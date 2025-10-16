এল ক্লাসিকোর আগে বার্সেলোনার একগাদা সমস্যা, খেপলেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
নতুন মৌসুমের এল ক্লাসিকো শুরু হতে এখনো ১০ দিন বাকি। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে বার্সেলোনা পড়েছে বড্ড বিপাকে। কাতালান ক্লাবটি হয়ে পড়েছে একখানা হাসপাতাল। তারকা খেলোয়াড়দের অনেকেরই এল ক্লাসিকোতে খেলা নিয়ে রয়েছে দুশ্চিন্তা।
এল ক্লাসিকোর আগে বার্সেলোনা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে রবার্ট লেভানডফস্কিকে হারিয়ে। মাংসপেশির চোটের কারণে এল ক্লাসিকোতে খেলতে লেভানডফস্কি খেলতে পারবেন না বলে গতকাল বার্সা আনুষ্ঠানিকভাবে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। সেরে উঠতে কমপক্ষে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। এই ঘটনায় বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক বড্ড খেপেছেন। কারণ, ১২ অক্টোবর লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে চোট নিয়ে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন লেভা। তবে বার্সা মনে করছে, চোটের কথা মাথায় রেখে ম্যাচে পুরোটা সময় না খেললেও পারতেন তিনি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কার গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হ্যান্সি ফ্লিক ও মেডিকেল স্টাফের কর্মকর্তারা খেপেছেন লেভার অসতর্কতামূলক কাজের কারণে।
আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি শেষে ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ততা শুরু হচ্ছে শিগগিরই। ১৮ অক্টোবর লা লিগায় বার্সা খেলবে জিরোনার বিপক্ষে। ২১ অক্টোবর চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সার প্রতিপক্ষ অলিম্পিয়াকোস। মৌসুমের প্রথম এলক্লাসিকো হবে ২৬ অক্টোবর। ম্যাচটি হবে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে নামার আগে বার্সার দুশ্চিন্তা লেভাসহ অন্যান্য ফুটবলারদের নিয়েও। দানি অলমো ও ফেরান তোরেস মাংসপেশির চোটের কারণে স্পেনের জার্সিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোতে খেলতে পারেননি। অলমোর এল ক্লাসিকোতে খেলা নিয়ে গুরুতর শঙ্কা রয়েছে। তবে জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচের তোরেসকে দেখা যেতে পারে।
আরেক তারকা ফুটবলার রাফিনিয়ারও এল ক্লাসিকোতে খেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। শঙ্কা রয়েছে হুয়ান গার্সিয়াকে নিয়েও। ২৫ সেপ্টেম্বর এল ক্লাসিকোতে রিয়াল ওভেইদোর বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন রাফিনিয়া। একই দিনে গার্সিয়া মেনিসকাসের চোটে পড়েন। এদিকে তারকা মিডফিল্ডার গাভি কদিন আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করেছেন। তাতে চার থেকে পাঁচ মাস মাঠের বাইরে থাকতে পারেন তিনি। ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। তারাও খেলেছে ৮ ম্যাচ।
কাউনাস স্টেডিয়ামে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে পোল্যান্ড জিতেছে ২-০ গোলে। সেই ম্যাচে একটি করে গোল করেছেন সেবাস্তিয়ান জিমানস্কি ও লেভা। ১৫ মিনিটে গোল করেছেন জিমানস্কি। লেভার গোল এসেছে ৬৪ মিনিটে। ৬ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘জি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে পোল্যান্ড। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে নেদারল্যান্ডস।
