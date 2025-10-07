Ajker Patrika
কেন মেসি–নেইমারের সঙ্গে ইয়ামালের তুলনা করা হয়

ইয়ামালের প্রশংসা করেছেন জাভি হার্নান্দেজ। ছবি: এক্স
ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন লামিনে ইয়ামাল। দারুণ সব ফুটবলীয় দক্ষতার কারণে বাকিদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায় তাকে। এই স্প্যানিশ তরুণকে লিওনেল মেসি, নেইমারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেটার ব্যাখ্যা দিলেন বার্সেলোনার সাবেক কোচ জাভি হার্নান্দেজ।

জাভির অধীনে ২০২৩ সালে বার্সার মূল দলে অভিষেক হয় ইয়ামালের। অনুশীলনে ১৮ বছর বয়সী ফুটবলারকে দেখেই পছন্দ করেছিলেন তৎকালীন কাতালান কোচ। ১৫–১৬ বছর বয়সী ইয়ামালকে তাই মুল দলে অভিষেক করাতে দুইবার ভাবেননি জাভি।

জাভি বলেন, ‘ইয়ামাল সেরা ফুটবলারদের একজন। সে ফুটবল ইতিহাসের একজন সেরা প্রতিভা হতে পারে। যদিও এটা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আবেগের উপর নির্ভর করে। ১৫–১৬ বছর বয়সেই সে পেশাদার ফুটবলারদের চাইতেও ভালো ড্রিবল করত। এমনকি অনুশীলনের সময় কোচিং স্টাফদের চাইতেও ভালো ড্রিবল করত। আমরা মাঝে মাঝেই সেরা খেলোয়াড় কে এটা নিয়ে আলোচনা করতাম। সে সময় সেই সেরা খেলোয়াড়টি ছিল ইয়ামাল।’

১৫–১৬ বছর বয়সেই ইয়ামালের মাঝে মূল দলের খেলার সাহসিকতা দেখেছিলেন জাভি, ‘ইয়ামাল মাঠে বিশেষ কিছু করত। যা কেবল মেসি, নেইমারদের মতো খেলোয়াড়েরকেই করতে দেখবেন। আমি সে সময়ই তাকে শীর্ষ পর্যায়ে খেলার জন্য প্রস্তুত দেখেছি। তাই তাকে মাঠে নামাতে ভয় পাইনি। ইয়ামাল নিজেও বড় পর্যায়ে খেলতে ভয় পায়নি। তার কোনো জটিলতা ছিল না। মাঠে সে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এই বয়সে ইয়ামাল যা করে তা সত্যিই অসাধারণ।’

আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২০২৫ ব্যালন ডি’অর জিততে পারেনি ইয়ামাল। জাভির বিশ্বাস, খুব শিগগিরই এই অপেক্ষা ফুরাবে স্প্যানিশ তরুণের, ‘নিঃসন্দেহে ইয়ামাল ব্যালন ডি’অর জিতবেন। আমরা আলোচনা করেছি যে সে ব্যালন ডি’অরের জন্য উপযুক্ত। তাকে অনুশীলন দেখলে ভিন্ন কিছু মনে হবে।’

পেশাদার ফুটবলে ইয়ামালের প্রথম কোচ হতে পেরে গর্বিত জাভি, ‘ইয়ামাল দুর্দান্ত ফুটবলার। তাকে অভিষেকের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি খুব গর্বিত। ১৫ বছর বয়সে আমি তাকে পেশাদার ফুটবলের জন্য প্রস্তুত থাকতে দেখেছিঅ। সে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে খেলার সক্ষমতা ছিল। অনুশীলনে সে নিজেকে আলাদা করতে পরেছে। কোনো কিছুতেই ভয় পেত না। প্রথম দিন থেকেই সে আলাদা ছিল। আমি মনে করি, ইয়ামাল সেরা ফুটবলারদের একজন। বিশ্ব ফুটবলে সে একটি যুগের সাক্ষী হয়ে থাকবে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনালামিনে ইয়ামাল
গ্রেটা থুনবার্গ 'ঝামেলাবাজ', ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

