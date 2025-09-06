শেষ মিনিটের গোলে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইয়েমেনের গোলের পথে বড় বাধা হয়ে ছিলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তাঁর বেশ কয়েকটি সেভে ১০ জন নিয়েও ১ পয়েন্ট প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ম্যাচের শেষ মিনিটে সেই শ্রাবণই বোকা বনে গেলেন। ইসাম আল আওয়ামির গোলে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইয়েমেন। টানা দুই হারে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন আর টিকে নেই বললেই চলে।
ম্যাচের আগের দিন ইয়েমেনকে সমতুল্য বলেছিলেন বাংলাদেশের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। কিন্তু মাঠে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে বাংলাদেশের খেলার ধরনই ছিল। সেখানে ইয়েমেন বক্সের ভেতর চেষ্টা করছিল বারবার। আগের ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে রক্ষণে রিমন চেষ্টা করেন নিজেকে মেলে ধরার। ১৮ মিনিটে দারুণ একটি ব্লক করেন তিনি। রক্ষণ ধরে রেখে পাল্টা আক্রমণে খেলার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। কিন্তু সেভাবে বক্সে ঢুকতে পারেনি। ৩২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মোরসালিনের দূরপাল্লার শট ঠেকিয়ে দেন ইয়েমেন গোলরক্ষক ওসমাহ আলী মোকরেফ।
বিরতির পরও খেলার চিত্র বদলায়নি খুব একটা। এদিন মাঠে নামার সুযোগ পাননি কিউবা মিচেল। শুরুর একাদশে থেকে খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেননি ফাহামিদুল ইসলাম। মেজাজ হারাচ্ছিলেন বারবার। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে বিপদ তৈরির ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন মিরাজুল ইসলাম। কিন্তু মোরসালিনের বাড়ানো দারুণ এক ক্রসে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারেননি তিনি।
৭৭ মিনিটে ইয়েমেন অধিনায়ক ইমাদ হামুদের ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। ৮৩ মিনিটে নাসের মোহাম্মেদ সালেহর বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটও ঠেকান তিনি। ৮৭ মিনিটে হামজার মুখে লাথি মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন মজিবর রহমান জনি। যার ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ৮৯ মিনিটে পরপর দুবার গোলের মুখ থেকে বাঁচান শ্রাবণ। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আর পেরে ওঠেননি তিনি। বক্সের ভেতর আব্দুল রহমান আল শামির কাটব্যাক থেকে গোলটি করেন ইসাম আল আওয়ামি। বাঁকানো শটে খুব সহজেই জাল খুঁজে নেন এই ফরোয়ার্ড। বক্সের ভেতর থাকা বাংলাদেশের ৬ ফুটবলারের কেউই তাঁকে আটকাতে পারেননি। তাই প্রশ্ন ওঠে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করার জুজু থেকে আদৌ কি কাটাতে পারবে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে দুই হারের পর শূন্য পয়েন্ট নিয়ে বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের তলানিতে আছে তারা। গ্রুপের অপর ম্যাচে আজ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভিয়েতনাম পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের বিদায়।
ইয়েমেনের গোলের পথে বড় বাধা হয়ে ছিলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তাঁর বেশ কয়েকটি সেভে ১০ জন নিয়েও ১ পয়েন্ট প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ম্যাচের শেষ মিনিটে সেই শ্রাবণই বোকা বনে গেলেন। ইসাম আল আওয়ামির গোলে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইয়েমেন। টানা দুই হারে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন আর টিকে নেই বললেই চলে।
ম্যাচের আগের দিন ইয়েমেনকে সমতুল্য বলেছিলেন বাংলাদেশের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। কিন্তু মাঠে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে বাংলাদেশের খেলার ধরনই ছিল। সেখানে ইয়েমেন বক্সের ভেতর চেষ্টা করছিল বারবার। আগের ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে রক্ষণে রিমন চেষ্টা করেন নিজেকে মেলে ধরার। ১৮ মিনিটে দারুণ একটি ব্লক করেন তিনি। রক্ষণ ধরে রেখে পাল্টা আক্রমণে খেলার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। কিন্তু সেভাবে বক্সে ঢুকতে পারেনি। ৩২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মোরসালিনের দূরপাল্লার শট ঠেকিয়ে দেন ইয়েমেন গোলরক্ষক ওসমাহ আলী মোকরেফ।
বিরতির পরও খেলার চিত্র বদলায়নি খুব একটা। এদিন মাঠে নামার সুযোগ পাননি কিউবা মিচেল। শুরুর একাদশে থেকে খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেননি ফাহামিদুল ইসলাম। মেজাজ হারাচ্ছিলেন বারবার। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে বিপদ তৈরির ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন মিরাজুল ইসলাম। কিন্তু মোরসালিনের বাড়ানো দারুণ এক ক্রসে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারেননি তিনি।
৭৭ মিনিটে ইয়েমেন অধিনায়ক ইমাদ হামুদের ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। ৮৩ মিনিটে নাসের মোহাম্মেদ সালেহর বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটও ঠেকান তিনি। ৮৭ মিনিটে হামজার মুখে লাথি মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন মজিবর রহমান জনি। যার ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ৮৯ মিনিটে পরপর দুবার গোলের মুখ থেকে বাঁচান শ্রাবণ। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আর পেরে ওঠেননি তিনি। বক্সের ভেতর আব্দুল রহমান আল শামির কাটব্যাক থেকে গোলটি করেন ইসাম আল আওয়ামি। বাঁকানো শটে খুব সহজেই জাল খুঁজে নেন এই ফরোয়ার্ড। বক্সের ভেতর থাকা বাংলাদেশের ৬ ফুটবলারের কেউই তাঁকে আটকাতে পারেননি। তাই প্রশ্ন ওঠে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করার জুজু থেকে আদৌ কি কাটাতে পারবে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে দুই হারের পর শূন্য পয়েন্ট নিয়ে বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের তলানিতে আছে তারা। গ্রুপের অপর ম্যাচে আজ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভিয়েতনাম পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের বিদায়।
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। এই নির্বাচনের দিন তারিখ এখনো ঠিক না হলেও নির্বাচন কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যাঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক সিনিয়র আইনজীবী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ শুরু হতে এক সপ্তাহ বাকি নেই। ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকং-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপ সামনে রেখে মরুর বুকে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন রশিদ খান-আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা।২ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। ক্রিকেটও এর বাইরে নয়। যার ফলে কোনো কারণে এই দুই দেশের কেউ আয়োজক হলে আইসিসি ইভেন্ট চালাতে হয় হাইব্রিড মডেলে। তবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এমন সমাধান করে দেওয়ার পরও পাকিস্তান যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় ছলছল করছিল চোখ। মেজ ছেলে মাতেওর মাথার ওপর মুখ রেখে নিজেকে আড়াল করতে চাইলেন বেশ কয়েকবার। আবেগ ধরে রেখে খেলতে নামলেও খেলা শেষে আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি লিওনেল মেসি।৪ ঘণ্টা আগে