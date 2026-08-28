চেলসিতে যাচ্ছেন এক আর্জেন্টাইন, আসছেন আরেক আর্জেন্টাইন—ঘটনা কী

নতুন মৌসুম শুরু হলেও ফুটবলারদের দলবদল নিয়ে আলোচনা শেষই হচ্ছে না। বিশেষ করে, আর্জেন্টিনার দুই তারকা এমিলিয়ানো মার্তিনেস ও এনসো ফের্নান্দেসের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে চেলসি। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি খবর এই আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে।
ফের্নান্দেস চেলসিতে খেললেও এমি মার্তিনেস খেলছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরেক ক্লাব অ্যাস্টন ভিলাতে। ইএসপিএন, টিওয়াইসি স্পোর্টসের দুটি খবরই মূলত মার্তিনেস-ফের্নান্দেসের দলবদলের আলোচনা জোরালো করেছে। ইএসপিএন, বিবিসিসহ বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে যে এমি মার্তিনেসকে ৭৫ লাখ পাউন্ডে নিতে চাচ্ছে চেলসি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এখানে চুক্তিটা দুই বছরের হতে যাচ্ছে। আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকছে বলে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।
এদিকে ফের্নান্দেসের চেলসি ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে আজ সংবাদ প্রকাশ করেছে টিওয়াইসি স্পোর্টস। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যানচেস্টার সিটি তাঁর জন্য ১৪ কোটি ইউরো খরচ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২০১০ কোটি ৪০ লাখ টাকা। ২০৩২ সাল পর্যন্ত হতে পারে চুক্তি। সেখানে আরও এক মৌসুম চুক্তি বাড়ানোর সুযোগ থাকছে।
প্রিমিয়ার লিগে গত সোমবার রাতে ফুলহামের বিপক্ষে চেলসি ৩-২ গোলে জিতেছে। কিন্তু এই ম্যাচে চেলসির গোলরক্ষক রবার্ট সানচেজের দুটি ভুল নিয়ে চলছে আলোচনা। এদিকে এমি মার্তিনেস আর্জেন্টিনার ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুটি কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ—এই চার শিরোপা জয়ে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে পেনাল্টিতে তিনি হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য। এখানেই মার্তিনেসকে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে ১২৫ কোটি ৬২ লাখ টাকার চুক্তিতে চেলসি রাজি হয়েছে বলে জানা গেছে।
ফের্নান্দেসের চেলসি ছাড়ার খবর চাউর হয়েছে মূলত ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক সম্পর্ক। মাদ্রিদকে আমার অনেক ভালো লাগে—লন্ডনে এই মন্তব্যকে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া আটলান্টায় ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে দুর্দান্ত গোল করার পর টপো গিগিও উদযাপন নিয়ে হয়েছে সমালোচনা।
এমনকি ২০২৬-২৭ মৌসুম শুরুর আগে রিয়াল সোসিয়েদাদ-চেলসির একটি প্রীতি ম্যাচে ভক্ত- সমর্থকেরা তাঁকে দুয়ো দিয়েছিলেন। স্টামফোর্ড ব্রিজে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে এক সমর্থক ‘ব্রিটিশ রাজা কর্তৃক ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের জন্য নির্ধারিত’ পতাকা মেলে ধরেছিলেন। ফের্নান্দেস মাঠে নামার সময় এই পতাকা প্রদর্শন যে ১৯৮২ সালে সংঘটিত ফকল্যান্ড যুদ্ধকে উস্কে দেওয়ার জন্য সেটা আর বুঝতে বাকি থাকে না।
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