ফ্রান্সের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে স্পেন

সেমিফাইনালের মঞ্চে এমন ভুলের সুযোগ খুব কমই মেলে। আর সেই সুযোগটা যদি পায় স্পেনের মতো দল, তাহলে সেটা গোলে পরিণত করতে ভুল করে না।
ডালাস স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে সেটিই দেখা গেল। লুকা দিনিয়ের একটি ভুল ও মিকেল ওইয়ারসাবালের ঠান্ডা মাথার ফিনিশিংয়ে ফ্রান্সের বিপক্ষে ১–০ গোলে এগিয়ে রয়েছে স্পেন।
ম্যাচের শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল স্পেনের। রদ্রি মাঝমাঠে খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, দানি ওলমো বারবার দুই লাইনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা খুঁজেছেন, আর ডান প্রান্তে বল পেলেই ফরাসি রক্ষণকে ব্যস্ত রেখেছেন ইয়ামাল।
১৬ মিনিটে উসমান দেম্বেলের লম্বা পাসে স্পেনের রক্ষণ ভেঙে বেরিয়ে যান এমবাপ্পে। কিন্তু আইমেরিক লাপোর্তে ও পাও কুবার্সি দুই দিক থেকে চেপে ধরে ফরাসি অধিনায়ককে শট নেওয়ার সুযোগই দেননি। প্রথমার্ধে সেটিই ছিল ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সুযোগ।
চার মিনিট পরই বদলে যায় ম্যাচের গল্প। বলের দিকেই চোখ ছিল দিনিয়ের। কিন্তু পেছন থেকে ছুটে আসা ইয়ামালকে দেখতেই পাননি। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে স্প্যানিশ উইঙ্গারের গায়ে আঘাত করে বসেন ফরাসি ডিফেন্ডার। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান।
২২ মিনিটে স্পটকিক থেকে কোনো ভুল করেননি ওইয়ারসাবাল। মাইক ম্যানিয়া পারেননি তাঁর শট ঠেকাতে। চলতি বিশ্বকাপে এটি ওইয়ারসাবালের পঞ্চম গোল। এর মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে এমিলিও বুত্রাগেনিও এবং ২০১০ সালে ডেভিড ভিয়ার পর স্পেনের হয়ে এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ পাঁচ গোলের যৌথ রেকর্ডে নাম লেখালেন তিনি। বিশ্বকাপ ইতিহাসে ফ্রান্স ১৬টি পেনাল্টি হজম করল—যা কোনো দলের সর্বোচ্চ।
গোল হজমের ধাক্কা সামলানোর আগেই আরেক বিপদে পড়ে ফ্রান্স। ২৮ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন উইলিয়াম সালিবা। তাঁর জায়গায় নামেন মাক্সঁস লাক্রোয়া।
এরপর ম্যাচ যেন আরও বেশি স্পেনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ছোট ছোট পাসে ফরাসি রক্ষণকে দৌড় করাতে থাকে লা রোহারা। ৩৮ মিনিটে সেই আধিপত্য প্রায় দ্বিতীয় গোল এনে দিচ্ছিল। ম্যানিয়াঁর ভুল পাস কেড়ে নিয়ে দানি অলমোর ব্যাকহিল পাসে বক্সে ঢুকে পড়েন ইয়ামাল। নিজে শট না নিয়ে তিনি বল বাড়িয়ে দেন লুইসের দিকে। কিন্তু লুইসের শট শেষ মুহূর্তে ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে কর্নারের বিনিময়ে বাইরে চলে যায়।
বিরতিতে ব্যবধান তাই মাত্র এক গোলের।
শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ডালাসের গ্যালারি লাল-হলুদ উৎসবে মেতে ওঠে। ২০১০ সালের পর আবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন থেকে এখন মাত্র এক ধাপ দূরে স্পেন। এই জয়ে তারা শুধু ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালেই ফিরল না, ছুঁয়ে ফেলল ইতালির ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার বিশ্বরেকর্ডও।৪ মিনিট আগে
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