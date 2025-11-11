মেসি-রোনালদোর তুলনা ‘নির্বোধের কাজ’ মনে করেন ডাচ তারকা

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।
সময়ের দুই তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসিকে নিয়ে কথা বলেই যে বিশ্বকাপের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন রোনালদো ও মেসি। ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কখনো মেসি ভেঙে দিচ্ছেন রোনালদোর রেকর্ড, কখনো রোনালদো ভাঙছেন মেসির রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপে রোনালদো ও মেসির বয়স হবে ৪১ ও ৩৯ বছর।
কদিন আগে এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্নেইডারকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল, কে হতে পারে ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন। উত্তরটা দিতে গিয়ে বেশ ভাবতে হয়েছে সাবেক এই ডাচ ফুটবলারকে। শেষ পর্যন্ত স্নেইডার বেছে নিলেন রোনালদোর পর্তুগালকেই। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘এটা বলা অনেক কঠিন (২০২৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন)। পর্তুগাল অনেক শক্তিশালী দল। আমার দৃষ্টিতে তারা ফেবারিট। লিওনেল মেসির চেয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে আমি মনে করি।’
মেসি-রোনালদোর ইউরোপ পর্ব শেষ হয়েছে দুই বছরেরও বেশি আগে। তবে কে সেরা, এই প্রশ্নে দুই তারকা ফুটবলারের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে এখনো চলে নানা আলাপ-আলোচনা। স্নেইডারের কাছে এমন তুলনা অর্থহীন মনে হয়। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘আমার কাছে এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নির্বোধের মতো লাগে। কারণ, দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ আলাদা ফুটবলার। ইয়োহান ক্রুইফ নাকি পেলে, পেলে নাকি ম্যারাডোনা, কে সেরা? এ ধরনের তুলনা আমাদের মোটেও করা উচিত। তারা সবাই দুর্দান্ত। আপনারা জানেন, আমি সাধারণত কী করি? অবসরের পর কমপক্ষে ২০০ বার এমন প্রশ্ন এসেছে। ১০০ বার আমি মেসিকে ভোট দিয়েছি। ১০০ বার দিয়েছি রোনালদোকে।’
ক্লাব ফুটবলে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিন বছর আগে কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও আর্জেন্টিনা টানা ছয় ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে পেয়েছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কারও। কাতারে যোগ্য দল হিসেবে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে করেন স্নেইডার। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপে দারুণ খেলেছে আর্জেন্টিনা। ভাগ্যও তাদের পাশে ছিল।’
২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে চারটি মেজর শিরোপা জিতেছেন মেসি। রোনালদো বিশ্বকাপ না জিতলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর শিরোপার ক্যাবিনেট একেবারে ফাঁকা নয়। ২০১৬ ইউরোর পর ২০১৯-২৯, ২০২৪-২৫—এই দুইবার নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। এদিকে স্নেইডার ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে ১৩৪ ম্যাচে করেছেন ৩২ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩১ গোলে। তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বিবেচনা করা হয়। ২০০৪ ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি, ২০১০ ফুটবল বিশ্বকাপে পেয়েছেন সিলভার বল পুরস্কার। ২০১০ বিশ্বকাপে স্পেনের ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল নেদারল্যান্ডস।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাজে ফিল্ডিং করছে বাংলাদেশ। প্রথম সেশনে তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। লাঞ্চের পরেও দেখা গেছে একই চিত্র। বোলাররা একের পর এক সুযোগ তৈরি করলেও হতাশই হতে হচ্ছে।
তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তদের কাছ থেকে একের পর এক সুযোগ পেয়ে আয়ারল্যান্ড রান যেমন করছে, নিজেদের ভুলে হারাচ্ছে উইকেটও। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতি পর্যন্ত সময়ে ৩ উইকেট হারিয়েছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করেছে সফরকারীরা। কার্টিস ক্যাম্ফার ও লরকান টাকার ৩৭ ও ২৮ রানে ব্যাটিং করছেন।
প্রথম ইনিংসে ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। মধ্যাহ্নভোজের পর মাঠে নামার অল্প সময়ের মধ্যেই উইকেট হারায় সফরকারীরা। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে নাহিদ রানার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে পেছনের পায়ে খেলতে যান পল স্টার্লিং। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেন সাদমান ইসলাম। তাতে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটের স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ১৫৫ বলে ৯৬ রানের জুটি। ৭৬ বলে ৯ চারে ৬০ রান করে বিদায় নেন স্টার্লিং। যেখানে তিনি ১০ রানের সময়ই দুইবার জীবন পেয়েছেন।
নাহিদ রানার পর আঘাত হেনেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে হ্যারি টেক্টরের (১) বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় অধিনায়ক শান্ত তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেছেন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান। চতুর্থ উইকেটে স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ৯৩ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন কারমাইকেল ও কার্টিস ক্যাম্ফার। ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কারমাইকেলকে (৫৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। এর আগে ৩ ওয়ানডে খেললেও আজই প্রথম টেস্ট খেলছেন কারমাইকেল।
কারমাইকেলের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৪৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ রান। দলীয় ১৬৫ রানেই পঞ্চম উইকেট হারাতে পারত আইরিশরা। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে হাসান মুরাদকে স্কয়ার কাট করতে যান লরকান টাকার। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন শান্ত। ক্যাচ মিসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাগে সানগ্লাস ছুড়ে ফেলেছেন। টেস্ট অভিষেকে হাসান মুরাদের উইকেট পাওয়া তাই একটু দেরি হলো। পঞ্চম উইকেট জুটিতে এরই মধ্যে ৪৩ রানের জুটি গড়েছেন টাকার-ক্যাম্ফার।
রশিদ খানের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে আলোচনাটা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে আফগান এই লেগস্পিনার খবরটা জানিয়েই দিয়েছেন। তিন মাস পর সামাজিকমাধ্যমে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের কথা প্রকাশ করেছেন রশিদ খান।
এ বছরের ২ আগস্ট দ্বিতীয় বিয়ে করলেও সেটা গতকাল রাতে রশিদ খান জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে বরের বেশে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘২০২৫-এর ২ আগস্ট জীবনের নতুন ও অর্থবহ এক অধ্যায় শুরু করলাম। আমি আমার বিয়ে সারলাম। এমন এক নারীকে বিয়ে করেছি, যিনি ভালোবাসা ও শান্তিতে জীবন ভরে তুলতে পারেন। এমন জীবনসঙ্গী খুঁজে আসছিলাম অনেক দিন ধরেই।’
নেদারল্যান্ডসে কদিন আগে এক নারীর সঙ্গে রশিদ খানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। সেই ছবি নিয়ে নেটিজেনরা যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা খুব লেগেছে রশিদের কাছে। ইনস্টাগ্রামে গত রাতে আফগান লেগস্পিনার লিখেছেন, ‘কদিন আগে আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটি চ্যারিটি ইভেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষজনের কাছ থেকে যে ধারণা পেলাম, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি কথা হচ্ছে সে আমার স্ত্রী। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। সবাইকে ধন্যবাদ।’ আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক অবশ্য তাঁর স্ত্রীর ছবি পোস্ট করেননি।
কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে গত বছরের অক্টোবরে ধুমধাম করে হয়েছিল রশিদ খানের বিয়ের অনুষ্ঠান। সেবার তিনি একা নন। তাঁর তিন ভাইও বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। মোহাম্মদ নবি, মুজিব উর রহমান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নাজিবউল্লাহ জাদরান, রহমত শাহ, ফজলহক ফারুকিসহ রশিদের অনেক সতীর্থ তখন উপস্থিত ছিলেন কাবুলের সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে।
রশিদ খান সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন এ বছরের ৩১ অক্টোবর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছিল আফগানিস্তান। ঠিক তার আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছিল আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের ওপর নিয়েছিল আফগানরা।
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার ম্যাচও এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট
প্রথম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার
সকাল ১০ টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের লোয়ার দিরে নাসিমের বাসায় গতকাল ভোরে হামলা চালিয়েছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা পাকিস্তানি পেসারের বাসার গেটে গুলি চালায়। এই হামলায় কেউ হতাহত হননি। তবে সেসময় নাসিমের বাড়িতে কারা ছিলেন, সেটা জানা যায়নি। এদিকে সূত্রের বরাতে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার জানিয়েছে, গোলাগুলির অভিযোগে পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নাসিমের বাসায় গোলাগুলি করার পরপরই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ এরই মধ্যে ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, হামলার পর নাসিমের বাবা স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। দোষীদের দ্রুতই শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ এখন কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।
রাওয়ালপিন্ডি থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে লোয়ার দিরে হামলা হলেও নাসিম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ত্যাগ করেননি। ক্রিকইনফোর গত রাতে এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গেই থাকবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। সেই দুই ওয়ানডেও রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডেতে মুখোমুখি হচ্ছে ২৫ মাস পর। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।
নাসিম শাহর দুই ছোট ভাইও পেশাদার ক্রিকেটার। ২০২৪ পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনালে নাসিম ও হুনাইন শাহ একসঙ্গে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন। জয়সূচক রানটা এসেছে হুনাইনের ব্যাট থেকে। সেবার মুলতান সুলতানস হয়েছিল রানার্সআপ।
