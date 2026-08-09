Ajker Patrika
En
ফুটবল

খেপ খেলার প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবে বাফুফে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ৫১
খেপ খেলার প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবে বাফুফে
নাইজেরিয়ান ফুটবলারের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বাফুফে সভাপতি। ছবি: বাফুফে

মৌসুম শেষ। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ফুটবলারদের হাতে কিছুটা অবসর। এই সময়টাতেই জেলা কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের নানা টুর্নামেন্টে ‘খেপ’ খেলতে দেখা যায় জাতীয় দলের ফুটবলারদের। কখনো সামাজিকতার দায়ে, কখনো রাজনৈতিক অনুরোধে, আবার কখনো অর্থের বিনিময়ে এসব ম্যাচে নামেন তাঁরা।

জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের এভাবে খেপ খেলতে যাওয়ার বিষয়টি এবার গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল জানিয়েছেন, এমন ঘটনায় সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ বাফুফে ভবনে সাংবাদিকদের তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘এ রকম বিষয় আমাদের সামনে এলে গুরুত্ব দিয়ে দেখব। সত্যতা মিললে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

জাতীয় দলের ফুটবলারদের খেপ খেলার বিষয়টি নতুন নয়। ঘরোয়া মৌসুমের বিরতিতে অনেক ফুটবলারই স্থানীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে অংশ নেন। কিন্তু এতে চোটে পড়ার ঝুঁকি থাকে, যা জাতীয় দলের প্রস্তুতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে সামনে যখন জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ থাকে, তখন বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সেপ্টেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশের জাতীয় দলের ব্যস্ততা রয়েছে। এই সময়ে ঘরের মাঠে দুই দেশকে নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বাফুফে। পাশাপাশি কিরগিজস্তান থেকেও আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ। কোথায় খেলবে দল, সেটি জাতীয় দল কমিটির সভায় ঠিক হবে বলে জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি।

তিনি বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য দুই দেশের সম্মতি পেয়েছি। আবার কিরগিজস্তানেও আমাদের আমন্ত্রণ রয়েছে। জাতীয় দল কমিটির সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নেব, ঘরের মাঠে টুর্নামেন্ট করব, নাকি বাইরে যাব।’

এর আগে ঘরোয়া ফুটবলও শুরু হবে। তবে তিন ক্লাব এখনো ফিফার নিষেধাজ্ঞায় থাকায় লিগের দলসংখ্যা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা না উঠলে ১০ দল নিয়েই লিগ শুরু করার কথা জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাফুফের উদ্যোগ প্রসঙ্গে তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘ফিফাকে আমরা চিঠি লিখেছি। কিন্তু ফিফা খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক নিয়ে খুব শক্ত অবস্থানে। আংশিক পেমেন্টের সুযোগ আছে যারা আমাদের সহায়তা চেয়েছে, এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। যারা মনে করেছে দরকার নেই, তারা যোগাযোগ করেনি।’

জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের খেপ খেলার বিষয়টি নিয়ে বাফুফের এই সতর্কবার্তা তাই শুধু শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়; সামনে আন্তর্জাতিক ম্যাচ থাকায় খেলোয়াড়দের চোটমুক্ত ও প্রস্তুত রাখার বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িত।

বিষয়:

ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত