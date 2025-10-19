রিয়ালের বিপক্ষে নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ফুটবলে বিরতির পর খেলতে নেমে জয়ের দেখা পেয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগায় জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়ার ম্যাচে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।
রেফারির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে লাল কার্ড দেখেছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। নিয়ম অনুযায়ী, স্পেনের শীর্ষ লিগে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হবেন এই জার্মান কোচ। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। সে ম্যাচে ডাগআউটে ফ্লিককে পাবে না সফরকারী দল।
নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বার্সা কোনো আপিল করে কি না, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আপিল করলে লা লিগা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। প্রতিবেদনে কোপ জানিয়েছে, মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে ডাগআউটে ফ্লিকের উপস্থিতি চায় বার্সা। তাই তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করবে স্প্যানিশ জায়ান্টরা।
এল ক্লাসিকোর আগে ২১ অক্টোবর চ্যাম্পিয়নস লিগে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সা। ভিন্ন প্রতিযোগিতা হওয়ায় সে ম্যাচে ফ্লিকের ডাগআউটে থাকা নিয়ে কোনো জটিলতা থাকছে না।
জিরোনার বিপক্ষে জিতে সাময়িকের জন্য টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সা। ৯ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২২ পয়েন্ট। এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলেছে জাবি আলোনসোর দল। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আজ রাতে গেতাফের বিপক্ষে খেলতে নামবে লস ব্লাঙ্কোসরা। জিতলে ফের সিংহাসনের দখল নেবে স্পেন তথা ইউরোপের ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটি।
