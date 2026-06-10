Ajker Patrika
ফুটবল

মাদক-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া রেফারি থাকছেন ব্রাজিলের ম্যাচে

ক্রীড়া ডেস্ক    
মাদক-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া রেফারি থাকছেন ব্রাজিলের ম্যাচে
ব্রাজিলের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের প্রধান রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আগামীকাল শুরু হলেও ব্রাজিল হেক্সা অভিযানে নামবে একটু পর। রোববার বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় নিউইয়র্কের নিউজার্সিতে শুরু হবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ। বিশ্বকাপে ব্রাজিলের উদ্বোধনী প্রধান রেফারির দায়িত্বে থাকছেন স্লাভকো ভিনচিচ। যিনি এক সময় মাদক-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

ফিফা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচের ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম ঘোষণা করেছে। তোমাজ ক্ল্যাঞ্চনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচ—এই দুজন থাকছেন ভিনচিচের সহকারী রেফারি হিসেবে। ৪৬ বছর বয়সী স্লোভেনিয়ান রেফারি ভিনচিচের চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তবে মাঠের বাইরের এক ঘটনায় বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল।

ভিনচিচের মাদক-কাণ্ডের ঘটনা মূলত ২০২০ সালে। তখন তিনি বসনিয়ার বিজেলিনা শহরের একটি কেবিনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অনুষ্ঠিত একটি পার্টিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১০টি অস্ত্র, ১৪ প্যাকেট কোকেন এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য জব্দ করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে জড়িত থাকার অভিযোগে ভিনচিচসহ মোট ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যাঁর মধ্যে ছিলেন ২৫ পুরুষ এবং ৯ নারী।

পাঁচ বছর আগের ঘটনায় জব্দকৃত জিনিসপত্রের দাম ছিল ১০ হাজার ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১৪ লাখ ১৮ হাজার টাকা। সেই ঘটনায় ভিনচিচ নিজেকে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের থেকে আলাদা বলে দাবি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পেয়ে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ায় স্লোভেনিয়ান রেফারির জীবনে সেটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র দল হিসেবে ২৩ বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিতেই অংশগ্রহণ করে ব্রাজিল। সর্বোচ্চ পাঁচবার শিরোপা জিতেছে তারাই। ২০০২ সালে সবশেষ ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতেছে। মরক্কোর পর ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ হাইতি। ২০ জুন ফিলাডেলফিয়ায় হবে ব্রাজিল-হাইতি ম্যাচ। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ব্রাজিল খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। ম্যাচটি হবে মায়ামিতে।

বিষয়:

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