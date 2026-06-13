Ajker Patrika
ফুটবল

নাটকীয় যাত্রা ও লাগেজ হারানোর পর অবশেষে মেসিদের সঙ্গে সেনেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
নাটকীয় যাত্রা ও লাগেজ হারানোর পর অবশেষে মেসিদের সঙ্গে সেনেসি
বালের্দির পরিবর্তে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে ডাক পেয়েছেন সেনেসি। ছবি: এক্স

লিওনার্দো বালের্দির চোটের কারণে শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ডাক পেয়েছেন মার্কোস সেনেসি। আলবিসেলেস্তেদের বিশ্বকাপ দলে যোগ দেওয়ার আনন্দটা আকাশছোঁয়া হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে পৌঁছাতে এই ডিফেন্ডারকে যে পরিমাণ ঝক্কি পোহাতে হয়েছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে শুরু করে লাগেজ হারিয়ে ফেলা—সব মিলিয়ে এক নাটকীয় ও ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।

সেনেসির যাত্রাটা মোটেও মসৃণ ছিল না। ক্লাব মৌসুম শেষে স্পেনের ইবিসায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন সান লোরেনসোর যুব একাডেমি থেকে উঠে আসা ২৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার। কোচ লিওনেল স্কালোনির ফোন পেয়েই তড়িঘড়ি করে ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে ইবিসা থেকে প্রথমে তাঁকে যেতে হয় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো যাওয়ার পর শুরু হয় মূল বিপত্তি। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে শিকাগোতেই তাঁর ফ্লাইট দুই ঘণ্টা বিলম্বিত হয়।

ভোগান্তির এখানেই শেষ নয়। কানসাস সিটিগামী বিমানে চড়ে বসার পরও কারিগরি সমস্যার কারণে সেনেসিসহ সব যাত্রীকে বিমান থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে আরও পিছিয়ে যায় তার যাত্রা। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, রাত সাড়ে ১১টায় ক্যাম্পে পৌঁছানোর কথা থাকলেও, সব ঝামেলা চুকিয়ে যখন তিনি কানসাস সিটির আর্জেন্টিনা ক্যাম্পে পৌঁছান, ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা।

তবে সফরের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি পেয়েছেন সেনেসি ফ্লাইট থেকে নামার পর। কানসাস বিমানবন্দরে এসে তিনি আবিষ্কার করেন, তার মূল লাগেজটিই হারিয়ে গেছে! সঙ্গে শুধু একটি হ্যান্ডব্যাগ থাকায় বিপাকে পড়েন এই আর্জেন্টাইন তারকা। অবশ্য বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে আসা আর্জেন্টিনা দলের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং লাগেজটি দ্রুত ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এতসব ক্লান্তি আর ঝামেলার পরও অবশ্য মাঠে নামতে তর সইছে না সেনেসির। শনিবারই টটেনহামের এই ডিফেন্ডার লিওনেল মেসির দলের সাথে তার প্রথম অনুশীলন সেশনে অংশ নিয়েছেন। কোচ লিওনেল স্কালোনির একাদশে জায়গা করে নিতে তিনি এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। ছুটিতে থাকার সময়ও সেনেসি নিয়মিত ব্যক্তিগত অনুশীলন চালিয়ে গেছেন, যেন শেষ মুহূর্তে ডাক এলে মাঠের পারফরম্যান্সে কোনো ঘাটতি না থাকে। বালের্দির চোট সেনেসির জন্য যেমন ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে, তেমনি কানসাসের এই নাটকীয় সফরও তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

বিষয়:

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