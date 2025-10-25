এগিয়ে থেকেও বসুন্ধরা কিংসের হার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাকিব হোসেনের বাঁ পায়ের শট জালে জড়াতেই কাঁপন ধরে গেল গ্যালারিতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে এমন গর্জন কারা ছড়াতে পারেন তা নিশ্চয় বলে দেওয়ার দরকার নেই। প্রবাসী বাংলাদেশিদের এমন অকূণ্ঠ সমর্থনের পরও এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ শুরুটা আশানুরূপ হলো না বসুন্ধরা কিংস। ওমানের ক্লাব আল সিবের কাছে আজ ৩-২ গোলে হেরেছে তারা।
কুয়েতের জাবের আল-মুবারক আল-সাবাহ স্টেডিয়ামে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে গোলের মুখ থেকে ফিরে যায় কিংস। দোরিয়েলতনের ফ্লিক ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকান আল সিব গোলরক্ষক আহমেদ আলরাওয়াহি। বিপদ কাটিয়ে ৭ মিনিটে এগিয়ে যায় আল সিব। আরশাদ আলআলাওয়ির লং পাস বুকে থামিয়ে বসুন্ধরার গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণের পাশ দিয়ে নিখুঁতভাবে জালে বল পাঠান নাসের আলরাওয়াহি।
গোল হজমের পরও বসুন্ধরা মনোবল হারায়নি। ১৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দোরিয়েলতনের শট ঠেকিয়ে দেন আলরাওয়াহি। ৪১ মিনিটে অবশেষে সফল হয় কিংস। রাফায়েল অগুস্তোর গোলে ফেরা য় সমতা। সাদ উদ্দিনের রিবাউন্ড শট বক্সে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ঠান্ডা মাথায় জালে পাঠান অগুস্তো।
বিরতির পর আরও জমে উঠে ম্যাচ। ৫৩ মিনিটে রাকিবের গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে কিংস। দোরিয়েলতনের পাস ধরে ডান দিক দিয়ে এগিয়ে যান রাকিব। এরপর দূরপাল্লার অসাধারণ এক শটে পরাস্ত করেন আলরাওয়াহিকে। আল সিব গোলরক্ষক ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি।
সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি কিংস। ৬০ মিনিটে হোসেন আল আজমির ক্রসে নিচু শটে আল সিবকে সমতায় ফেরান জহির আল আঘবারি। ৭৭ মিনিটে আবারও আল আজমির ক্রস থেকেই আসে আল সিবের জয়সূচক গোল। দারুণ ভলিতে জাল কাঁপান আব্দুলআজিজ আল মাকবালি।
বুধবার একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ম্যাচে লেবাননের আল আনসার এফসির মুখোমুখি হবে কিংস।
শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে বাংলাদেশের হারের এক সপ্তাহও পেরোয়নি। ২০ অক্টোবর ৭৭ রানের ইনিংস খেলে আউট হওয়ার পর অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির চোখেমুখে হতাশার ছাপ ছিল স্পষ্ট। ম্যাচ শেষে ডাগআউটে সেদিন জ্যোতির হতাশ হয়ে বসে থাকাটাই ছিল বাংলাদেশের মেয়েদের প্রতীকী ছবি।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে সোবহানা মোস্তারি এলে তাঁর কাছে এসেছে শ্রীলঙ্কা ম্যাচের প্রসঙ্গ। এই স্টেডিয়ামে গত সোমবার বাংলাদেশ জিতলে এখন সেমিতে ওঠার নানা সমীকরণ। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ১২ বলে ১২ রানের সহজ সমীকরণ না মেলানোর দুঃখ তো অত সহজে ভোলা যায় না। মুম্বাইয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে মোস্তারি বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর অনেক কঠিন সময় গেছে। গত চার দিন আমরা ঘুমাতে পারিনি। আমাদের ম্যানেজমেন্টও কোনো নেতিবাচক কথা বলছেন না। তারা সব সময়ই ইতিবাচক কথা বলে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে বসে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ৬ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে এখন বাংলাদেশ ৮ দলের মধ্যে ৮ নম্বরে অবস্থান করছে। যে পাঁচ ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ, সেগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কাকে হারালে এখন দৃশ্যপট অন্যরকম হতো। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে লিগ পর্ব। এখন সেটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচ। অতীতে যা হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে এখন আর ভাবতে চান না মোস্তারি। ২৩ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘মাঝেমধ্যে আমাদের ভুলে ম্যাচ হেরে বসি। কেবল এক ম্যাচ জিতেছি। খুবই হতাশাজনক। তবে আগামীকাল আমাদের ম্যাচ। সবাই ইতিবাচক থাকতে চাচ্ছি।’
ভারতের বিপক্ষে ভালো করলে বা ভারতকে হারালে আইপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের সুযোগ পাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১৩ উইকেট নিয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া মোস্তাফিজ আইপিএলে নিয়মিতই খেলছেন। আগামীকাল যেহেতু বাংলাদেশের মেয়েরা ভারতের বিপক্ষে নামবে, সেক্ষেত্রে নারী প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লিউপিএল) দল পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশকে কতটুকু অনুপ্রাণিত করে—এই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তারি বলেন,‘ডব্লিউপিএল একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। প্রত্যেকবার আমাদের নাম পাঠাই। কিন্তু কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার নেয় না। ভারতের এই কন্ডিশনে মারুফা অনেক ভালো করছে। রাবেয়াও দুর্দান্ত খেলছে। নতুন মৌসুমে দল পাওয়া যাবে বলে মনে করি।’
৩৩১ ও ৩০৮ রান করে সিরিজে সর্বোচ্চ দুই রানসংগ্রাহক ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়াল। অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের (১৫) পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট ভারতের দীপ্তি শার্মার। ব্যাটিং, ফিল্ডিং খারাপ হলেও টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের বোলিং দারুণ হয়েছে। লেগস্পিনার রাবেয়া খান নিয়েছেন ৭ উইকেট। ছয়টি করে উইকেট নিয়েছেন স্বর্ণা আক্তার, মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তার। বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড স্বর্ণা এই বিশ্বকাপেই করেছেন।
এদিকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের লাইনআপ আজ ঠিক হয়ে গেছে। ২৯ অক্টোবর গুয়াহাটিতে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ৩০ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।
ভারতের রাঁচিতে সাফ অ্যাথলেটিকসের দ্বিতীয় দিনে আজ পদকের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। ৪ গুণিতক ১০০ মিটারে রিলেতে ব্রোঞ্জপদক এনে দিয়েছেন চার অ্যাথলেট লুসাদ ইসলাম, তারেক রহমান, আব্দুল মোতালেব ও মোহাম্মদ ইসমাইল। ৪০.৯৪ সেকেন্ড সময় নেন তাঁরা। সাফ অ্যাথলেটিকসের চতুর্থ আসরে এটাই বাংলাদেশের প্রথম পদক।
৩৯.৯৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে এই ইভেন্টে সোনা জিতেছে শ্রীলঙ্কা। রুপা জেতা ভারত ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করে ৪০.৬৫ সেকেন্ডে। যদিও ২০০ মিটার পর্যন্ত ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। শেষের ২০০ মিটারে আর পেরে উঠেননি মোতালেব ও ইসমাইল। মেয়েদের ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে চতুর্থ হয়েছে বাংলাদেশ।
১১০ মিটার হার্ডলস, ৪০০ মিটার স্প্রিন্ট ও ডিসকাস থ্রোয়ে পদক এনে দিতে পারেননি অ্যাথলেটরা। গতকাল প্রথম দিনও কেটেছে শূন্য হাতে।
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ থাকলেও অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলকে দেখে বোঝারই উপায় নেই। ৩৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করেও তারা জিতে যাচ্ছে। এমনকি এর চেয়ে কম রানের লক্ষ্য পেয়ে চাপে পড়লেও ব্যাটাররা খেলছেন সাবলীলভাবে। সেই অস্ট্রেলিয়া অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে।
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ভারত—চার দল এরই মধ্যে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। ইন্দোরে আজ অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটা দুই দলের জন্যই ছিল সেমির আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার। ছন্দে থাকা অজিরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ১৯৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে এখন দক্ষিণ আফ্রিকা। তারাও খেলেছে ৭ ম্যাচ।
৯৮ রানের লক্ষ্যে নেমে ৫.১ ওভারে ২ উইকেটে ১১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার ফোব লিচফিল্ড ৫ রানে আউট হয়েছেন। তিন নম্বরে নামা এলিস পেরি শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে সেটা অজিদের জয়ের পথে তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তৃতীয় উইকেটে ৬৫ বলে ৭৬ রানের জুটি গড়েন বেথ মুনি ও জর্জিয়া ভল। ফিফটি করে ম্যাচ করার সুযোগ ছিল মুনির সামনে। কারণ, ফিফটি করতে তাঁর দরকার ছিল ৮ রান। আর দলের প্রয়োজন ছিল ১০ রান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার নাদিনে দি ক্লার্ক সেটা (মুনির ফিফটি) হতে দেননি। ১৬তম ওভারের শেষ বলে ৪২ রান করা মুনিকে ফিরিয়েছেন ডি ক্লার্ক। ৪১ বলের ইনিংসে ৬ চার মেরেছেন মুনি।
মুনির ফিফটি মিসের পর শেষটা করেছেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার অ্যানারি ডার্কসেনকে দুটি চার মারেন সাদারল্যান্ড। সেই ওভারের পঞ্চম বলে সাদারল্যান্ড ২ রান নিলে অজিদের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৯ রান। ১৯৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন অ্যালানা কিং। ৭ ওভারে ১৮ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। দুই ওভার মেডেন দিয়েছেন। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪ ওভারে ৯৭ রানে গুটিয়ে গেছে।
নারী বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হবে আগামীকাল। সকালে বিশাখাপত্তনমে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। বিকেলে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। তার আগেই সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে। কারণ, নিউজিল্যান্ড জিতলে তারা পাবে ৬ পয়েন্ট। আর বাংলাদেশ জিতলে ভারত শেষ করবে ৬ পয়েন্ট নিয়ে। অস্বাভাবিকভাবে নেট রানরেটে ভারতকে যদি নিউজিল্যান্ড টপকেও যায়, তাতে কোনো লাভ নেই। কারণ, নিউজিল্যান্ড এখন যে চার পয়েন্ট পেয়েছে, তার দুই পয়েন্টই বৃষ্টি থেকে পাওয়া। আর ভারতের ৬ পয়েন্ট তিন ম্যাচ জিতেই পাওয়া।
ভারত কাল জিতলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করবে। কারণ, ইংল্যান্ড ৯ পয়েন্ট নিয়ে এরই মধ্যে তিনে। ইংলিশরা কাল জিতলে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন ১০ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নেমে যাবে তিনে। তার মানে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ও তিনের মধ্যেই থাকছে। তারা ২৯ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে গুয়াহাটিতে। ভারত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ৩০ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।
এবারের নারী বিশ্বকাপ পাকিস্তানের জন্য একেবারে ভুলে যাওয়ার মতোই। কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্টের লিগ পর্ব থেকেই ছিটকে গেছে। ফাতিমা সানার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের হতশ্রী পারফরম্যান্সের দায় তো রয়েছেই। একই সঙ্গে আবহাওয়াও অনেক বড় প্রভাব রেখেছে।
ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হলেও পাকিস্তানের কারণে টুর্নামেন্ট হচ্ছে হাইব্রিড মডেলে। কারণ, ভারতে না গিয়ে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। এই ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ১১ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিই বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। পরিত্যক্ত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিই পাকিস্তানের। যেখানে গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তান কলম্বোতে খেলতে নেমেছিল সান্ত্বনার জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে। কিন্তু জয় তো দূরে থাক, ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। সবমিলিয়ে মাত্র ২৬ বলের খেলা হয়েছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তানের ৪.২ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রানই এই ম্যাচের একমাত্র স্কোর।
পাকিস্তানের যে তিন ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে, তার মধ্যে ইংল্যান্ড ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা ছিল। ১৫ অক্টোবর বারবার বৃষ্টির বাগড়ার মধ্যে একপর্যায়ে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্য ছিল ৩১ ওভারে ১১৩ রান। কিন্তু ৬.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৪ রান করার পর মুষলধারে যে বৃষ্টি নেমেছে, পরবর্তীতে আর খেলাই হয়নি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর গতকাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ফাতিমা উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ড ম্যাচের কথাও। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যান্ড ম্যাচ ও অন্যান্য ম্যাচে আবহাওয়া আমাদের পক্ষে কাজ করেনি। বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আইসিসির ভালো ভেন্যুর খোঁজ করা উচিত। কারণ, বিশ্বকাপের জন্য চার বছর ধরে অপেক্ষা করি আমরা।’
এ বছরের এপ্রিলে লাহোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচের পর ওয়ানডেতে পাকিস্তান নারী দল খেলেছে ১০ ম্যাচ। যার মধ্যে পাকিস্তানের তিন ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ফাতিমার মতে আইসিসি ইভেন্টের আগে নিজেদের প্রস্তুত করতে আরও বেশি ম্যাচ তাঁদের পাওয়া উচিত। কলম্বোতে গতকাল লঙ্কা ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘নিকট অতীতে আমরা সেরকম ক্রিকেট খেলিনি। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরে আমাদের আরও ম্যাচ খেলা উচিত। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। আশা করি, আমরা আরও ম্যাচ পাব ও পরবর্তী ইভেন্টের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব।’
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কলম্বো পর্ব শেষ। কারণ, শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দুই দলেরই লিগ পর্বে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কার ৫ পয়েন্টের ৩ পয়েন্টই বৃষ্টি থেকে পাওয়া। এদিকে পাকিস্তান ৭ ম্যাচ খেলে হেরেছে চার ম্যাচ। তিন ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে তিন পয়েন্ট নিয়ে। আর কলম্বোতে এবারের নারী বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ১১ ম্যাচের মধ্যে ছয় ম্যাচে ফল হয়েছে। এই ছয় ম্যাচের মধ্যে দুটির ফল এসেছে ডিএলএস মেথডে।
