ইয়ামালের আসল নাম জানালেন তাঁর বাবা

ইয়ামালের আসল নাম জানালেন তাঁর বাবা
মাত্র ১৯ বছর বয়সেই লামিন ইয়ামাল বিশ্ব ফুটবলে হইচই ফেলে দিয়েছেন। ইউরো, বিশ্বকাপজয়ের পাশাপাশি লা লিগার শিরোপাও জিতেছেন। তবে যে লামিন ইয়ামাল নামে পুরো বিশ্ব তাঁকে চেনে, এবার তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন এক তথ্য জানালেন তাঁর বাবা। ছেলের পুরো নাম সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি।
ম্যাচে অনেক সময় ধারাভাষ্যকারেরা লামিন ইয়ামালের নাম পুরোটা উচ্চারণ করেন না। কখনো লামিন, কখনো ইয়ামাল—এভাবেই উচ্চারণ করা হয় তাঁর নাম। বল পায়ে যখন ইয়ামাল দৌড়ান, তাঁর চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স দেখে ধারাভাষ্যকারেরা যেন অন্য এক দুনিয়ায় হারিয়ে যান। গোল, অ্যাসিস্টে দলের জয়ে অবদান রাখেন তিনি। বার্সেলোনার হয়ে তো বটেই, স্পেনের জার্সিতেও দুর্দান্ত খেলে চলেছেন ১৯ বছর বয়সী তারকা।
যখন ধারাভাষ্যকারেরা ছেলের আংশিক নাম উচ্চারণ করে থেমে যান, এবার মুখ খুললেন ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই। তারকা ফুটবলারের বাবা এক লাইভ স্ট্রিমিংয়ে বলেন, ‘আপনাদের এমন একটা কথা বলতে চাই, যা সবাই জানে। লামিন ইয়ামাল তাঁর পারিবারিক নাম নয়। তাঁর পারিবারিক নাম নাসরাউই এবানা। বিষয়টি আপনাদের জানিয়ে রাখলাম, যাতে কেউ ভুল না বোঝেন।'
অধ্যবসায়ী, হাল না ছাড়া মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন নাসরাউই। ইয়ামালের বাবা সামাজিক মাধ্যমে প্রায় তিনি সক্রিয় থাকেন।সেখানে তিনি ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে নানা বার্তা পোস্ট করেন। ছেলের সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায় পোস্টে। ৩১ অক্টোবর এক ভিডিও বার্তায় ইয়ামালের বাবা বলেন, ‘লামিন ইয়ামাল যতক্ষণ মাঠে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা শীর্ষে পৌঁছাতে পারবে না।’
বার্সেলোনার হয়ে তিনবার লা লিগা, একবার কোপা দেল রে, দুইবার স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছেন ইয়ামাল। স্পেনের জার্সিতে এ বছরের জুলাইয়ে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতেন তিনি। ম্যাচ শেষে লিওনেল মেসিকে জড়িয়েও ধরেন স্প্যানিশ তারকা। ২০২৪ সালে জিতেছেন ইউরো। ২০২৬-২৭ মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১৪ ম্যাচ করেছেন ১২ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ১১ গোলে। আজ রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে তাঁর দল খেলবে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে। এরই মধ্যে বার্সা ১৪ ম্যাচে ৫৭ গোল করে ফেলেছে।