Ajker Patrika
ফুটবল

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে ১০০০ গোলের কথা বলেছেন, সেটা সম্ভব বলে মনে করছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: সংগৃহীত
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে ১০০০ গোলের কথা বলেছেন, সেটা সম্ভব বলে মনে করছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: সংগৃহীত

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে অনেক রেকর্ড নিজের নামে করে নেওয়া রোনালদোর লক্ষ্য এখন ১০০০ গোল। আর কিলিয়ান এমবাপ্পের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে ২০১৫ সালে। ফ্রান্সের অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ডের লক্ষ্য এখন রোনালদোকে ছুঁয়ে ফেলা।

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে ১০ বছরের ক্যারিয়ারে ৪০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছেন এমবাপ্পে। পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন তিনি। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টিতে ‘পানেনকা’ শটে গোল করেন এমবাপ্পে। এটা ম্যাচে তাঁর প্রথম গোলও। ৮৩ মিনিটে চিপ করে নিজের যে দ্বিতীয় গোলটি এমবাপ্পে করেন, সেটা তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ৪০০তম গোল। ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের দাপুটে জয়ের পর ৪০০ গোল নিয়ে এমবাপ্পের অনুভূতি কী, উত্তরে ফ্রান্সের গণমাধ্যম ‘টিএফ১’কে তিনি বলেন, ‘৪০০ গোল করলে তেমন একটা নামডাক হয় না। আরও ৪০০ গোল করলে মানুষেরা চমকে যাবেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১০০০ গোল অবাস্তব বিষয় ঠিকই। তবে চেষ্টা করে দেখি কী হয়। একটাই ক্যারিয়ার। চেষ্টা তো করতে হবে।’

পার্ক দে প্রিন্সেসে গত রাতে খেলা শুরুর আগে ফ্রান্স, ইউক্রেন দুই দলই এক মিনিট নীরবতা পালন করেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের স্মরণেই এই নীরবতা। এমবাপ্পের জোড়া গোলের পাশাপাশি একটি করে গোল করেছেন মাইকেল ওলিস ও হুগো একিতিকে। ৭৬ ও ৮৮ মিনিটে গোল করেছেন ওলিস ও একিতিকে। ৪-০ গোলের জয়ে ইউরোপের দ্বিতীয় দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট পেল ফ্রান্স। এর আগে এই মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড।

ফ্রান্সের পাশাপাশি গত রাতে জয় পেয়েছে ইতালিও। মলদোভাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে ইতালি। ২১ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। ইতালির আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ খেলে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কাটতে হতে পারে। সবশেষ তারা বিশ্বকাপে খেলেছে ২০১৪ সালে। ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব থেকেই ছিটকে গেছে তারা। এদিকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত রাতে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছে। এই ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পেশাদার ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৫৩ গোল করেছেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে যে ২৯ দল

আয়োজক: যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা (উত্তর আমেরিকা থেকে এখনো বাকি ৩)

এশিয়া: অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব

ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড

দক্ষিণ আমেরিকা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে

আফ্রিকা: মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, ঘানা, কেপভার্দে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট

ইউরোপ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স (বাকি ১৪)

আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ থেকে উঠবে আরও ২ দল

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

সম্পর্কিত

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ক্রিকেট

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ইনিংস হার এড়াতে হাতে ২ উইকেট নিয়ে ১০৩ রানের সমীকরণ আয়ারল্যান্ডের সামনে। তবে নবম উইকেট জুটিতে ব্যারি ম্যাকার্থি ও জর্ডান নিল যেভাবে ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল আইরিশরা ইনিংস হার এড়াতেও পারে। শেষের দিকে ম্যাকার্থি-নিল শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সিলেটে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতেছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

ম্যাচের প্রথম তিন দিন শেষেই বোঝা গিয়েছিল সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের পরিণতি। গত দিনে ৫ উইকেট হারানো আইরিশরা আজ যখন প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারায়, তখন চা পানের বিরতির আগেই ম্যাচ শেষের সম্ভাবনা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হলোও সেটা।

দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ার‍ল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।

১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।

ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। অষ্টম উইকেট জুটিতে ৩৭ বলে ১৬ রান যোগ করে ফেলেছেন নিল ও ম্যাকব্রাইন।

বিষয়:

খেলাআয়ারল্যান্ডক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

সম্পর্কিত

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ক্রিকেট

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ২৭
সিরিজে টিকে থাকলে পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিততেই হবে শ্রীলঙ্কাকে। ছবি: ক্রিকইনফো
সিরিজে টিকে থাকলে পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিততেই হবে শ্রীলঙ্কাকে। ছবি: ক্রিকইনফো

রাওয়ালপিন্ডিতে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। সিরিজ জিততে হলে চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কাকে এখন দুটি ম্যাচই জিততে হবে। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডে। এদিকে সিলেটে চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। কলকাতায় শুরু হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে ৬ বছর পর টেস্ট ফিরেছে কলকাতায়। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: চতুর্থ দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কলকাতা টেস্ট: প্রথম দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

স্লোভাকিয়া-উ. আয়ারল্যান্ড

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

ক্রোয়েশিয়া-ফারো আইল্যান্ড

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাটিভিআজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

সম্পর্কিত

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ক্রিকেট

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৩
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ম্যাচের প্রথম দিনে একাধিক ক্যাচ মিস ছাড়া সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টের বাকি সময় ধরে রাজত্ব করছে বাংলাদেশ। গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ড পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের যে অবস্থা, তাতে চার দিনে শেষ হওয়া সময়ের ব্যাপার।

ইনিংস পরাজয় এড়াতে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে করতে হবে আরও ২১৫ রান—প্রথম তিন দিন শেষে আয়ারল্যান্ডের অবস্থাটা ছিল এমনই। আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় আইরিশরা। তাতে চা পানের বিরতির আগেই বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৮ রানে আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আইরিশরা। ৫২ ও ৬ রান করে ব্যাটিংয়ে আছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও জর্ডান নিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ার‍ল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।

১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।

ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। অষ্টম উইকেট জুটিতে ৩৭ বলে ১৬ রান যোগ করে ফেলেছেন নিল ও ম্যাকব্রাইন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

সম্পর্কিত

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ফুটবল

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৩
নেপালের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেও ২-২ গোলের ড্রয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। ছবি: ফেসবুক
নেপালের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেও ২-২ গোলের ড্রয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। ছবি: ফেসবুক

ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা জিতমু ইনশা আল্লাহ—১০ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভিডিও বার্তায় এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে হামজা এখন ভারতের বিপক্ষে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন হামজা।

বাংলাদেশ-নেপাল নয়, জাতীয় স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রীতি ম্যাচে লড়াইটা যেন চলছিল হামজা চৌধুরীর সঙ্গে নেপালের। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার অসাধারণ বাইসাইকেল কিকের গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। এরপর ৪৯ মিনিটে তাঁর পেনাল্টিতে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু তীরে এসে তরি ডোবা এখন বাংলাদেশের ফুটবলের নিয়মিত ঘটনা। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং।

নেপালের বিপক্ষে জয়ের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে। হাতের নাগালে থাকা এমন ম্যাচ ফস্কে যাওয়ায় হতাশ হামজা। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে এখন ভারত ম্যাচের দিকে তাকিয়ে হামজা। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আরও এক হতাশার রাতের শেষ হলো। ম্যাচটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এমন ভালোবাসার জন্য। বড় একটা ম্যাচের জন্য সবাই প্রস্তুতি নেই। আলহামদুলিল্লাহ।’

২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। সেবার গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৬ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। গত রাতে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে গোল করা হামজাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা।

হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন,‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

বিচারকের ছেলেকে হত্যা: চাকরি যাওয়ায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বিএনপি নেতার ছেলে লিমন

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

ফের বিমানবন্দরে পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাঈদ খোকন ও তাঁর বোন শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের ওপর গণভোটে অনড় বিএনপি

সম্পর্কিত

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

৪০০ ছাড়িয়ে রোনালদোর ১০০০ গোল এখন এমবাপ্পের ‘টার্গেট’

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

চার দিনেই আয়ারল্যান্ডকে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ