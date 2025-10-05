বার্সার জালে সেভিয়ার ৪ গোল

ক্রীড়া ডেস্ক
লা লিগায় শীর্ষে উঠে এক সপ্তাহ টিকতে পারল না বার্সেলোনা। পিএসজির কাছে হার যতটা না পোড়াচ্ছে, তার চেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সেভিয়ার বিপক্ষে আজকের হার। মৌসুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচটাই যেন খেলল হান্সি ফ্লিকের দল। সেভিয়ার মাঠ থেকে তাদের ফিরতে হচ্ছে ৪-১ গোলের হার নিয়ে।
রামোন সানচেস স্টেডিয়ামে ১৩ মিনিটে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস সানচেস। বার্সার সাবেক এই ফরোয়ার্ড স্পটকিক থেকে কোনো ভুল করেননি। প্রথমার্ধে ব্যবধানটা ৪-০ হতে পারত খুব সহজেই। কিন্তু ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সেভিয়া। এর আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইসাক রোমেরো। বার্সার হয়ে ব্যবধান কমান মার্কাস রাশফোর্ড।
বিরতির বার্সা দাপট দেখানোর চেষ্টা করলেও গোলের মুখ আর খুলতে পারেনি। পেনাল্টি মিস করেন রর্বাট লেভানডস্কি। শেষ মুহূর্তে সেভিয়ে আরও দুটি গোল দেয় বার্সার জালে। ৯০ মিনিটে হোসে আনহেল কারমোনা ও যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে আকোর আদামস বার্সার কফিনে শেষ পেরেকটি মারেন।
এই ম্যাচের আগে চলতি বছর ঘরের মাঠে মাত্র একটি জয় পেয়েছে। আর বার্সা গত ১০ বছরে সেই মাঠে পরাজয়ের মুখ দেখেনি। কিন্তু আজ দেখতে হলো। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রিয়াল।
লা লিগায় শীর্ষে উঠে এক সপ্তাহ টিকতে পারল না বার্সেলোনা। পিএসজির কাছে হার যতটা না পোড়াচ্ছে, তার চেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সেভিয়ার বিপক্ষে আজকের হার। মৌসুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচটাই যেন খেলল হান্সি ফ্লিকের দল। সেভিয়ার মাঠ থেকে তাদের ফিরতে হচ্ছে ৪-১ গোলের হার নিয়ে।
রামোন সানচেস স্টেডিয়ামে ১৩ মিনিটে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস সানচেস। বার্সার সাবেক এই ফরোয়ার্ড স্পটকিক থেকে কোনো ভুল করেননি। প্রথমার্ধে ব্যবধানটা ৪-০ হতে পারত খুব সহজেই। কিন্তু ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সেভিয়া। এর আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইসাক রোমেরো। বার্সার হয়ে ব্যবধান কমান মার্কাস রাশফোর্ড।
বিরতির বার্সা দাপট দেখানোর চেষ্টা করলেও গোলের মুখ আর খুলতে পারেনি। পেনাল্টি মিস করেন রর্বাট লেভানডস্কি। শেষ মুহূর্তে সেভিয়ে আরও দুটি গোল দেয় বার্সার জালে। ৯০ মিনিটে হোসে আনহেল কারমোনা ও যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে আকোর আদামস বার্সার কফিনে শেষ পেরেকটি মারেন।
এই ম্যাচের আগে চলতি বছর ঘরের মাঠে মাত্র একটি জয় পেয়েছে। আর বার্সা গত ১০ বছরে সেই মাঠে পরাজয়ের মুখ দেখেনি। কিন্তু আজ দেখতে হলো। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রিয়াল।
মৌসুমের শুরু থেকেই উড়ছেন হ্যারি কেইন। কোনোভাবেই যেন থামানো যাচ্ছে না বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকারকে। মাঠে নামলেই পাচ্ছেন গোলের দেখা। এবার এমন দুর্দান্ত শুরুর রহস্য জানালেন তারকা ফুটবলার। কেইনের ভাষ্য–আক্রমণভাগের দুই সতীর্থ সার্জি জিন্যাব্রি ও নিকোলাস জ্যাকসনের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ার কারণেই প্রতি১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই হয়েছে সিরিজ নিশ্চিত। বাংলাদেশের সামনে তাই আজ লক্ষ্য ছিল ধবলধোলাইয়ের স্বাদ নেওয়ার। বোলাররা আগের মতোই ছিলেন ধারাবাহিক। তবু শেষ দিকে রান বিলিয়ে দেওয়ার অস্বস্তি আর কাটল না।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান। দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার এবারের নির্বাচন রাতের ভোটকেও হার মানিয়েছে বলে অভিযোগ এই সংগঠকের।৩ ঘণ্টা আগে
ইংলিশ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে অম্ল মধুর সময় কাটাচ্ছে লেস্টার সিটি। কখনো জয়, কখনো বা ড্র্। পরশু অবশ্য সোয়ানসি সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচের পুরোটা সময় বেঞ্চে বসেই কাটান হামজা চৌধুরী। সেক্ষেত্রে তাকিয়ে দেখলে বাংলাদেশেরই লাভ হয়েছে। খেললে কিছুটা হলেও চোটের ঝুঁকি থাকত।৩ ঘণ্টা আগে