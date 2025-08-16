Ajker Patrika
রোনালদোদের পেয়ে ভারতীয় ক্লাব বলছে, ‘এমন মুহূর্ত জীবনে একবার আসে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতে আসছে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। ছবি: এক্স
ভারতে আসছে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। ছবি: এক্স

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে একই গ্রুপে পড়েছে ভারতীয় ক্লাব এফসি গোয়া ও সৌদি ক্লাব আল নাসর। সব ঠিক থাকলে ভারতে আসছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সেজন্য ম্যাচটি রূপ নিয়েছে ঐতিহাসিকে। এফসি গোয়ার প্রধান নির্বাহী রবি পুষ্কুরের কাছে তা জীবনে একবার আসার মতো মুহূর্ত।

গ্রুপ পর্বে ২২ অক্টোবর আল নাসরকে আতিথ্য দেবে গোয়া। ম্যাচটি হবে শহরটির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ম্যাচ ভাবা হচ্ছে তা। বার্তা সংস্থা এপিকে পুষ্কুর বলেন, ‘এটা সত্যিই জীবনে একবার আসার মতো মুহূর্ত এফসি গোয়ার জন্য। আল নাসর ও রোনালদোকে আতিথেয়তা দেওয়াটা তর্কসাপেক্ষে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ম্যাচ।’

২০২২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে যোগ দেন রোনালদো। এরপর থেকে সৌদি ফুটবল ক্রমশই থাকছে আলোচনার কেন্দ্রে। পেট্রোডলারের ঝনঝনানিতে একের পর এক তারকাকে দলে ভেড়াচ্ছে ক্লাবগুলো।

রোনালদো খেললে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে জানতে পারবে গোটা বিশ্ব। পুষ্কুর বলেন, ‘ভারতীয় ফুটবলের জন্য ম্যাচটি ঐতিহাসিক। আমরা এখানে নিজেদের যোগ্যতায় এসেছি। এমন ম্যাচ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে মহাদেশীয় পর্যায়ে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণের। ভারতীয় ফুটবলকে বৈশ্বিক আলোচনায় আনার অনন্য এক সুযোগ এটি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ফুটবল নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে বড় আগ্রহ তৈরি হবে।’

রোনালদো ছাড়াও আল নাসরে খেলছেন সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্স, ইনিগো মার্তিনেজ। অক্টোবরে তাই তারকার মেলা বসতে যাচ্ছে ভারতে।

