মাদক-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া রেফারি থাকছেন ব্রাজিলের ম্যাচে

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ আগামীকাল শুরু হলেও ব্রাজিল হেক্সা অভিযানে নামবে একটু পর। রোববার বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় নিউইয়র্কের নিউজার্সিতে শুরু হবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ। বিশ্বকাপে ব্রাজিলের উদ্বোধনী প্রধান রেফারির দায়িত্বে থাকছেন স্লাভকো ভিনচিচ। যিনি এক সময় মাদক-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।
ফিফা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচের ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম ঘোষণা করেছে। তোমাজ ক্ল্যাঞ্চনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচ—এই দুজন থাকছেন ভিনচিচের সহকারী রেফারি হিসেবে। ৪৬ বছর বয়সী স্লোভেনিয়ান রেফারি ভিনচিচের চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তবে মাঠের বাইরের এক ঘটনায় বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল।
ভিনচিচের মাদক-কাণ্ডের ঘটনা মূলত ২০২০ সালে। তখন তিনি বসনিয়ার বিজেলিনা শহরের একটি কেবিনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অনুষ্ঠিত একটি পার্টিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১০টি অস্ত্র, ১৪ প্যাকেট কোকেন এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য জব্দ করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে জড়িত থাকার অভিযোগে ভিনচিচসহ মোট ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যাঁর মধ্যে ছিলেন ২৫ পুরুষ এবং ৯ নারী।
পাঁচ বছর আগের ঘটনায় জব্দকৃত জিনিসপত্রের দাম ছিল ১০ হাজার ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১৪ লাখ ১৮ হাজার টাকা। সেই ঘটনায় ভিনচিচ নিজেকে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের থেকে আলাদা বলে দাবি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পেয়ে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ায় স্লোভেনিয়ান রেফারির জীবনে সেটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র দল হিসেবে ২৩ বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিতেই অংশগ্রহণ করে ব্রাজিল। সর্বোচ্চ পাঁচবার শিরোপা জিতেছে তারাই। ২০০২ সালে সবশেষ ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতেছে। মরক্কোর পর ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ হাইতি। ২০ জুন ফিলাডেলফিয়ায় হবে ব্রাজিল-হাইতি ম্যাচ। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ব্রাজিল খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। ম্যাচটি হবে মায়ামিতে।
মাঠের লড়াইয়ে এতটুকুও ছাড় দিতে রাজি নয় মরক্কো। আমরাবাতের কণ্ঠে ঝরে পড়ল সেই আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘ব্রাজিলকে সম্মান জানিয়েই বলছি, আমরা কাউকেই ভয় পাই না। তারা ফেবারিট হতে পারে, তবে আমরাও দারুণ ফর্মে আছি। আত্মবিশ্বাস থাকলেও আমাদের মাঝে কোনো অহংকার নেই, বিনম্রতা আছে। আমরা লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।’২ ঘণ্টা আগে
ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে যখন ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছিল ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইরান ফুটবল দল বিশ্বকাপ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের মাঠেই। তবে শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়েছে ইরান।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ সাল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য কাটছে স্বপ্নের মতো। দুই ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর জিতেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজও। যে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয় এক সময় বাংলাদেশের কাছে ছিল কঠিন এক কাজ, তাদেরকে গত মাসে দুইবারের মতো ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর আইসিসির মাসসেরার তালিকায়৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর সুসংবাদের পাশাপাশি দুঃসংবাদও পেয়েছেন নাহিদ রানা। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৩ ধাপ এগিয়েছেন। এই সুসংবাদের কয়েক ঘণ্টা পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছেন রানা।৪ ঘণ্টা আগে