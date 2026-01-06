Ajker Patrika
ফুটবল

মিসরকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে ইতিহাসের পাতায় সালাহ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে (আফকন) ২২ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন মোহাম্মদ সালাহ। ছবি: সংগৃহীত
মিসরের হয়ে সময়টা ভালোই যাচ্ছে মোহাম্মদ সালাহর। দলের প্রয়োজনের মুহূর্তে জ্বলে উঠছেন মিসরীয় এই ফরোয়ার্ড। ছন্দে থাকা সালাহর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল মিসর।

আগাদিরে গত রাতে আফকনের শেষ ষোলোর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বেনিন-মিসর। বেনিনকে ৩-১ গোলে হারানোর রাতে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন সালাহ। মিসরের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে আফকনে ১০ বা তার বেশি গোলের কীর্তি গড়লেন তিনি। আফকনে এখন পর্যন্ত ২২ ম্যাচে ১০ গোলে করেছেন সালাহ। ১২ গোল করে মিসরের ফুটবলারদের মধ্যে আফকনে সর্বোচ্চ গোলদাতা হাসান এল শাজলি। দুইয়ে থাকা হোসাম হাসান করেছেন ১১ গোল।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ৩৫ ও ৯২ নম্বরে অবস্থান করছেন মিসর ও বেনিন। ৫৭ ব্যবধান থাকলেও লড়াইটা হয়েছে সমানে সমানে। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। ৬৯ মিনিটে ম্যাচে প্রথম গোল করেন মিসরের মিডফিল্ডার মারওয়ান আত্তিয়া। সমতায় ফিরতে বেনিনের লেগেছে ১৪ মিনিট। ৮৩ মিনিটে মিসর গোলরক্ষক মোহামেদ এল শেনাওয়ি প্রথমে বল ঠেকালেও ফিরতি শটে গোল করেন বেনিন স্ট্রাইকার জোরেল দোসু।

৯০ মিনিটে ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর মিসর-বেনিন ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ৯৭ মিনিটে মিসরের দ্বিতীয় গোল করেন দলটির ডিফেন্ডার ইয়াসির ইব্রাহিম। ম্যাচের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে গোল করে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন সালাহ। ১২৪ মিনিটে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে সামনে এগোতে থাকেন সালাহ। বেনিন গোলরক্ষক মার্সেল দানজিনুকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন সালাহ।

বেনিনকে ৩-১ গোলে হারানোর পর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও মিসরের প্রতিপক্ষ ঠিক হয়নি। মিসরের মতো গত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে নাইজেরিয়া। ফেজ স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর ম্যাচে ভিক্টর ওসিমেনের জোড়া গোলে মোজাম্বিককে ৪-০ গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। আজ রাতেই ঠিক হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের পূর্ণ লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে শেষ ষোলোর আলজেরিয়া-ডি আর কঙ্গো ম্যাচ। রাতের দ্বিতীয় ম্যাচে আইভরি কোস্ট-বুরকিনা ফাসো। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মাঠে গড়াবে এই ম্যাচ।

