন তানজিদ তামিম

নিজের বিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করলেন তানজিদ তামিম

বাংলাদেশ সিরিজ কাঁপানো তারকা লঙ্কান ক্রিকেটার নেই জিম্বাবুয়ে সিরিজে

বাংলাদেশ সিরিজ কাঁপানো তারকা লঙ্কান ক্রিকেটার নেই জিম্বাবুয়ে সিরিজে

জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু আগামীকাল

জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু আগামীকাল

তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের

তাঁর রেকর্ড ভাঙায় ফ্যাবিওকে অভিনন্দন পিটার শিলটনের